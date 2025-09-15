 Skoči na glavni sadržaj

ANNALES MEDICINAE URGENTIS , Vol. 1 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.

Current Management of Atrial Fibrillation in the Emergency Department (str. 84-95)


Zbrinjavanje Atrijske Fibrilacije u Hitnom Bolničkom Prijemu (str. 84-95)

Murat Ersel
Pregledni rad


Is the quantitative measurement of immature granulocytes on sysmex xn-1000 hematology analyzer truly reliable? (str. 96-101)


Je li kvantitativno mjerenje nezrelih granulocita na hematološkom analizatoru sysmex xn-1000 doista pouzdano? (str. 96-101)

Iva Bakarić, Lucija Dolovčak, Ana Nikler, Andrea Saračević, Marija Grdić Rajković, Vanja Radišić Biljak
Izvorni znanstveni članak


Predictive factors of successful return of spontaneous circulation(rosc) in out-of-hospital cardiac arrest: a national study (str. 102-109)


Prediktivni čimbenici uspješnog povratka spontane cirkulacije kod izvanbolničkog srčanog zastoja: nacionalna studija (str. 102-109)

Damir Važanić, Biljana Kurtović, Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak


The air mercy service of the South African Red Cross the flying doctors and nurses of Southern Africa (str. 110-113)


Zračna humanitarna služba južnoafričkog Crvenog križa - “leteći” liječnici i medicinske sestre Južne Afrike (str. 110-113)

Caroline Egger, Aristomenis Exadaktylos, Farhaad Haffejee
Pregledni rad


Urtikarija - simptom koji skriva iznenađenje (str. 114-117)


Urticaria - when the obvious hides the unexpected (str. 114-117)

Luka Maršić, Lea Gvozdanović
Studija slučaja


Zbrinjavanje bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti u slučaju prirodnih katastrofa (str. 118-122)


Management of patients with chronic kidney disease in case of natural disasters (str. 118-122)

Ingrid Prkačin, Điđi Delalić
Pregledni rad


Sindrom superhika (str. 123-127)


"Superhik" syndrome (str. 123-127)

Lea Gvozdanović, Luka Maršić
Studija slučaja


Febrile seizures in the emergency department: assessment and management (str. 128-131)


Febrilne konvulzije u hitnom bolničkom prijemu: procjena i zbrinjavanje (str. 128-131)

Martina Matolić, Višnja Nesek Adam
Pregledni rad


The use of whole blood transfusion in emergency medicine: a narrative review (str. 132-142)


Primjena transfuzije pune krvi u hitnoj medicini: narativni pregled (str. 132-142)

Điđi Delalić, Tanja Brežni, Josip Kajan, Ingrid Prkačin
Pregledni rad


Pluća auskultacijski: pretakanje (str. 143-145)


Lung auscultation: borborygmi (str. 143-145)

Nikolina Boršćak Tolić, Ivan Mlakar, Petra Terzić, Hrvoje Vraneš, Marija Doronjga, Monika Ranogajec, Tomo Trstenjak, Josip Lipovac, Ivan Raguž
Studija slučaja


Maligna stenoza dušnika kao uzrok stridora: prikaz slučaja (str. 146-149)


Malignant tracheal stenosis as a cause of stridor: a case report (str. 146-149)

Petra Vita Kasović, Sonja Badovinac
Studija slučaja



