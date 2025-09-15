 Skoči na glavni sadržaj

Arhiv za higijenu rada i toksikologiju , Vol. 76 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.09.2025.

Unsafe commute driving behaviour among healthcare workers: a combined scoping review and concept analysis (str. 148-158)

Ispitivanje rizičnog ponašanja u zdravstvenih radnika dok voze na posao ili s njega – pretražni pregled s konceptualnom analizom (str. 158-158)

Khairil Idham Ismail, Hanin Farhana Kamaruzaman, Mohd Faiz Ibrahim, Jonathan Michael Bryce, Rosnah Ismail, Hanizah Mohd Yusoff
Pregledni rad

Effects of exposure to insecticides on sleep and neurobehavioural functioning in puberty and adolescence: a scoping review (str. 159-182)

Učinci izloženosti insekticidima na spavanje i neurobihevioralno funkcioniranje u pubertetu i adolescenciji – pregled istraživanja (str. 182-182)

Patricia Tomac, Adrijana Košćec Bjelajac, Ivana Hromatko, Veda Marija Varnai
Pregledni rad

Mathematical models for predicting the toxicity of micropollutant mixtures in water (str. 183-194)

Matematički modeli za predviđanje toksičnosti smjesa mikroonečišćivala u vodi (str. 194-194)

Josipa Papac Zjačić, Hrvoje Kušić, Ana Lončarić Božić
Pregledni rad

Mechanistic insights into the cytotoxic and apoptotic effects of 1-butyl-3-methylimidazolium bromide and 1-butylpyridinium bromide on human cell lines (str. 195-202)

Mehanicistički uvid u citotoksičnost i apoptotsko djelovanje 1-butil-3-metilimidazol bromida i 1-butilpiridin bromida na ljudske stanice (str. 202-202)

Lu Gao, Charles Obinwanne Okoye, Bonaventure Chidi Ezenwanne, Jianxiong Jiang, Guizhu Wu, Lin Yu, Daolin Du, Yonglai Xue
Izvorni znanstveni članak

Effects of N-alkyl quaternary quinuclidines on oxidative stress biomarkers in SH-SY5Y cells (str. 203-210)

Učinci N-alkil kvaternih kinuklidina na biomarkere oksidacijskog stresa u stanicama SH-SY5Y (str. 210-210)

Antonio Zandona, Lucija Marcelić, Suzana Žunec, Josip Madunić, Maja Katalinić
Izvorni znanstveni članak

Association between leisure noise exposure and hearing status in young Croatian adults (str. 211-217)

Povezanost izloženosti rekreativnoj buci sa sluhom u mladih odraslih osoba (str. 217-217)

Selma Cvijetić, Marija Kujundžić, Zrinka Franić, Mislav Malić, Davor Šušković, Siniša Fajt, Jelena Macan
Izvorni znanstveni članak

Occupational triangular fibrocartilage complex injury in a sewing machine operator (str. 218-221)

Profesionalna ozljeda triangularnog fibrokartilaginoznog kompleksa u radnice na šivaćem stroju (str. 221-221)

Elif Reyhan Şahin, Mustafa Kahraman
Studija slučaja

49th FEBS Congress – Bridging continents to advance life science (str. A43-A43)

Dora Kolić
Ostalo

