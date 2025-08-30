 Skoči na glavni sadržaj

Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture , Vol. 14 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.08.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 04.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik 14.1 (str. 5-6)

hrvatski pdf 75kb
Editorial 14.1 (str. 5-6)

Smiljana Narančić Kovač
Uvodnik

Socialist Monuments in GDR Picturebooks on Berlin (str. 9-32)

engleski pdf 876kb
Socijalistički spomenici u slikovnicama DDR-a o Berlinu objavljenim u Njemačkoj Demokratskoj Republici (NJDR)

Jörg Meibauer
Izvorni znanstveni članak

Living Materiality: Elsa Beskow’s Work in a New Light or a Holistic Approach to Children’s Reading (str. 33-55)

engleski pdf 975kb
Živa tvarnost: djelo Else Beskow u novom svjetlu ili holistički pristup dječjemu čitanju

Petra Bäni Rigler
Izvorni znanstveni članak

From Outsider to Outsiders (str. 57-77)

engleski pdf 200kb
Od autsajdera autsajderima

Patrícia Dziaková, Radoslav Rusňák
Izvorni znanstveni članak

Translating for Children: Responsibility, Dialogue and the Role of the Translator (str. 79-89)

engleski pdf 123kb
Prevođenje za djecu: odgovornost, dijalog i uloga prevoditelja

Claudia Alborghetti
Pregledni rad

Roma Identity (Romipen) in Romany Folktales (Paramisa) in Slovakia (str. 91-111)

engleski pdf 182kb
Romski identitet (romipen) u romskim narodnim pričama (paramisa) u Slovačkoj

Bibiána Hlebová
Pregledni rad

Poetika niske fantastike na primjerima iz dječje književnosti (str. 113-130)

hrvatski pdf 192kb
The Poetics of Low Fantasy in Examples from Children’s Literature

Kristina Giacometti
Pregledni rad

Sokolovi i Orlovi u proslavi Tisućgodišnjice Hrvatskoga Kraljevstva 1925. (str. 131-219)

hrvatski pdf 11316kb
The Falcons and Eagles in Celebration of the Thousandth Anniversary of the Croatian Kingdom in 1925 (str. 131-219)

Berislav Majhut
Ostalo

Places (of Children’s Literature) Under the Sun (str. 223-227)

Ivana Milković, Vladimira Rezo
Recenzija, prikaz

engleski pdf 93kb
Pisma Ivane Brlić-Mažuranić svojim roditeljima (str. 228-232)

Berislav Majhut
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 93kb
Djeca se igraju kazališta lutaka (str. 233-236)

Linda Krstičević
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 85kb
Bilješke o autorima (Libri et Liberi 14.1) (str. 237-238)

hrvatski pdf 68kb
Notes on Contributors (Libri et Liberi, Vol 14, No 1) (str. 237-238)


Ostalo

Posjeta: 0 *