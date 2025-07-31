 Skoči na glavni sadržaj

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja , Vol. 24 No. 47, 2025.

  • Datum izdavanja: 31.07.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.08.2025.

Kazalo (str. 3-4)

hrvatski pdf 43kb
Content (str. 3-4)


Kazalo

engleski pdf 43kb
Površinski mestni toplotni otok na Ptuju (str. 5-24)

slovenski pdf 4023kb
Surface Urban Heat Island in Ptuj

Igor Žiberna
Izvorni znanstveni članak

Modeliranje ekoturističkih zona u Međimurskoj županiji primjenom višekriterijskih GIS analiza (str. 25-40)

hrvatski pdf 1642kb
Modeling of Ecotourist Zones in Međimurje County Using Multi-Critery GIS Analysis

Silvija Šiljeg, Marica Mamut
Izvorni znanstveni članak

Tvorničke novine u Varaždinu: fenomen socijalističkog samoupravljanja kao ideološki i informativni alat (1945. – 1990.) (str. 41-52)

hrvatski pdf 996kb
Factory Newspapers in Varaždin: The Phenomenon of Socialist Self-Management as an Ideological and Informational Tool (1945–1990)

Jelena Blaži
Izvorni znanstveni članak

Učiteljska škola u Čakovcu od šk. g. 1950./51. do 1955./56. (str. 53-69)

hrvatski pdf 365kb
Teacher‘S School in Čakovec from the School Year 1950/51 to 1955/56

Krunoslav Mikulan
Izvorni znanstveni članak

„Idemo na more“ – kultura odlaska članova radničkih kolektiva u Međimurju na godišnji odmor na Jadransko more od pedesetih do sedamdesetih godina (str. 70-81)

hrvatski pdf 381kb
“Let‘S Go to the Seaside” – The Culture of Workers‘ Collectives from Međimurje Going on Vacation to the Adriatic Sea from the 1950s to the 1970s

Mirna Ladašić Turk
Pregledni rad

Platform Models as Digital Transformation Solution of the Insurance Sector: An Empirical Study in Northern Croatia (str. 89-97)

engleski pdf 1054kb
Model platformi kao rješenje za digitalnu transformaciju sektora osiguranja: empirijsko istraživanje u sjevernoj Hrvatskoj

Ivica Vugrinec, Joško Lozić, Katerina Fotova Čiković
Pregledni rad

The Role of Festivals in Tourism in the Drava Region (str. 98-110)

engleski pdf 1959kb
Uloga festivala u turizmu Podravine

Tamás Varga, László Csóka, Róbert Kiss, Zoltán Raffay, Gergely Marton
Pregledni rad

Utjecaj Instagrama na identitet i samopouzdanje mladih Podravine (str. 112-120)

hrvatski pdf 303kb
The Influence of Instagram on the Identity and Selfconfidence of Youth in Podravina

Branimir Felger, Ivan Meheš
Pregledni rad

Komparativni prikaz korištenja sredstava iz EU fondova u javnim institucijama iz četiri županije sjeverozapadne Hrvatske (str. 121-133)

hrvatski pdf 700kb
Comparative Overview of the Use of EU Funds in Public Institutions from Four Counties in Northwestern Croatia

Mario Držaić, Karlo Šoltić
Stručni rad

Komunikacijski aspekti neformalne kulturne diplomacije u Gornjoj Podravini: povezivanje Hrvatske i Slovenije (str. 134-153)

hrvatski pdf 618kb
Communication Aspects of Informal Cultural Diplomacy in Upper Podravina: Connecting Croatia and Slovenia

Vesna Haluga, Petar Kurečić, Iva Kokorić
Izvorni znanstveni članak

O prinosima Hrvoja Petrića historiografiji – s posebnim osvrtom na Podravinu (str. 154-176)

hrvatski pdf 910kb
On Hrvoje Petrić’s Contributions to Historiography – with Special Reference to Podravina

Mira Kolar Dimitrijević
Pregledni rad

