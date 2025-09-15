ANNALES MEDICINAE URGENTIS , Vol. 1 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 15.09.2025.
- Objavljen na Hrčku: 23.09.2025.
Sadržaj
Murat Ersel
Pregledni rad
Iva Bakarić, Lucija Dolovčak, Ana Nikler, Andrea Saračević, Marija Grdić Rajković, Vanja Radišić Biljak
Izvorni znanstveni članak
Damir Važanić, Biljana Kurtović, Ivica Matić
Izvorni znanstveni članak
Caroline Egger, Aristomenis Exadaktylos, Farhaad Haffejee
Pregledni rad
Luka Maršić, Lea Gvozdanović
Studija slučaja
Ingrid Prkačin, Điđi Delalić
Pregledni rad
Lea Gvozdanović, Luka Maršić
Studija slučaja
Martina Matolić, Višnja Nesek Adam
Pregledni rad
Điđi Delalić, Tanja Brežni, Josip Kajan, Ingrid Prkačin
Pregledni rad
Nikolina Boršćak Tolić, Ivan Mlakar, Petra Terzić, Hrvoje Vraneš, Marija Doronjga, Monika Ranogajec, Tomo Trstenjak, Josip Lipovac, Ivan Raguž
Studija slučaja
Petra Vita Kasović, Sonja Badovinac
Studija slučaja
