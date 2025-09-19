 Skoči na glavni sadržaj

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu , Vol. 60 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 19.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 19.09.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Smjernice za sinodsku provedbu 2025. - 2028. (str. 467-474)

hrvatski pdf 248kb
Guidelines for Synodal Implementation 2025 - 2028

Alojzije Čondić
Uvodnik

Društvena tranzicija i transformacija pastorala u hrvatskoj Crkvi (str. 475-496)

hrvatski pdf 432kb
Social Transition and Pastoral Transformation in the Croatian Church

Alojzije Čondić
Izvorni znanstveni članak

Karizmatski model župe kao „zajednice zajednicâ" (str. 497-518)

hrvatski pdf 354kb
Charismatic Model of Parish as a “Community Of Communities”

Elvis Ražov, Arkadiusz Krasicki
Izvorni znanstveni članak

Stožeri duhovnosti hrvatskog naroda u 21. stoljeću (str. 519-533)

hrvatski pdf 221kb
Basic Points of Spirituality of Croatian People in the 21st Century

Mladen Parlov
Pregledni rad

Poticaji Ivana Pavla II. hrvatskom narodu u kontekstu postkomunističke tranzicije i europeizacije (str. 534-556)

hrvatski pdf 440kb
Die Position Von Johannes Paul Ii. Zu Postkommunistische Systemtransformation Und Europäisierung Mit Besonderem Schwerpunkt Auf Anreizen Für Kroaten

Emanuel Petrov
Prethodno priopćenje

Normativna moralna komunikacija prema Klausu Demmeru (str. 557-578)

hrvatski pdf 467kb
Normative Moral Communication According to Klaus Demmer

Tadija Milikić
Izvorni znanstveni članak

Od Filistejaca do Palestinaca: povijesna i hebrejska jezično-politička perspektiva (str. 579-611)

hrvatski pdf 607kb
From Philistines to Palestinians: Historic and Hebrew Linguistic-Political Perspective

Boris Havel
Izvorni znanstveni članak

Ruski mir, Sveta Rus i sveti rat - religijski aspekti rusko-ukrajinskog sukoba (str. 612-635)

hrvatski pdf 767kb
Russkiy Mir, Holy Rus’ and Holy War - Religious Aspects of the Russian-Ukrainian Conflict

Ivan Burazin, Mirko Bilandžić, Pavle Kalinić
Prethodno priopćenje

Odnosi s javnošću i umjetna inteligencija – novi etički izazovi (str. 636-656)

hrvatski pdf 434kb
Public Relations and Artificial Intelligence – New Ethical Challenges

Martina Pandža Brnić, Matilda Kolić Stanić, Krešimir Dabo
Pregledni rad

„Kačić": Aris et focis – vjeri i domu (str. 657-665)

hrvatski pdf 357kb
"Kačić": Aris et focis – to faith and home

Frano Bilić
Recenzija, prikaz

Duhovna dimenzija fizioterapeuta u procesu palijativne skrbi bolesnika (str. 666-670)

hrvatski pdf 254kb
The spiritual dimension of physiotherapists in the process of palliative care for patients

Mirko Ljubas
Ostalo

