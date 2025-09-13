 Skoči na glavni sadržaj

Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 74 No. 9-10, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 13.09.2025.

Use of Brewers’ Spent Grain as an Emerging Protein and Fibre Source in Ćupter (str. 365-372)

engleski pdf 321kb
Upotreba pivskog tropa kao perspektivnog izvora bjelančevina i vlakana za ćupter (str. 365-372)

Anita Lalić, Andrea Karlović, Jelka Pleadin, Marina Marić
Izvorni znanstveni članak

Fluoride in Oral Hygiene Products: Exposure and Non-carcinogenic Risk Assessment (str. 373-378)

engleski pdf 299kb
Fluoridi u proizvodima za oralnu higijenu – procjena izloženosti i nekarcinogenog rizika (str. 373-378)

Mirha Pazalja, Mirsada Salihović
Izvorni znanstveni članak

Catalytic Epoxidation of Waste Palm Cooking Oil Using In Situ Generated Peracid and a Hybrid Catalyst System (str. 379-384)

engleski pdf 273kb
Katalitička epoksidacija otpadnog palmina ulja za kuhanje primjenom in situ generiranog peroksikiselinskog sustava i hibridnog katalizatorskog sustava (str. 379-384)

Mohd Jumain Jalil, Nur Izzah Anati Morsidi, Nursyazliana Kamal, Siti Nadia Abdullah, Siti Mazlifah Ismail, Azmi Roslan, Mohd Azril Riduan, Intan Suhada Azmi
Izvorni znanstveni članak

Effect of Rosemary Extract on the Thermal Stability of a Poly(ethylene oxide)-based Polymer Composite (str. 385-393)

engleski pdf 2665kb
Utjecaj ekstrakta ružmarina na toplinsku stabilnost polimernog kompozita na bazi poli(etilen-oksida) (str. 385-393)

Miće Jakić, Jelena Jakić, Irena Krešić, Mario Nikola Mužek
Izvorni znanstveni članak

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Green Tea: Characterisation and Antibacterial Properties (str. 395-402)

engleski pdf 1035kb
Zelena sinteza nanočestica srebra pomoću zelenog čaja: Karakterizacija i antibakterijska svojstva (str. 395-402)

Damir Barbir, Pero Dabić, Ivana Weber, Anita Rakić
Izvorni znanstveni članak

Patentni krajolik polimernih kompozita u astronautici (str. 403-411)

hrvatski pdf 497kb
Patent Landscape of Polymer Composites in Astronautics (str. 403-411)

Ivo Mišur
Pregledni rad

Od MAX do MXena: razvoj, svojstva i primjena nove grupe 2D materijala (str. 413-426)

hrvatski pdf 1275kb
From MAX to MXenes: development, properties and applications of a new group of 2D materials (str. 413-426)

Gabrijela Ljubek, Augustin Brzić, Marijana Kraljić Roković
Pregledni rad

Kemija u nastavi:
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-Cole (str. 427-431)

Danica Šabić
Esej

hrvatski pdf 2152kb
Zaštita okoliša:
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u razdoblju od 2019. do 2023. godine u Republici Hrvatskoj (str. 432-436)

Lovro Zadrović
Esej

hrvatski pdf 718kb
Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na RiChem2025 konferenciji, 10. i 11. srpnja 2025., Rijeka (str. 437-437)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 669kb
Skupovi i događaji:
1. stručni skup učitelja kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, 30. lipnja 2025., Zagreb (str. 438-440)

Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 3854kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
STEM rujan stiže – besplatne radionice za znatiželjne umove (str. 441-446)


Vijest

hrvatski pdf 5200kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 447-447)


Ostalo

hrvatski pdf 926kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja rujan 2025. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 448-448)


Vijest

hrvatski pdf 1012kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja listopad 2025. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 449-449)


Vijest

hrvatski pdf 1045kb
Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Ru-Ve – ATEX laboratorijski frižideri) (str. 450-450)


Ostalo

hrvatski pdf 276kb
Osvrti:
57. Međunarodna kemijska olimpijada (IChO) (str. 451-453)

Mia Bušljeta
Esej

hrvatski pdf 1912kb
Osvrti:
Znanost bliža svima – s jednakim mjestom za žene (str. 454-454)

Barbara Topolovec
Esej

hrvatski pdf 869kb
U spomen:
Prof. dr. sc. Ilija Mamuzić (str. 455-455)

Ivan Juraga
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 181kb
U spomen:
Prof. dr. sc. Srećko Matošić (str. 456-456)

Jagoda Šušković, Blaženka Kos
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 208kb

