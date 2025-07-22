 Skoči na glavni sadržaj

Historical contributions = Historische Beiträge , Vol. 44 No. 68, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.07.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.08.2025.

Sadržaj

The Emergence and Spread of the Flagellant Movement in the Eastern Adriatic Communes during the Middle Ages until the Late Renaissance (str. 7-47)

engleski pdf 1061kb
Pojava i širenje flagelantskoga (bičevalačkog) pokreta u istočnojadranskim komunama tijekom srednjega vijeka do kasne renesanse (str. 48-50)

Zrinka Novak, Mirko Sardelić
Izvorni znanstveni članak

War, Fire, Plague and their Consequences in Renaissance Rijeka (str. 51-67)

engleski pdf 178kb
Rat, požar, kuga i njihove posljedice u renesansnoj Rijeci (str. 68-68)

Ozren Kosanović
Izvorni znanstveni članak

Together in “The Storms of War”: Negotiations between Croatian-Slavonian and Inner-Austrian Estates Regarding the Joint Defence Measures in 1620 (str. 69-102)

engleski pdf 315kb
Zajedno u „olujama rata”: pregovori između hrvatsko-slavonskih i unutrašnjoaustrijskih staleža glede zajedničkih mjera obrane 1620. godine (str. 103-103)

Filip Hren
Izvorni znanstveni članak

The History of Topolovac Estate: An Analytical Perspective on Spatial Dynamics and Socioeconomic Transitions (str. 105-133)

engleski pdf 2225kb
Povijest vlastelinstva Topolovac: analitički prikaz prostornih i društveno-gospodarskih mijena (str. 134-134)

Boris Dundović
Pregledni rad

Mlinarstvo Kninsko-drniške krajine u 18. stoljeću: mlinice na Roškom slapu (str. 135-169)

hrvatski pdf 326kb
Milling in the Knin-Drniš Region during the 18th Century: Watermills at Roški Slap (str. 170-170)

Marko Rimac, Ljubo Jermelić
Izvorni znanstveni članak

Splitski nakladnik, tiskar i knjižar Antonio Zannoni (1834. – 1888.) (str. 171-204)

hrvatski pdf 384kb
Antonio Zannoni: Publisher, Printer, and Bookseller in Split (1834-1888) (str. 205-205)

Jelena Lakuš, Vera Pandurov
Izvorni znanstveni članak

Liječnice i farmaceutkinje u Banskoj Hrvatskoj (str. 207-243)

hrvatski pdf 345kb
Female Physicians and Pharmacists in Civil Croatia (str. 244-244)

Marko Kolić
Izvorni znanstveni članak

Život na Sušaku u okolnostima Prvoga svjetskog rata (str. 245-268)

hrvatski pdf 247kb
Life in Sušak During the First World War (str. 269-269)

Andrea Roknić Bežanić
Izvorni znanstveni članak

Gábor Barabás, Popes, Rulers and Their Delegates: Chapters of Papal-Hungarian Relations in the Thirteenth Century, Pécs: University of Pécs, Center for Ecclesiastical Studies, 2023, 311 stranica (str. 273-275)

Maja Hučić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 88kb
Oliver Jens Schmitt, Korčula pod Venecijom u XV. stoljeću, Split: Književni krug, 2023, 122 stranice (str. 275-277)

Nikola Budor
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 84kb
Tomislav Galović, ur., Oratio pro Croatia – Govor za Hrvatsku. 500. obljetnica (1522. – 2022.). Zbornik radova, Zagreb: Arvalis; Odjel za povijest Matice hrvatske, 2024, 212 stranica (str. 277-280)

Matea Jurić Matulić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 90kb
Robert Skenderović, Milan Vrbanus, ur., Od „Sclavoniae” do Slavonije. Pojam, opseg i granični položaj u srednjem i ranom novom vijeku, Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2024, 554 stranice (str. 280-286)

Ivan Trogrlić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 109kb
Camillo De Franceschi, Povijest Pazinske knežije na temelju isprava, Pazin: Josip Turčinović d.o.o., 2023, 574 stranice (str. 286-288)

Vito Spetić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 83kb
Kazneni postupak protiv Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana. Dokumenti. Prema ideji Mirjana Damaške, Zagreb: Zaklada Marija i Mirjan Damaška; Školska knjiga, 2023, 582 stranice (str. 288-291)

Teodora Shek Brnardić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 90kb
Petar Strunje, Splitski lazaret i trgovačka skala, Zagreb: FF press, 2022, 142 stranice (str. 291-293)

Tonija Andrić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 82kb
Antun Car, Skonsumacijun. Tuberkuloza u dubrovačkom društvu od 1825. godine do sredine 20. stoljeća, Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku, 2023, 231. stranica (str. 293-296)

Edi Zubović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 88kb
Colloquia Mediaevalia Croatica VI. Hrvatska državnost u srednjem vijeku između historije i mita, Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 4. prosinca 2024. (str. 296-298)

Maja Hučić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 80kb
In memoriam: prof. dr. sc. Mirko Valentić (19. rujna 1932. – 18. siječnja 2025.) (str. 301-302)

Alexander Buczynski
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 67kb
Ispravak netočnog navođenja u znanstvenom radu „Hreljin i Ledenice, povijesno-prostorna topografija“ objavljenom u časopisu Povijesni prilozi 43 (2004), br. 67. (str. 305-305)

Ratko Vučetić, Gordan Ravančić
Ispravak

hrvatski pdf 129kb

