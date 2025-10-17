 Skoči na glavni sadržaj

Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja , Vol. 34 No. 3, 2025.

  Datum izdavanja: 17.10.2025.
  Objavljen na Hrčku: 17.10.2025.

Doprinos kulturnih i kreativnih industrija gospodarstvu županije: studija slučaja dviju turističkih regija u Hrvatskoj (str. 285-306)

The Contribution of Cultural and Creative Industries to the County's Economy: A Case of Two Tourism Regions in Croatia (str. 285-306)

Tanja Broz, Ivana Rašić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 283kb
Uloga predvidljivosti porođaja i upravljanja stresom i anksioznošću u zadovoljstvu porodom i postporođajnoj depresiji (str. 307-326)

The Role of Predictability of Delivery, and Stress and Anxiety Management in Satisfaction with Childbirth and Postpartum Depression (str. 307-326)

Tina Groznik, Ajda Prah Mirt, Meta Lavrič, Vita Poštuvan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 293kb
Utjecaj podrijetla proizvodnje na percepcije cjepiva protiv bolesti COVID-19: studija vinjeta iz Turske (str. 327-348)

The Impact of Manufacturing Origin on Covid-19 Vaccine Perceptions: A Vignette Study from Türkiye (str. 327-348)

Hatime Kamilçelebi, Ceyhun Elgin
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 279kb
Psihološka dobrobit (ne)glazbenika: doprinos osobina ličnosti i funkcija slušanja glazbe (str. 349-369)

hrvatski pdf 287kb
Psychological Well-Being of (Non)Musicians: Contribution of Personality Traits and Functions of Music Listening (str. 349-369)

Ina Reić Ercegovac, Snježana Dobrota, Marijo Krnić
Izvorni znanstveni članak

Učinci motivacijske intervencije pri učenju novih nastavnih sadržaja iz matematike (str. 371-392)

hrvatski pdf 280kb
Effects of a Motivational Intervention on Learning New Topics in Mathematics (str. 371-392)

Daria Rovan, Tomislav Šikić, Nina Pavlin-Bernardić
Izvorni znanstveni članak

Pregled biopsihosocijalnih čimbenika povezanih sa sekstingom u adolescenata (str. 393-416)

hrvatski pdf 300kb
A Review of Biopsychosocial Factors Associated with Sexting in Adolescents (str. 393-416)

Arta Dodaj
Pregledni rad

