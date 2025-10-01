 Skoči na glavni sadržaj

Agronomski glasnik : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva , Vol. 87 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 01.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2025.

Influence of growth stage-specific biostimulant application on wheat grain morphology (str. 73-86)

engleski pdf 1408kb
Utjecaj primjene biostimulatora u određenom razvojnom stadiju na morfologiju zrna pšenice (str. 73-86)

Jurica Duvnjak, Josip Stanić, Valentina Španić
Izvorni znanstveni članak

Fenolni spojevi i minerali u listovima masline sorte 'Leccino': utjecaj roka uzorkovanja (str. 87-104)

hrvatski pdf 837kb
Phenolic compounds and minerals in the leaves of olive cultivar 'Leccino': effect of sampling time (str. 87-104)

Simone Bernobić, Dean Ban, Marija Polić Pasković, Smiljana Goreta Ban, Nikola Major, Igor Palčić, Ivan Dlačić, Igor Pasković
Izvorni znanstveni članak

Recommended fruit and vegetables consumption, among students in Bosnia and Herzegovina: is the theory of planned behaviour a suitable basis for marketing campaigns? (str. 105-126)

engleski pdf 925kb
Potrošnja preporučene količine voća i povrća među studentima u Bosni i Hercegovini: je li teorija planiranog ponašanja prikladna osnova za marketinške kampanje? (str. 105-126)

Ivan Faletar, Jelena Faletar, Maja Santai, Marija Cerjak
Prethodno priopćenje

Agrivoltaika u voćarskoj proizvodnji – integracija fotonaponskih sustava u voćnim nasadima (str. 127-140)

hrvatski pdf 764kb
Agrivoltaics in fruit production – integration of photovoltaic systems in orchards (str. 127-140)

Šimun Kolega, Miroslav Lisjak, Marko Zorica, Jelena Ravlić, Anđelo Zdrilić, Marija Špoljarević, Dejan Bošnjak, Tomislav Kos
Stručni rad

