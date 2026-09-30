Acta Botanica Croatica , Vol. 85 No. 2, 2026.
- Datum izdavanja: 01.10.2026.
- Objavljen na Hrčku: 30.09.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Margaux Pottiez, Ralitsa Zidarova, Plamen Ivanov, Lucija Kanjer, Sunčica Bosak
Izvorni znanstveni članak
Duilio Iamonico, Manuel Crosato
Izvorni znanstveni članak
Naim Berisha, Fadil Millaku, Elez Krasniqi, Renata Ćušterevska, Xhavit Mala, Helena Więcław, Jacob Koopman
Izvorni znanstveni članak
Olena Leshcheniuk, Serhii Koniakin
Izvorni znanstveni članak
Ridha El Mokni, Filip Verloove
Izvorni znanstveni članak
Hatice Nurhan Büyükkartal, Hatice Çölgeçen, Ümit Budak, Esra Koç, Belgizar Karayiğit
Izvorni znanstveni članak
Bruno Komazec, Kristina Gilman, Biljana Balen, Sandra Šikić, Petra Peharec Štefanić
Izvorni znanstveni članak
Tuğba Bicer, Ece Turhan
Izvorni znanstveni članak
Filip Küzmič, Jošt Stergaršek, Primož Žižek, Urban Šilc, Branko Vreš
Kratko priopćenje
Vasily S. Vishnyakov
Kratko priopćenje
Nigora Kuchkarova, Caixia Han, Zokir Toshmatov, Sandra Ozuzu, Asma Shah, Chi Zhang, Hua Shao
Kratko priopćenje
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