Medicina Fluminensis , Vol. 61 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 01.09.2025.

Fetalna kirurgija - dostignuća i izazovi suvremene medicine (str. 226-240)

hrvatski pdf 1795kb
Fetal Surgery: Achievements and Challenges of Contemporary Medicine (str. 226-240)

Marko Bašković, Božidar Župančić, Luca Zaninović, Dubravko Habek
Pregledni rad

Percutaneous Nephrolithotomy: Prone Versus Supine Position (str. 241-251)

engleski pdf 2070kb
Perkutana nefrolitotripsija – pronacijski ili supinacijski položaj (str. 241-251)

Antun Gršković, Iva Bukša, Aleksandar Fišer
Pregledni rad

Pučka medicina i otorinolaringološke bolesti u južnoj Hrvatskoj u 19. stoljeću (str. 252-258)

hrvatski pdf 2225kb
Folk Medicine and Otorhinolaryngological Diseases in Southern Croatia in the 19th Century (str. 252-258)

Petar Ivanišević, Zlatko Kljajić, Marisa Klančnik, Milan Ivanišević
Pregledni rad

Why We Love the Nose (str. 259-269)

engleski pdf 1935kb
Zašto volimo (svoj) nos (str. 259-269)

Dražen Shejbal
Pregledni rad

Kućna stjenica (Cimex lectularius): biologija, zdravstveni rizici i učinkovite metode kontrole (str. 270-279)

hrvatski pdf 2111kb
Living with Bed Bugs: Biological Insights, Health Risks, and Effective Control Methods (str. 270-279)

Dijana Tomić Linšak, Lucija Zekić, Sandra Pavičić Žeželj, Marin Glad, Dalibor Broznić, Željko Linšak
Pregledni rad

Glycans as Possible Biomarkers in Diagnosis of Neurodegenerative Diseases (str. 280-287)

engleski pdf 2067kb
Uloga glikana kao biomarkera u dijagnostici neurodegenerativnih bolesti (str. 280-287)

Marin Tota, Ana Blagaić, David Bonifačić
Pregledni rad

Povezanost intenziteta boli i onesposobljenosti zbog boli s površinom poprečnog presjeka velikog slabinskog mišića u osoba s kroničnom križoboljom (str. 288-298)

hrvatski pdf 2468kb
The Relationship Between Pain Intensity and Disability with the Cross-Sectional Area of the Psoas Major Muscle in Patients with Chronic Low Back Pain (str. 288-298)

Juraj Arbanas, Marina Nikolić, Verner Marijančić, Hrvoje Vlahović
Izvorni znanstveni članak

Self-Harm Traumatic Cataract and Vitreous Haemorrhage in a Girl with Marden-Walker Syndrome – A Case Report (str. 299-304)

engleski pdf 2022kb
Traumatska katarakta i krvarenje u staklovinu nastalo samoozljeđivanjem kod djevojke s Marden-Walkerovim sindromom – prikaz slučaja (str. 299-304)

Iva Bešlić, Miro Kalauz, Tomislav Kuzman, Ivan Škegro, Petar Bešlić, Zvonimir Lukač, Katarina Oroz, Sanja Masnec
Studija slučaja

Nasljedna neuropatija sa sklonošću kljenuti zbog pritiska u odraslih hrvatskih pacijenata – prikaz triju slučajeva (str. 305-312)

hrvatski pdf 1771kb
Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies in Adult Croatian Patients: A Report of Three Cases (str. 305-312)

Denis Čerimagić, Marija Mašanović
Studija slučaja

Pseudocista nadbubrežne žlijezde: prikaz slučaja (str. 313-317)

hrvatski pdf 7475kb
Adrenal Pseudocyst: A Case Report (str. 313-317)

Veronika Lončar, Dean Markić, Iva Žuža, Gordana Đorđević
Studija slučaja

Novel Psychoactive Substances – GHB- and Mephedrone-Induced Delirium Treated with Olanzapine: A Case Report and Literature Review (str. 318-326)

engleski pdf 1747kb
Nove psihoaktivne tvari – delirij induciran GHB-om i mefedronom liječen olanzapinom: prikaz slučaja i pregled literature (str. 318-326)

Nika Sutara, Lea Kozina, Mateja Grizelj Benussi
Studija slučaja

Where is the Inferior Vena Cava? A Case Report (str. 327-330)

engleski pdf 1903kb
Gdje je vena cava inferiror? – prikaz slučaja (str. 327-330)

Ivo Vincetić, Marko Vincetić, Domagoj Matijević
Studija slučaja

Prednosti kombinacije režnja latissimus dorsi i silikonske proteze kod imedijatne rekonstrukcije srednjih i većih dojki u odnosu na retropektoralnu i prepektoralnu rekonstrukciju dojke silikonskom protezom: prikaz slučaja (str. 331-336)

hrvatski pdf 1899kb
Advantages of Combining the Latissimus Dorsi Flap with a Silicone Implant in Immediate Reconstruction of Medium and Large-Sized Breasts Compared to Retropectoral and Prepectoral Silicone Implant-Based Reconstruction: A Case Report (str. 331-336)

Domagoj Vrbanić, Aleksandra Pirjavec Mahić
Studija slučaja

