Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 74 No. 11-12, 2025.
- Datum izdavanja: 13.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 13.11.2025.
Sadržaj
Amra Demirović, Alija Uzunović, Anisa Veledar-Hamalukić
Izvorni znanstveni članak
Ismail Md Rasib, Intan Suhada Azmi, Mohammad `Aathif Addli, Fitriana Fitriana, Asiah Nusaibah Masri, Mohd Jumain Jalil
Izvorni znanstveni članak
Nebojša Vasiljević, Milorad Tomić, Sanja Panić, Tijana Ljubinac, Vladan Mićić
Izvorni znanstveni članak
Dušan Čulum, Arijana Nuić, Žarko Šimović, Robert Vučina
Izvorni znanstveni članak
Želimir Kurtanjek
Izvorni znanstveni članak
Anita Štrkalj, Zoran Glavaš, Ida Bulić, Mateo Lončar
Pregledni rad
Vanja Kosar, Nikol Jović
Stručni rad
K 2025: Jubilarna 20. Međunarodna škola kromatografije u jubilarnoj 2025. godini, 18. – 19. rujna 2025., Zagreb (str. 525-527)
Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa
29. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, 2. – 5. rujna 2025., Split (str. 528-530)
Mirta Rubčić, Nikola Cindro, Marko Rogošić
Sažetak sa skupa
Studenti SUZG FKIT-a na 29. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera, 2. – 5. rujna 2025., Split (str. 531-531)
Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa
Adriatic NMR Conference 2025, 18. – 20. rujna 2025., Vodice (str. 532-532)
Predrag Novak
Sažetak sa skupa
Prva hrvatska ljetna škola medicinske kemije, 14. – 17. rujna 2025., Rijeka (str. 533-534)
Vesna Petrović Peroković, Ivana Perković, Nela Malatesti, Rober Vianello, Vesna Gabelica Marković, Višnja Stepanić
Sažetak sa skupa
K 2025: Svjetski epicentar polimernih inovacija u znaku kružnosti i digitalizacije, 8. – 15. listopada 2025., Düsseldorf, Njemačka (str. 535-536)
Maja Rujnić Havstad, Ana Pilipović
Sažetak sa skupa
Pregled proizvoda/opreme (Ru-Ve – MULTILAB® PRO IDS) (str. 546-546)
Ostalo
Nenad Bolf: Automatsko vođenje procesa (str. 548-549)
Antonija Čelan
Recenzija, prikaz
Hrvatska mladež treba obrazovanje STELA (str. 550-551)
Igor Čatić
Esej
“Kemijsko-inženjerske radionice HDKI-ja” u razdoblju od rujna 2024. do rujna 2025. godine (str. 552-553)
Tomislav Portada
Esej
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. (str. 555-555)
Mladen Jakovčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Zdenko Blažeković
Ostalo
