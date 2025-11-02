 Skoči na glavni sadržaj

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu , Vol. 16 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 02.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 02.12.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. 7-8)

Branimir Stanić
Uvodnik


Književni poticaji Stjepana Kranjčića (str. 9-29)


Literary Inspirations of Stjepan Kranjčić (str. 29-29)

Tanja Baran
Izvorni znanstveni članak


Vjerovanja starih Klakarčana, mještana Brodskoga Posavlja (str. 31-47)


The Beliefs of the Old Klakarčani, Inhabitants of Brodsko Posavlje (str. 47-47)

Ana Tereza Želinski
Izvorni znanstveni članak


Dogmatski i racionalni kulturni svjetonazor na primjeru djela „Bosančice“ i „Razlomci“ Eugena Matića: Narcisa Jenka (str. 49-68)


The Dogmatic and Rational Cultural Worldview: The Case of the Bosančice and Razlomci of Eugen Matić – Narcis Jenko (str. 68-68)

Marija Baković
Izvorni znanstveni članak


Uloga katoličkoga tiska u očuvanju i promidžbi hrvatske kršćanske književnosti i hrvatske baštine. Primjer kršćanske obiteljske revije Kana (str. 69-89)


The Role of the Catholic Press in Preserving and Promoting Croatian Christian Literature and Croatian Heritage: The Example of the Christian Family Magazine Kana (str. 89-89)

Suzana Peran, Anđelka Raguž
Izvorni znanstveni članak


Novi prilozi poznavanju riječkog tiskarstva. Književni prilozi u Riječkim novinama (1912. – 1914.) (str. 91-111)


New Contributions to the Study of Rijeka Printing. Literary Contributions in Riječke novine (1912 – 1914) (str. 111-111)

Ivona Smolčić
Pregledni rad


Nikola Tordinac kao književnik kršćanskoga nadahnuća (str. 113-125)


Nikola Tordinac as a Writer of Christian Inspiration (str. 125-125)

Mirko Ćurić
Pregledni rad


Nada Kesterčanek Vujica: prilog poznavanju života i djela (str. 127-139)


Nada Kesterčanek Vujica – A Contribution to the Understanding of Her Life and Work (str. 139-139)

Tamara Bodor
Pregledni rad


Priests of the Serbian Orthodox Church in the Chetnik Organization in Dalmatia During the Second World War (str. 141-178)


Svećenici Srpske pravoslavne crkve u četničkoj organizaciji u Dalmaciji tijekom Drugoga svjetskog rata (str. 178-178)

Vladimir Šumanović
Izvorni znanstveni članak


Changes in the Ethnic Composition of Croatia (1991 – 2021) in the Context of the Aging Population Process (str. 179-203)


Promjene u etničkom sastavu Hrvatske (1991.–2021.) u kontekstu procesa starenja stanovništva (str. 203-203)

Dražen Živić, Ivo Turk, Nikola Šimunić
Izvorni znanstveni članak


Raize Venete: Culture of the Republic of Venice as an Integral Part of Croatian Culture and National Identity (str. 205-221)


Raize Venete: Kultura Mletačke Republike kao sastavni dio hrvatske kulture i nacionalnog identiteta (str. 221-221)

Sandro Skansi
Pregledni rad


Jugoslavenske tajne službe i politička emigracija: „rat“ za budućnost Jugoslavije i Hrvatske (str. 223-266)


Yugoslav Secret Services and Political Emigration: The “War” for the Future of Yugoslavia and Croatia (str. 266-266)

Davor Dijanović
Pregledni rad


Od Vrana do Žabe (str. 267-271)

Vedran Petrović
Recenzija, prikaz


Osvrt na znanstveno-stručni skup „Desetljeća slobode“ (str. 273-278)

Martina Tarbuk
Recenzija, prikaz



