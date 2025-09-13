Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 74 No. 9-10, 2025.
- Datum izdavanja: 13.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 13.09.2025.
Sadržaj
Anita Lalić, Andrea Karlović, Jelka Pleadin, Marina Marić
Izvorni znanstveni članak
Mirha Pazalja, Mirsada Salihović
Izvorni znanstveni članak
Mohd Jumain Jalil, Nur Izzah Anati Morsidi, Nursyazliana Kamal, Siti Nadia Abdullah, Siti Mazlifah Ismail, Azmi Roslan, Mohd Azril Riduan, Intan Suhada Azmi
Izvorni znanstveni članak
Miće Jakić, Jelena Jakić, Irena Krešić, Mario Nikola Mužek
Izvorni znanstveni članak
Damir Barbir, Pero Dabić, Ivana Weber, Anita Rakić
Izvorni znanstveni članak
Ivo Mišur
Pregledni rad
Gabrijela Ljubek, Augustin Brzić, Marijana Kraljić Roković
Pregledni rad
Dokazivanje nekih sastojaka Coca-Cole (str. 427-431)
Danica Šabić
Esej
Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju u razdoblju od 2019. do 2023. godine u Republici Hrvatskoj (str. 432-436)
Lovro Zadrović
Esej
Studenti SUZG FKIT-a na RiChem2025 konferenciji, 10. i 11. srpnja 2025., Rijeka (str. 437-437)
Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa
1. stručni skup učitelja kemije na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, 30. lipnja 2025., Zagreb (str. 438-440)
Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa
Pregled proizvoda/opreme (Ru-Ve – ATEX laboratorijski frižideri) (str. 450-450)
Ostalo
57. Međunarodna kemijska olimpijada (IChO) (str. 451-453)
Mia Bušljeta
Esej
Znanost bliža svima – s jednakim mjestom za žene (str. 454-454)
Barbara Topolovec
Esej
Prof. dr. sc. Ilija Mamuzić (str. 455-455)
Ivan Juraga
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Prof. dr. sc. Srećko Matošić (str. 456-456)
Jagoda Šušković, Blaženka Kos
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
