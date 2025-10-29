 Skoči na glavni sadržaj

Bogoslovska smotra , Vol. 95 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.10.2025.

Impresum (str. 628-628)

Impresum (str. 628-628)


Sadržaj (str. 631-631)

Contents (str. 632-632)


Kršćanska nada u vremenu beznađa (str. 633-635)

Tomislav Kovač
Uvodnik

Kršćanska nada u vremenu beznađa. Radovi 65. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu 21. – 23. siječnja 2025. Program (str. 637-639)


Govori i pozdravi na svečanom otvaranju 65. Teološko-pastoralnog tjedna 21. siječnja 2025. (str. 641-648)

Dražen Kutleša, Giorgio Lingua, Tomislav Josip Mlinarić, Mario Cifrak
Govor na zatvaranju 65. Teološko-pastoralnog tjedna 23. siječnja 2025. (str. 649-650)

Nenad Malović
Izvješće o 65. Teološko-pastoralnom tjednu u Zagrebu 21. – 23. siječnja 2025. (str. 651-660)

Tomislav Kovač
Od starozavjetne do novozavjetne nade (str. 661-684)

From Old Testament Hope to New Testament Hope (str. 661-662)

Domagoj Runje
Sjećanje, imaginacija i proročka misao: putovi obrazloženja kršćanske nade današnjem čovjeku (str. 685-712)

Memory, Imagination, and Prophetic Thought: The Paths of Explaining Christian Hope to Modern Man (str. 685-686)

Jakov Rađa
Eshatološka nada. Imago peregrinans – čovjek između sadašnje vjere i buduće slave (str. 713-723)

Eschatological Hope: Imago Peregrinans – Man Between Present Faith and Future Glory (str. 713-714)

Iva Mršić Felbar
Euharistija kao predokus vječne gozbe i budućeg svijeta. Eshatološki naglasci u euharistijskoj teologiji (str. 725-747)

Eucharist as a Foretaste of the Heavenly Banquet and the World to Come: Eschatological Highlights in the Eucharistic Theology (str. 725-726)

Milan Dančuo
Pastoral nade u svjetlu ekleziologije Drugoga vatikanskog koncila. Ekleziološko-liturgijske perspektive u župnoj pastoralnoj praksi (str. 749-764)

The Pastoral of Hope in the Light of the Ecclesiology of the Second Vatican Council: Ecclesiological and Liturgical Perspectives in Parish Pastoral Practice (str. 749-750)

Hrvoje Zovko
Nada kršćana i Crkve u povijesti – kroz prizmu nekih pitanja srednjega i novog vijeka (str. 765-782)

The Hope of Christians and the Church throughout History – Through the Prism of Some Issues from the Middle Ages and the Modern Era (str. 765-766)

Marko Medved
Katolički vjeronauk: prostor »generiranja nade« kod adolescenata? (str. 783-812)

Generating Hope through Catholic Religious Education in Adolescence? (str. 783-784)

Marija Jurišić
Izabrani elementi povijesne rasprave o naravnom moralnom zakonu prema Klausu Demmeru (str. 813-831)

Selected Elements of the Historical Debate on Natural Moral Law as Argued by Klaus Demmer (str. 813-814)

Tadija Milikić
Elvis Orbanić i Marko Trogrlić (ur.). 2024. Zbornik u čast Stipana Trogrlića. Split: Književni krug, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Pula: Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Pazin: Državni arhiv u Pazinu i Josip Turčinović d. o. o., 416 str. (str. 833-836)

Vito Spetić
