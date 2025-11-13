 Skoči na glavni sadržaj

Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske , Vol. 74 No. 11-12, 2025.

  • Datum izdavanja: 13.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 13.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

The Influence of Excipients’ Chemical Nature on the Degradation of Metformin and Vildagliptin (str. 457-466)

engleski pdf 746kb
Utjecaj kemijske prirode pomoćnih tvari na degradaciju metformina i vildagliptina (str. 457-466)

Amra Demirović, Alija Uzunović, Anisa Veledar-Hamalukić
Izvorni znanstveni članak

Dihydroxystearic Acid Production via Catalytic Epoxidation of Oleic Acid Derived from Palm Oil (str. 467-474)

engleski pdf 306kb
Proizvodnja dihidroksistearinske kiseline katalitičkom epoksidacijom oleinske kiseline dobivene iz palmina ulja (str. 467-474)

Ismail Md Rasib, Intan Suhada Azmi, Mohammad `Aathif Addli, Fitriana Fitriana, Asiah Nusaibah Masri, Mohd Jumain Jalil
Izvorni znanstveni članak

Statistical Modelling of Ultrasound-assisted Extraction of Bioactive Compounds from Yarrow (Achillea millefolium L.) (str. 475-485)

engleski pdf 729kb
Statističko modeliranje ultrazvučne ekstrakcije bioaktivnih spojeva iz stolisnika (Achillea millefolium L.) (str. 475-485)

Nebojša Vasiljević, Milorad Tomić, Sanja Panić, Tijana Ljubinac, Vladan Mićić
Izvorni znanstveni članak

Phenolic Profile and Biological Potential of Olive Leaves from Organically Cultivated Cultivars (str. 487-496)

engleski pdf 1055kb
Fenolni profil i biološki potencijal listova maslina organski uzgojenih sorti (str. 487-496)

Dušan Čulum, Arijana Nuić, Žarko Šimović, Robert Vučina
Izvorni znanstveni članak

Leveraging Causal AI Models for Enhanced Process Control in Food Production: A Case Study on Beer Fermentation Quality (str. 497-505)

engleski pdf 573kb
Primjena kauzalne umjetne inteligencije za napredno upravljanje procesa: primjer kakvoće fermentacije piva (str. 497-505)

Želimir Kurtanjek
Izvorni znanstveni članak

Metalurški otpad – izazovi i rješenja za upravljanje (str. 507-515)

hrvatski pdf 279kb
Metallurgical Waste – Challenges and Solutions for Management (str. 507-515)

Anita Štrkalj, Zoran Glavaš, Ida Bulić, Mateo Lončar
Pregledni rad

UV-led izvori zračenja u fotokatalizi (str. 517-524)

hrvatski pdf 1061kb
UV-led Radiation Sources in Photocatalysis (str. 517-524)

Vanja Kosar, Nikol Jović
Stručni rad

Skupovi i događaji:
K 2025: Jubilarna 20. Međunarodna škola kromatografije u jubilarnoj 2025. godini, 18. – 19. rujna 2025., Zagreb (str. 525-527)

Danijela Ašperger
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 4737kb
Skupovi i događaji:
29. hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera, 2. – 5. rujna 2025., Split (str. 528-530)

Mirta Rubčić, Nikola Cindro, Marko Rogošić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 3161kb
Skupovi i događaji:
Studenti SUZG FKIT-a na 29. hrvatskom skupu kemičara i kemijskih inženjera, 2. – 5. rujna 2025., Split (str. 531-531)

Marija Vuković Domanovac
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 321kb
Skupovi i događaji:
Adriatic NMR Conference 2025, 18. – 20. rujna 2025., Vodice (str. 532-532)

Predrag Novak
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 957kb
Skupovi i događaji:
Prva hrvatska ljetna škola medicinske kemije, 14. – 17. rujna 2025., Rijeka (str. 533-534)

Vesna Petrović Peroković, Ivana Perković, Nela Malatesti, Rober Vianello, Vesna Gabelica Marković, Višnja Stepanić
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 2042kb
Skupovi i događaji:
K 2025: Svjetski epicentar polimernih inovacija u znaku kružnosti i digitalizacije, 8. – 15. listopada 2025., Düsseldorf, Njemačka (str. 535-536)

Maja Rujnić Havstad, Ana Pilipović
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 2232kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Od edukacije do inspiracije: sudjelovanje volonterki HDKI-ja u projektu “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 537-539)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 1836kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Od mikrosvijeta do AI: kako radionice i promocije STEM projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” potiču i stvaraju znatiželju djece i mladih (str. 540-542)

Dajana Kučić Grgić
Esej

hrvatski pdf 4275kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Javni poziv za iskaz interesa u sklopu projekta “Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija” (str. 543-543)


Ostalo

hrvatski pdf 903kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja studeni 2025. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 544-544)


Ostalo

hrvatski pdf 1053kb
Aktualnosti iz projekta “Znanje+Kreativnost = STEM Inspiracija”:
Kalendar događanja prosinac 2025. (“Znanje + Kreativnost = STEM Inspiracija”) (str. 545-545)


Ostalo

hrvatski pdf 1307kb
Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Ru-Ve – MULTILAB® PRO IDS) (str. 546-546)


Ostalo

hrvatski pdf 385kb
Sponzorski kutak:
Pregled proizvoda/opreme (Nova generacija METTLER TOLEDO laboratorijskih vaga) (str. 547-547)


Ostalo

hrvatski pdf 408kb
Prikazi knjiga:
Nenad Bolf: Automatsko vođenje procesa (str. 548-549)

Antonija Čelan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 695kb
Osvrti:
Hrvatska mladež treba obrazovanje STELA (str. 550-551)

Igor Čatić
Esej

hrvatski pdf 548kb
Osvrti:
“Kemijsko-inženjerske radionice HDKI-ja” u razdoblju od rujna 2024. do rujna 2025. godine (str. 552-553)

Tomislav Portada
Esej

hrvatski pdf 2577kb
U spomen:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ. (str. 555-555)

Mladen Jakovčić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 369kb
Sadržaj i autorski indeks 2025. (str. 556-568)

Zdenko Blažeković
Ostalo

hrvatski pdf 170kb

Posjeta: 0 *