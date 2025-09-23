Policija i sigurnost , Vol. 34 No. 3, 2025.
- Datum izdavanja: 23.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Dunja Ilovača, Joško Vukosav, Hrvoje Filipović
Izvorni znanstveni članak
Andrea Ledić
Izvorni znanstveni članak
Žaneta Navickienė, Vilius Velička, Alina Suchodolska
Izvorni znanstveni članak
Tonći Prodan, Marija Gombar
Prethodno priopćenje
Dinko Ljubić, Danijel Javorić Barić
Pregledni rad
Mensur Šipkar
Pregledni rad
Dražen Kralj, Mile Klanac
Stručni rad
Damir Juras, Sandra Barešić
Ostalo
Damir Juras, Vladimir Trivunović
Ostalo
Dinko Ljubić, Jurica Miočić
Ostalo
Posjeta: 0 *