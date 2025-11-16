 Skoči na glavni sadržaj

Časopis Udruge kineziologa Rijeka , Vol. 34 No. 47., 2025.

  • Datum izdavanja: 16.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 16.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Uvodnik (str. 4-4)

Veno Đonlić
Uvodnik

hrvatski pdf 91kb
Korištenje asistivne tehnologije studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci (str. 5-11)

hrvatski pdf 385kb
Use of assistive technology among students with disabilities at the University of Rijeka (str. 5-11)

Ivona Markov, Jasna Lulić Drenjak
Prethodno priopćenje

engleski pdf 385kb
Kondicijska priprema sportaša (str. 12-24)

hrvatski pdf 309kb
Conditioning preparation of athletes (str. 12-24)

Slaven Dragaš
Stručni rad

engleski pdf 309kb
Nogometne vježbe „nogo-tenis“ i „boks-zid“ sa zahtjevima za razvoj tehnike i kinestetičkog osjećaja kod mladih nogometaša (str. 25-29)

hrvatski pdf 416kb
Soccer exercises "foot-tennis" and "boxing-wall" with requirements for the development of technique and kinasthetic sense in young soccer players (str. 25-29)

Denis Lopac
Stručni rad

engleski pdf 416kb
Analiza razlika u stručnom usavršavanju učitelja i nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Primorsko – goranske i Istarske županije (str. 30-35)

hrvatski pdf 254kb
Analysis of differences in the professional training of teachers and teachers of physical and health culture in the counties of Primor - goran and Istria (str. 30-35)

Iva Suden, Katarina Stojević, Dalibor Radović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 254kb
Uloga tjelesne aktivnosti u podizanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju (str. 36-41)

hrvatski pdf 281kb
The role of physical activity in improving the quality of life of children with developmental difficulties (str. 36-41)

Goran Bobić, Tatjana Trošt Bobić
Stručni rad

engleski pdf 281kb
Utjecaj vježbi istezanja na poboljšanje fleksibilnosti stražnje lože, agilnosti i ravnoteže nogometaša (str. 42-53)

hrvatski pdf 360kb
The effect of stretching exercises on improving the back flexibility, agility and balance of football players (str. 42-53)

Natalia Ćorić, Mirela Vučković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 360kb
Petoboj muza: Umjetničke discipline u sklopu olimpijskih igara (str. 54-63)

hrvatski pdf 685kb
Pentathlon of the muses: Artistic disciplines within the olympic games (str. 54-63)

Katarina Stojević, Iva Suden, Daria Srednja škola dr. Antuna Barca Crikvenica, Hrvatska
Stručni rad

engleski pdf 685kb
Obrazloženja kineziologa o osjećajima na svojim radnim mjestima (str. 64-83)

hrvatski pdf 980kb
Kinesiologists’ explanations of their feelings about their workplaces (str. 64-83)

Albin Redžić, Maja Skendžić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 980kb
Poticajno okruženje za stvaranje civilnog društva: Doprinos postignućima studenata i djelatnika Sveučilišta u Rijeci u realizaciji sadržaja akademskog sporta (str. 84-88)

Veno Đonlić
Vijest

hrvatski pdf 456kb
Svečana dodjela priznanja kineziolozima za 2024. godinu (str. 89-90)

Katja Luketić
Vijest

hrvatski pdf 247kb
21. Olimpijski festival dječjih vrtića iz Primorsko-goranske županije 2025. (str. 91-93)

Katja Luketić
Vijest

hrvatski pdf 1068kb
In memoriam: Jakov Curać (str. 94-94)

Stelio Curać
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 131kb
In memoriam: prof. emeritus dr. sc. Vladimir Findak (str. 95-96)

Jasna Lulić Drenjak
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 123kb
In memoriam: Slobodan Gračaković (str. 97-98)

Katja Luketić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 112kb
Upute autorima (str. 99-100)


Ostalo

hrvatski pdf 204kb
Zahvala


Zahvala

hrvatski pdf 153kb

Posjeta: 0 *