Rudarsko-geološko-naftni zbornik , Vol. 40 No. 5, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 05.11.2025.

Sadržaj

EVALUATING LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY THROUGH HVSR AND MASW METHODS: A CASE STUDY IN MAMUJU, WEST SULAWESI, INDONESIA (str. 1-18)

engleski pdf 14429kb
PROCJENA PODLOŽNOSTI NA POJAVU LIKVEFAKCIJE POMOĆU HVSR I MASW METODE: STUDIJA SLUČAJA MAMUJU, ZAPADNI SULAWESI, INDONEZIJA (str. 18-18)

Andri Moh. Wahyu Laode, Muh. Altin Massinai, Muhammad Fawzy Ismullah Massinai, Erfan Syamsuddin
Izvorni znanstveni članak

MAGNETIC AND GEOCHEMICAL STUDIES OF IRON SAND DEPOSITS AROUND TAMBORA VOLCANO IN SUMBAWA, INDONESIA: A PROXY FOR SEARCH HIGH QUALITY IRON SAND (str. 19-30)

engleski pdf 3248kb
MAGNETNA I GEOKEMIJSKA ISTRAŽIVANJA NASLAGA ŽELJEZOVITOGA PIJESKA OKO VULKANA TAMBORA U SUMBAWI, INDONEZIJA: ALTERNATIVNI PRISTUP ISTRAŽIVANJU VISOKOKVALITETNOGA ŽELJEZOVITOG PIJESKA (str. 30-30)

Putu Billy Suryanata, Adella Ulyandana Jayatri, Satria Bijaksana, Silvia Jannatul Fajar, Ulvienin Harlianti
Izvorni znanstveni članak

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RESERVOIR SIMULATION FOR CHARACTERIZING MULTI-PHASE FLUID FLOW THROUGH PETROLEUM RESERVOIRS (str. 31-42)

engleski pdf 1545kb
PRIMJENA UMJETNE INTELIGENCIJE U SIMULACIJI LEŽIŠTA ZA KARAKTERIZACIJU PROTOKA VIŠEFAZNOGA FLUIDA KROZ NAFTNA LEŽIŠTA (str. 42-42)

Viswakanth Kandala, Suresh Kumar Govindarajan, Tummuri Naga Venkata Pavan, Swaminathan Ponmani, Srinivasa Reddy Devarapu
Pregledni rad

MAETEC: AN OPTIMIZED MATLAB-BASED APPROACH FOR ACCURATE AND EFFICIENT TERRAIN CORRECTION IN COMPLETE BOUGUER ANOMALY (str. 43-56)

engleski pdf 9162kb
OPTIMIZIRANI PRISTUP TEMELJEN NA MATLAB-U ZA TOČNU I UČINKOVITU KOREKCIJU TERENA U POTPUNOJ BOUGUEROVOJ ANOMALIJI (str. 56-56)

Indra Arifianto, Jun Nishijima, Rahmat Catur Wibowo
Izvorni znanstveni članak

UNVEILING THE DYNAMICS OF DEEP-FOCUS EARTHQUAKES: INSIGHTS FROM THE 2020 JEPARA EVENT MW 6.7 AND SUBDUCTION PROCESSES BENEATH JAVA (str. 57-66)

engleski pdf 6105kb
OTKRIVANJE DINAMIKE DUBOKIH POTRESA: OPAŽANJA DOGAĐAJA MW 6,7 U JEPARI 2020. I PROCESA SUBDUKCIJE ISPOD JAVE (str. 66-66)

Tio Azhar Prakoso Setiadi, Anne Meylani Magdalena Sirait, Yehezkiel Halauwet, Andrean Vesalius Hasiholan Simanjuntak, Adi Susilo
Izvorni znanstveni članak

AN INVESTIGATION ON THE POTENTIAL RECOVERY OF COPPER FROM A LOW-GRADE COPPER RESOURCE CONTAINING HIGH SILICA CONTENT (str. 67-82)

engleski pdf 8117kb
ISTRAŽIVANJE POTENCIJALNE OPORABE BAKRA IZ NISKOKVALITETNIH IZVORA KOJI SADRŽAVAJU VISOK SADRŽAJ SILICIJEVA DIOKSIDA (str. 82-82)

Milad Abbassi, Asghar Azizi
Izvorni znanstveni članak

GEOLOGY AND MINERALOGY OF FE-SN DEPOSIT IN BATUBESI, BELITUNG ISLAND, INDONESIA (str. 83-98)

engleski pdf 14752kb
GEOLOGIJA I MINERALOGIJA FE-SN LEŽIŠTA U BATUBESIJU, OTOK BELITUNG, INDONEZIJA (str. 98-98)

Aryo Dwi Handoko, Mochamad Slamet Sugiharto, Syafrizal Syafrizal, Alfend Rudyawan, Benyamin Sapiie
Izvorni znanstveni članak

ANTHROPOGENIC HAZARDS ASSESSMENT OF MINING ACTIVITIES IN SURGHAR RANGE, PUNJAB, PAKISTAN (str. 99-113)

engleski pdf 5161kb
PROCJENA OPASNOSTI OD RUDARSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU SURGHAR, PUNJAB, PAKISTAN (str. 113-113)

Syed Sajjad Ahmad, Hafiz Muhammad Zaheer Afzal, Sajjad Khan, Ihtisham Islam, Salman Ahmed Khattak
Izvorni znanstveni članak

COMBINING THE 3D GEOLOGICAL AND GEOSTATISTICAL MODELLING OF GYPSUM CONCENTRATION, USING HISTORICAL BOREHOLE AND BLASTHOLE INFORMATION (str. 115-126)

engleski pdf 6447kb
KOMBINIRANJE 3D GEOLOŠKOGA I GEOSTATISTIČKOGA MODELIRANJA KONCENTRACIJE GIPSA UZ KORIŠTENJE INFORMACIJA IZ STARIH ISTRAŽNIH BUŠOTINA I MINSKIH BUŠOTINA (str. 126-126)

Stefano Merli, Sara Kasmaee, Cristina Barbalucca, Vanessa Cellini, Francesco Tinti
Izvorni znanstveni članak

CONCENTRATING THE Zn-Pb SAMPLE FROM NIGNAN ORE DEPOSIT (str. 127-140)

engleski pdf 1927kb
KONCENTRIRANJE UZORKA OLOVA I CINKA IZ RUDNOGA LEŽIŠTA NIGNAN (str. 140-140)

Maryam Abedi Moghadam, Marzieh Hosseini Nasab, Mohammad Noaparast
Prethodno priopćenje

INTEGRATING ANN PREDICTION WITH HONEYBEE OPTIMISATION FOR FLYROCK MINIMISATION IN OPEN-PIT MINING (str. 141-152)

engleski pdf 2394kb
INTEGRIRANJE PROCJENE UMJETNE NEURONSKE MREŽE S OPTIMIZACIJOM ALGORITMOM PČELA ZA SMANJENJE IZLIJETANJA KOMADA STIJENA PRI MINIRANJU U POVRŠINSKOME KOPU (str. 152-152)

Mojtaba Rezakhah, Erfan Nemati, Amir Batarbiat, Manoj Khandelwal
Izvorni znanstveni članak

MECHANICAL ACTIVATION AND GEOPOLYMERISATION OF TAIWANESE FLY ASH (str. 153-165)

engleski pdf 3234kb
MEHANIČKA AKTIVACIJA I GEOPOLIMERIZACIJA LETEĆEGA PEPELA S TAJVANA (str. 165-165)

Fanni Dolgos, Roland Szabó, Wei-Ting Lin, Gábor Mucsi
Izvorni znanstveni članak

SEED-GUIDED, FAULT-AWARE HORIZON TRACKING VIA GREEDY PROPAGATION FOR GEOLOGICAL MODELLING (str. 167-178)

engleski pdf 4334kb
KARTIRANJE SEIZMIČKIH HORIZONATA TEMELJENO NA INICIJALNIM TOČKAMA, UZ TOLERANCIJU NA RASJEDE, ZA POTREBE GEOLOŠKOGA MODELIRANJA (str. 178-178)

Ana Brcković, Marko Cvetković, Josipa Kapuralić, Ivan Medved
Izvorni znanstveni članak

A SUSTAINABLE AND PRACTICAL MACHINE LEARNING APPROACH USING SCIKIT-LEARN FOR PREDICTING STOPE INSTABILITY: IDENTIFICATION OF CRITICAL GEOTECHNICAL FACTORS (str. 179-198)

engleski pdf 3264kb
ODRŽIV I PRAKTIČAN PRISTUP STROJNOM UČENJU POMOĆU SCIKIT-LEARN BAZE ZA PROCJENU NESTABILNOSTI ČELA RADILIŠTA: IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH GEOTEHNIČKIH ČIMBENIKA (str. 198-198)

Amos Bemo, Deji Olatunji Shonuga, Tawanda Zvarivadza, Moshood Onifade, Manoj Khandelwal
Izvorni znanstveni članak

