Vinodolski zbornik : godišnjak za gospodarstvo-turizam, povijesnu i kulturnu baštinu, ekologiju i promicanje ljudskog stvaralaštva , No. 2, 1981.

  • Datum izdavanja: 01.12.1981.
  • Objavljen na Hrčku: 12.09.2025.

Opći pregled događaja u Jugoslaviji pred Drugi svjetski rat i situacija u Vinodolu u ustaničkim danima 1941. godine (str. 9-24)

Andrija Tus
Dogodilo se u Vinodolu 1941. (str. 25-64)

Mladen Plovanić
Neki brojčani pokazatelji o sudionicima NOB-a u Vinodolu 1941. godine (str. 65-72)

Mladen Plovanić
Operativne aktivnosti partizanskih jedinica na području Vinodola 1941. godine (str. 73-94)

Petar Frković
Slobodni teritorij u Hrvatskom primorju 1941. godine (str. 73-94)

Petar Frković
Omladina Vinodola u ustaničkim danima: Komentar nekih stavova i brojčanih pokazatelja (str. 107-114)

Josip Butorac
Omladinska četa Bribira 1941. godine (str. 115-138)

Stipe Tonković
Represalije neprijatelja talijanskog okupatora i ustaša u Vinodolu 1941. (str. 139-186)

Davorin Ježić
Ivo Marinković u Vinodolu 1941. godine (str. 187-192)

Mladen Plovanić
Revolucionarno djelovanje Drage Marušića u radničkom pokretu kao sindikalnog i partijskog funkcionera (str. 193-222)

Ivan Barbarić
Ana Mataija (str. 223-236)

Božo Jovanović
Aktivnost grižansko-bribirske grupe u Zagrebu: Period 1936. do konca 1941. godine) (str. 237-244)

Ivan Stipaničić
Revolucionarna djelatnost Vinodolaca u drugim krajevima (str. 245-250)

Ivanka Pavlić
Vicko Antić (str. 253-260)

Vicko Antić
Viktor Bubanj (str. 261-265)

Mihael Sobolevski
Nikola Car-Črni (str. 266-270)

Ivanka Pavlić
Anka Pađen (str. 271-274)

Petar Frković
Josip-Joža Skočilić (str. 275-279)

Davorin Ježić
Toma Strizić (str. 280-286)

Mladen Plovanić
Slaviša Vajner-Čiča Romanijski (str. 287-294)

Davorin Ježić
Filip Filipović (str. 295-300)

Vinko Antić, Mihael Sobolevski
Bibliografija knjiga, brošura i ostalih radova o radničkom i narodnooslobodilačkom pokretu u Vinodolu (str. 301-306)

Ivanka Pavlić
Pregled kulturno-povijesnih spomenika Vinodola (str. 309-336)

Radmila Matejčić
Novi i okolica na starim kartama, crtežima i slikama (str. 337-358)

Dragutin Pavličević
Život i stvaralački opus Jurja Julija Klovića (str. 359-372)

Ivan Barbarić
Mihovil Kombol (str. 373-378)

Dragomir Babić
Život i djelo dra. Antuna Barca: Referat u povodu 25. obljetnice smrti - Grižane, 8. XI 1980. (str. 379-386)

Ivan Barbarić
