 Skoči na glavni sadržaj

Diacovensia : teološki prilozi , Vol. 33 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 11.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 11.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Tabu-tema: nepročitane knjige (str. 163-167)

Boris Vulić
Uvodnik

hrvatski pdf 80kb
Euharistijska hominizacija homo informaticusa (str. 171-192)

hrvatski pdf 243kb
Eucharistic Hominization of Homo Informaticus (str. 171-192)

Emanuel Petrov
Izvorni znanstveni članak

Udruga za osobe s intelektualnim poteškoćama Iskra Svjetlosti. Prikaz aktivnosti i opis socijalnih strategija i afektivnih stanja skrbnika i neskrbnika (str. 193-208)

hrvatski pdf 246kb
Association for People with Intellectual Disabilities Iskra Svjetlosti. A presentation of activities and a description of social strategies and affective states of caregivers and non-caregivers (str. 193-208)

Gina Šparada
Izvorni znanstveni članak

Funkcije slušanja glazbe u životu studenata – odgojno-obrazovna perspektiva (str. 209-224)

hrvatski pdf 228kb
The Functions of Listening to Music in the Students’ Life – An Educational Perspective (str. 209-224)

Snježana Dobrota, Margareta Sabljić, Josipa Klarendić
Izvorni znanstveni članak

Methods and Means to Overcome Agents of Atheistic Anthropocentrism and Laudato Si’ (str. 225-246)

engleski pdf 304kb
Metode i načini za suzbijanje agenata ateističkoga antropocentrizma i Laudato Si’ (str. 225-246)

Richard Pavlić, Bruno Rukavina
Prethodno priopćenje

Idealist Solutions to the Beatific Vision with Resurrection: Solving Cortez’s Extraneous Problem of the Body During the Beatific Vision (str. 247-260)

engleski pdf 170kb
Idealističko rješenje za visio beatifica s uskrsnućem: Rješenje Cortezova problema stranoga tijela tijekom visio beatifica (str. 247-260)

Ryan A. Brandt, Joshua R. Farris
Pregledni rad

Srednjovjekovne teme u Glasniku 1873. – 1945. (str. 261-282)

hrvatski pdf 259kb
Medieval Themes in »Glasnik« 1873-1945 (str. 261-282)

Petra Plantosar
Pregledni rad

Kipovi svetaca zaštitnika u središnjem bjelovarskom parku – postava i sudbina (str. 283-300)

hrvatski pdf 201kb
Statues of Patron Saints in the Bjelovar Central Park – display and fate (str. 283-300)

Željko Karaula
Pregledni rad

A. STAGLIANÒ, "Ripensare il pensiero. Lettere sul rapporto tra fede e ragione a 25 anni dalla Fides et ratio", Marcianum Press, Venezia, 2023., str. 307. (str. 303-306)

Hrvoje Kalem
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 102kb

Posjeta: 0 *