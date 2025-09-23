 Skoči na glavni sadržaj

Policija i sigurnost , Vol. 34 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 23.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.

Percepcija profesije i zvanja policijskih službenika u javnosti (str. 262-277)

hrvatski pdf 336kb
Public Perception of the Profession and Ranks of Police Officers (str. 262-277)

Dunja Ilovača, Joško Vukosav, Hrvoje Filipović
Izvorni znanstveni članak

Utjecaj alkohola na dah, krv i rukopis sudionika istraživanja (str. 278-297)

hrvatski pdf 1474kb
The Influence of Alcohol on Participants’ Breath, Blood, and Handwriting (str. 278-297)

Andrea Ledić
Izvorni znanstveni članak

Stavovi mladih prema vršnjačkom nasilju i govoru mržnje u Litvi: Problemi, prevencija i vizija za budućnost (str. 298-312)

Youth Attitudes Towards Bullying and Hate Speech in Lithuania: Problems, Prevention and Vision for the Future (str. 298-312)

Žaneta Navickienė, Vilius Velička, Alina Suchodolska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 676kb
Kognitivno-obavještajni model predviđanja sigurnosnih prijetnji (str. 313-328)

hrvatski pdf 685kb
Cognitive-Intelligence Model for Predicting Security Threats (str. 313-328)

Tonći Prodan, Marija Gombar
Prethodno priopćenje

Siguran smještaj i čuvanje oružja (str. 329-339)

hrvatski pdf 299kb
Safekeeping and Storage of Weapons (str. 329-339)

Dinko Ljubić, Danijel Javorić Barić
Pregledni rad

Utjecaj ukrajinsko-ruske krize na jačanje desničarskih stranaka i pokreta u Europskoj uniji (str. 340-351)

hrvatski pdf 312kb
The Impact of the Ukrainian-Russian Crisis on the Strengthening of Right-Wing Parties and Movements in the European Union (str. 340-351)

Mensur Šipkar
Pregledni rad

Neke posebnosti planiranja intervencija u policijskoj postaji (str. 352-363)

hrvatski pdf 284kb
Some Special Features of Planning Interventions in Police Stations (str. 352-363)

Dražen Kralj, Mile Klanac
Stručni rad

Oduzimanje motornog vozila kao predmeta uporabljenog za počinjenje prometnog prekršaja (str. 364-369)

hrvatski pdf 252kb
Confiscation of a Motor Vehicle as an Object Used for Committing a Traffic Violation (str. 364-369)

Damir Juras, Sandra Barešić
Ostalo

Kažnjavanje recidivista za najteže prometne prekršaje (str. 370-374)

hrvatski pdf 175kb
Punishing Recidivists for the Most Serious Traffic Violations (str. 370-374)

Damir Juras, Vladimir Trivunović
Ostalo

Nošenje oružja na javnome mjestu tako da uznemiruje građane (str. 375-379)

hrvatski pdf 224kb
Carrying a Weapon in a Public Place in a Way That Disturbs Citizens (str. 375-379)

Dinko Ljubić, Jurica Miočić
Ostalo

