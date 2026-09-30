 Skoči na glavni sadržaj

Acta Botanica Croatica , Vol. 85 No. 2, 2026.

  • Datum izdavanja: 01.10.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Observations on the marine benthic diatom Halamphora yundangensis W.W.Wu et al., a species originally described from China, in the Mediterranean Region (str. 97-105)

Margaux Pottiez, Ralitsa Zidarova, Plamen Ivanov, Lucija Kanjer, Sunčica Bosak
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1806kb
Remarks on Acalypha rhomboidea in Europe, with a fifth record at the continental level (str. 106-110)

Duilio Iamonico, Manuel Crosato
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1582kb
The genus Carex (Cyperaceae) in Kosovo (str. 111-125)

Naim Berisha, Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Renata Ćušterevska, Xhavit Mala, Helena Więcław, Jacob Koopman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1073kb
Spontaneous spread of the alien species Nepeta racemosa (Lamiaceae) in Ukraine (str. 126-132)

Olena Leshcheniuk, Serhii Koniakin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2601kb
Sisyrinchium micranthum (Iridaceae, Iridoideae, Sisyrinchieae) in Tunisia, a first record for the African continent (str. 133-137)

Ridha El Mokni, Filip Verloove
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3310kb
Ultrastructural features of cypselae in selected Senecio L. (Asteraceae) species (str. 138-146)

Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Esra Koç, Belgizar Karayiğit
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2685kb
Glucose-mixotrophic culture of the freshwater alga Chlorella vulgaris alleviates the phytotoxicity of silver nanoparticles (str. 147-161)

Bruno Komazec, Kristina Gilman, Biljana Balen, Sandra Šikić, Petra Peharec Štefanić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2881kb
Heat stress responses in common bean genotypes: membrane damage, proline accumulation, and heat shock protein expression (str. 162-171)

Tuğba Bicer, Ece Turhan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1024kb
Lathyrus palustris – a newly discovered species in Slovenia (str. 172-175)

Filip Küzmič, Jošt Stergaršek, Primož Žižek, Urban Šilc, Branko Vreš
Kratko priopćenje

engleski pdf 364kb
Two Potamogeton species (Potamogetonaceae) new to the Caucasus (str. 176-178)

Vasily S. Vishnyakov
Kratko priopćenje

engleski pdf 2374kb
Secondary metabolites of the culturable endophytic fungus Penicillium chrysogenum and their plant growth regulator activity (str. 179-183)

Nigora Kuchkarova, Caixia Han, Zokir Toshmatov, Sandra Ozuzu, Asma Shah, Chi Zhang, Hua Shao
Kratko priopćenje

engleski pdf 891kb

Posjeta: 8.636 *