 Skoči na glavni sadržaj

Sociologija i prostor : časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnog razvoja , Vol. 63 No. 2 (233), 2025.

  • Datum izdavanja: 30.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Culture and Planning in Zagreb and Rijeka: Anthropological Reading of Cultural Policy Documents (str. 175-197)

engleski pdf 271kb
Kultura i planiranje u Zagrebu i Rijeci: antropološko čitanje kulturnopolitičkih dokumenata (str. 175-197)

Petra Kelemen, Nevena Škrbić Alempijević
Izvorni znanstveni članak

Sociological Analysis of the Quality of Life among Young People on the Island of Hvar: Challenges and Perspectives (str. 199-220)

engleski pdf 250kb
Sociološka analiza kvalitete života mladih na otoku Hvaru: Izazovi i perspektive (str. 199-220)

Gorana Bandalović, Klara Šimunović
Izvorni znanstveni članak

Resilient in Precarity: How Employment Contract Type Moderates the Relationships between Psychological Factors and Music Teachers’ Intention to Remain in the Profession (str. 221-242)

engleski pdf 618kb
Otporni u prekarijatu: kako vrsta ugovora o radu moderira veze psiholoških čimbenika i namjere ostanka u profesiji nastavnika glazbe (str. 221-242)

Josip Šabić
Izvorni znanstveni članak

Prevalence and Public Perception of Vegetarianism and Veganism: A Comparative Analysis of Nationally Representative Samples from Slovenia and Croatia (str. 243-269)

engleski pdf 433kb
Rasprostranjenost i javna percepcija vegetarijanstva i veganstva: komparativna analiza nacionalno reprezentativnih uzoraka iz Slovenije i Hrvatske (str. 243-269)

Aleš Črnič, Vanesa Korže
Izvorni znanstveni članak

Migracije i urbana transformacija Zagreba: Integracija, digitalizacija i održivost kroz koncepte pametnog grada, grada budućnosti i grada dolaska (str. 271-291)

hrvatski pdf 278kb
Migration and the Urban Transformation of Zagreb: Integration, Digitalization and Sustainability through the Concepts of the Smart City, the Future City and the Arrival City (str. 271-291)

Katica Jurčević, Sonja Podgorelec, Krešimir Bušić
Izvorni znanstveni članak

Političke prekretnice i urbana memorija: Promjene uličnog nazivlja Osijeka u 20. stoljeću (str. 293-312)

hrvatski pdf 5481kb
Political Turning Points and Urban Memory: Changes in the Street Names of Osijek in the Twentieth Century (str. 293-312)

Barbara Balen
Izvorni znanstveni članak

Rethinking Socio-Ecological Resilience: Lessons from the COVID-19 and the Degrowth Donut Model (str. 313-339)

engleski pdf 818kb
Preispitivanje socio-ekološke otpornosti: pouke iz pandemije COVID-19 i modela odrasničke krafne (str. 313-339)

Branko Ančić, Jelena Puđak, Mladen Domazet, Tomislav Cik
Izvorni znanstveni članak

Izazovi korištenja kulturne baštine u strategiji destinacije i komunikaciji brenda: Slučaj Istre i Kvarnera (str. 341-363)

hrvatski pdf 306kb
The role of cultural heritage in the communication and branding of Istria and Kvarner (str. 341-363)

Krešimir Dabo, Danijel Knežević, Ivana Schildenfeld
Izvorni znanstveni članak

Ivan Burić: Sociologija hrvatskog društva: Procesi i strukture u suvremenom hrvatskom društvu (str. 364-368)

Roko Uvodić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 193kb

Posjeta: 628 *