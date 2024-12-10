 Skoči na glavni sadržaj

Informatica museologica , No. 55, 2024.

  • Datum izdavanja: 10.12.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 12.08.2025.

Sadržaj

Iskustva Etnografskog muzeja u Zagrebu s postupcima vezanim uz darovanja za muzejski fundus (str. 6-7)

Danijela Križanec-Beganović
Donacije muzeju - Donacija kao oblik stjecanja muzejske građe (str. 8-18)

Natali Čop
Emilij Laszowski, utemeljitelj, ravnatelj, kustos i donator Muzeja grada Zagreba (str. 19-23)

Dajana Batinić, Aleksandra Bugar, Milena Bušić
Od konfiskacije do donacije - Baština obitelji Pejačević u kontekstu zbirki Zavičajnog muzeja Našice (str. 24-34)

Silvija Lučevnjak, Melita Husnjak
Donacija National Federation of Croatian American Cultural Foundation (NFCACF) i dr. Dinka Podruga Muzeju za umjetnost i obrt i Muzeju grada Zagreba (str. 35-37)

Miroslav Gašparović
Jean-Baptiste Monnoyer, Horace Vernet, Théodore Gericault, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh - prijedlozi za pripisivanja pojedinih djela iz privatne zbirke namijenjene Državnom arhivu u Zadru (str. 38-43)

Slaven Perović
Zora Seljan - Brazilska spisateljica i donatorica Etnografskog muzeja (str. 44-48)

Marija Živković
Darovano nasljeđe Ivane Brlić-Mažuranić Muzeju Brodskog Posavlja (str. 49-56)

Uršula Bešlić
Od serendipiteta do donacije: kronike neočekivanog otkrića (str. 57-61)

Darija Kuharić
Donacija - metaforički povratak zavičaju na primjeru Milka Kelemena i Viktora Žmegača (str. 62-66)

Srđan Đuričić
Umjetnik i donator Bogdan Bogdanović: skice spomenika "Cvijet" u Javnoj ustanovi spomen-područje Jasenovac (str. 67-71)

Martina Barešić
Donacija Betlheim - memorija i duh weimarskog Bauhausa u zagrebu (str. 72-76)

Jadranka Vinterhalter
"Homo donator" - 50 godina izdanja Zbirke Biškupić i donacija Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb (str. 77-80)

Leila Topić
Donacija dijapozitiva prof. dr. sc. Tomislava Sladojevića Šole (str. 81-87)

Zrinka Marković
Muzejska simbioza: donatori i Tehnički muzej "Nikola Tesla" u Zagrebu (str. 88-95)

Goran Rajić
Josip Slišković - zaboravljeni hrvatski pionir radio tehnike (str. 96-100)

Goran Rajić
Muzejska akcija "Ostavite trag": doprinosi donatora istraživanju industrijske baštine grada Otočca (str. 101-105)

Snježana Bogdanić
Poduzeće Istarski ugljenokopi Raša, donator bez kojega Narodni muzej Labin ne bi postojao (str. 106-109)

Olja Višković
Donatori Muzeja domovinskog rata u Splitu (2015. - 2024.) (str. 110-113)

Sanja Budić Leto, Matej Gabrilo
"Moje da ja darivam" - projekt "Dar(sa)" (str. 114-117)

Valerija Jurjević
Zajednička priča! - povijest donacije Požeškom muzeju (str. 118-122)

Andreja Vojnić
Marijan Kraš, donator Muzeja planinarstva i Gradske knjižnice i čitaonice "Gustav Krklec" u Ivancu (str. 123-129)

Ana Škriljevečki, Marina Grudenić
"Zvonko Stojević Museum Collection" - primjer odgovornog upravljanja umjetničkom zbirkom (str. 130-133)

Sara Čičić Duvnjak, Ivan Kostenjak, Matea Šuljak, Mirna Trinki Ruljančić
Povezani kroz vrijeme - uz 70. rođendan muzeja Dvor Trakošćan (str. 134-137)

Goranka Horjan
Trideset godina Muzeja grada Rijeke (str. 138-146)

Marija Lazanja Dušević
Niko Duboković, osnivač Muzeja hvarske baštine i njegova muzeološka vizija otoka Hvara, II. dio (str. 147-149)

Katija Borak, Joško Bracanović, Nikoleta Bracanović
Stalni muzejski postav na brodu "Galeb" - o međuinstitucionalnoj suradnji, dokumentaciji nematerijalne ostavštine i donacijama (str. 150-154)

Ema Makarun, Kristina Pavec
Stalni postav Tiflološkog muzeja kao poticaj za taktilno-kinestetičke radionice (str. 155-159)

Željka Sušić
Zbirke fotografija Hrvatskog športskog muzeja (str. 160-164)

Petra Husain Pustaj
"Klavir malog čovjeka": citre u hrvatskim muzejima (str. 165-171)

Vilena Vrbanić
Uspomene na Trebovac - digitalizacijom do očuvanja kulturne baštine i identita (str. 172-175)

Katarina Matkerić
"Drug(ačij)e liturgije" - atraktivna kustoska intervencija u stalnom postavu Muzeja Navarre u Pamploni, Španjolska (str. 176-179)

Natalija Bajs
Izložba "Tko tu koga ženi?" u muzeju Dvora Trakošćan (str. 180-183)

Andreja Srednoselec
Izložba iz muzejske dokumentacije: Etnografski muzej Istre - Museo Etnografico dell'Istria kroz plakate i filmove: o važnosti sekundarne dokumentacije putem izložbe (str. 184-185)

Nikolina Rusac
Životnije u Držićevim djelima (str. 186-191)

Ana Čučević, Valerija Jurjević
Staša Čimbur, "Chitchat Under the Hat", Act I: Summer Sunset Promenade" (str. 192-195)

Mihaela Kulej
Bibliometrijska analiza časopisa "Muzeologija", 1953. - 2022. (str. 196-200)

Maja Šojat-Bikić
Treba li Muzeju moderne i suvremene umjetnosti Rijeka stalni postav (str. 201-205)

Katerina Jovanović
Međunarodna znanstvena konferencija ICOM CAMOC-COMCOL-a "Collecting With(in) the City", Listopad 2024., Amsterdam, Nizozemska (str. 206-208)

Lana Bede
Simpozij etnologa konzervatora (SEK): predstavljanje Muzeja Brodskog Posavlja i baštine brodskog kraja na međunarodnim skupovima (str. 209-212)

Karolina Lukač
Primjena metodologije "Kompasa učinka" u muzejima - konferencija u organizaciji Europe Nostre, ICOM-a Hrvatska i Tvrđave kulture Šibenik o primjeni novih alata u muzejskoj djelatnosti (str. 213-215)

Goranka Horjan
Virtualizacija poslužitelja u Pomorskome i povijesnome muzeju Hrvatskog primorja Rijeka (str. 216-221)

Tihomir Tutek
Preventivno konzerviranje - preporuka ili provedba? (str. 222-223)

Anđelko Kovačević
Osvrt na publikaciju "Dubrovačka turistička trilogija" (str. 224-228)

Renata Brezinščak
In memoriam: Stjepan Hajduk (Jalševec, 19. kolovoza 1939. - Čakovec, 6. kolovoza 2023.) (str. 229-232)

Dora Kušan Špalj, Karlo Ivanek
