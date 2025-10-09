 Skoči na glavni sadržaj

Engineering Review : Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva , Vol. 45 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 09.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Modeling of creep compliance and creep modulus behavior in modified asphalt mixes using Artificial Neural Networks (ANN) and Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) (str. 1-20)

Lyacia Sadoudi, Mohammed Amin Benbouras, Ratiba Mitiche-Kettab
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1996kb
Ai-driven blockchain solutions for enhancing decision-making in complex engineering projects (str. 21-40)

Inderpreet Kaur, Balaji N., Suresh A., Manoharan S. N., Balakrishnan S., Jagadesh T
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1222kb
Ensemble learning for real-time anomaly detection and predictive maintenance in smart factories (str. 41-54)

Lahcen Idouglid, Said Tkatek, Khalid Elfayq, Toufik Mzili
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1055kb
Integrating AI and OR for real-time optimization in digital twin ecosystems and metaverse engineering (str. 55-73)

Nithyashri J., Naveeth Babu C., Jayaraj Velusamy, Cowsigan S.P., Balakrishnan S., Anitha R
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2601kb
Fast diffusion bonding technique for extrusion-based additive manufacturing of high-strength aluminium alloys (str. 74-84)

Sadetti Cem Altiparmak, Victoria A. Yardley, Zhusheng Shi, Jiangou Lin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2551kb
Portevin–Le Chatelier Effect in Aluminum Alloys (str. 85-93)

Lorena Mrkobrada, Ivan Jandrlić, Tin Brlić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 635kb
Enhancing object detection in mobile augmented reality: A novel framework integrating knowledge distillation and unsupervised domain adaptation (str. 94-115)

Xiang Yun Zeng, Siok Yee Tan, Mohammad Faidzul Nasrudin, Mohammad Kamrul Hasan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1406kb
A prototype co-relation of PID, fuzzy logic, and artificial neural network controllers for automatic voltage regulator (str. 116-136)

Zeeshan Arfeen, Shah Zaman, Zeeshan Rashid, Wei Wei Heng, Musfirah Binte Tariq, Zain-ul-Abiden Akhtar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1374kb
Optimum location of STATCOM using Q-V curve analysis for power system security (str. 137-148)

Prajakta Vaidya, Vinod Chandrakar, Vedashree Rajderkar, Rutuja Hiware, Shradha Umathe, Ramchandra Adware, Nilesh Rathi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 992kb
Performance evaluation of an electric vehicle integrated with regenerative braking system using fuzzy controller (str. 149-161)

Samy M. Ghania
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1400kb
Corrosion challenges towards a sustainable turning of stainless steel under different cooling methods (str. 162-180)

Graciela Šterpin Valić, Dario Kvrgić, Goran Cukor, Maja Vlatković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5510kb

