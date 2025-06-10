 Skoči na glavni sadržaj

Impuls: Godišnji časopis radova studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Rijeci , Vol. 9 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 10.06.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.10.2025.

Sadržaj

MODERATORSKI EFEKT IZLAGANJA PODRAŽAJIMA KOJI IZAZIVAJU STRAH OD PROPUŠTANJA NA ODNOS NEUROTICIZMA I STRAHA OD PROPUŠTANJA (str. 1-14)

Laura Franić, Klara Krečar, Ivana Martišković, Ema Puceković
Ostalo

UTJECAJ RAZMIŠLJANJA O SMRTI NA DOSJEĆANJE RIJEČI (str. 15-24)

Maria Abramović, Ema Jurković, Antea Lauš
Izvorni znanstveni članak

STRAH OD SMRTI (str. 25-37)

Ida Krstinić, Lara Vlahović
Pregledni rad

SPOLNE RAZLIKE U KOMUNIKACIJI (str. 39-52)

Ana Goreta
Pregledni rad

POTICANJE KREATIVNOSTI (str. 53-60)

Ida Krstinić
Pregledni rad

POVEZANOST LOKUSA KONTROLE I OSJEĆAJA KOMPETENTNOSTI SA SINDROMOM ULJEZA (str. 61-72)

Iva Bačkov, Romina Lazarin, Eva Sajko
Izvorni znanstveni članak

DIMENZIJE LIČNOSTI I LUTANJE MISLI (str. 73-81)

Ivona Tidić, Lara Zanoškar
Pregledni rad

