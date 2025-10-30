Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 63 No. 2 (233), 2025.
- Datum izdavanja: 30.10.2025.
- Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Petra Kelemen, Nevena Škrbić Alempijević
Izvorni znanstveni članak
Gorana Bandalović, Klara Šimunović
Izvorni znanstveni članak
Josip Šabić
Izvorni znanstveni članak
Aleš Črnič, Vanesa Korže
Izvorni znanstveni članak
Katica Jurčević, Sonja Podgorelec, Krešimir Bušić
Izvorni znanstveni članak
Barbara Balen
Izvorni znanstveni članak
Branko Ančić, Jelena Puđak, Mladen Domazet, Tomislav Cik
Izvorni znanstveni članak
Krešimir Dabo, Danijel Knežević, Ivana Schildenfeld
Izvorni znanstveni članak
Roko Uvodić
Recenzija, prikaz
Posjeta: 628 *