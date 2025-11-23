 Skoči na glavni sadržaj

Psychē : Časopis studenata psihologije , Vol. 8 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 23.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Odnos religioznosti i seksualnosti

Paula Anušić
Pregledni rad

hrvatski pdf 384kb
„Veličina nije bitna“ – mit ili činjenica

Lea Arambašić
Pregledni rad

hrvatski pdf 388kb
Revenge sex: slatka osveta ili gorka zabluda?

Talia Babić
Pregledni rad

hrvatski pdf 327kb
Cyber seksualno uznemiravanje i nasilje

Lucija Benković
Pregledni rad

hrvatski pdf 470kb
Put do sreće popločan je dobrim kritikama? Pozitivna psihologija i njezin razvoj

Marko Bogadi
Pregledni rad

hrvatski pdf 646kb
Seksualne fantazije

Barbara Ećimović
Pregledni rad

hrvatski pdf 412kb
Analiza seksualnog nasilja u filmu Groznica subotnje večeri

Nora Fraculj
Ostalo

hrvatski pdf 275kb
Incels, the blackpill and the glorious evolution: an evolutionary psychological perspective

Iva Gojanović
Pregledni rad

engleski pdf 432kb
Psihološki i seksualni aspekti veza s velikom dobnom razlikom

Eva Hron
Pregledni rad

hrvatski pdf 336kb
Narcisoidnost u partnerskim odnosima

Ana-Maria Janjuš
Pregledni rad

hrvatski pdf 546kb
U koktelu (bez) ljubavi: psihologija iza swingera

Zoja Kondić
Pregledni rad

hrvatski pdf 292kb
Defining the relationship between gender and envy and providing possible explanations for gender envy

Sara Krpan
Pregledni rad

engleski pdf 392kb
(Ne)odvojivost sadizma i mazohizma

Paola Kuten
Pregledni rad

hrvatski pdf 293kb
Nije sarkazam; ženski orgazam

Lora Lagundžija
Pregledni rad

hrvatski pdf 549kb
Sizifov posao ili užitak – seksualnost u kasnoj odrasloj dobi

Loreta Macuka
Pregledni rad

hrvatski pdf 294kb
Crvena ili crna pilula – prikaz inceldoma

Ema Medvarić
Pregledni rad

hrvatski pdf 470kb
Mindfulness u kontekstu rada

Dario Ostojić
Pregledni rad

hrvatski pdf 356kb
Slatki dogovori: spoznaje iz istraživanja sugardating odnosa

Korina Pintarić
Pregledni rad

hrvatski pdf 305kb
Etiologija, dijagnostička procjena i klinički tretmani osoba s pedofilijskim poremećajem

Jovana Polimanac
Pregledni rad

hrvatski pdf 563kb
Seksualno uznemiravanje na poslu – pregled literature

Dora Pulanić
Pregledni rad

hrvatski pdf 435kb
Utjecaj seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu na razvoj seksualnosti

Nika Širanović
Pregledni rad

hrvatski pdf 553kb
Rodni stereotipi i rodne uloge vs. seksualna uvjerenja i ponašanja

Doris Vojković
Pregledni rad

hrvatski pdf 407kb
Aseksualnost kao seksualna orijentacija: teorijski okviri, istraživačke dileme i iskustva zajednice

Julija Žižić
Pregledni rad

hrvatski pdf 329kb
„Asexual? A sexual what?“ – Todd Chavez kao primjer prikaza aseksualnosti u medijima

Dina Žužul
Ostalo

hrvatski pdf 191kb

