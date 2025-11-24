 Skoči na glavni sadržaj

Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu , Vol. 32 No. 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 24.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

Sadržaj

Uvodnik (str. V-VII)

Marin Bonačić
Uvodnik

Profil žrtava nasilja u Republici Hrvatskoj (str. 3-37)

PROFILE OF VICTIMS OF VIOLENCE IN THE REPUBLIC OF CROATIA (str. 3-37)

Marko Mrakovčić, Petra Šprem, Reana Bezić
Izvorni znanstveni članak

Kvalitativna analiza sadržaja činjeničnog opisa kod psihičkog nasilja u obitelji kao prekršaja (str. 39-68)

QUALITATIVE ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE FACTUAL DESCRIPTION OF DOMESTIC PSYCHOLOGICAL VIOLENCE AS A MISDEMEANOUR (str. 39-68)

Nevena Aljinović
Pregledni rad

POSTUPANJE S PRIVREMENO ODUZETIM VOZILIMA I ZAŠTITA PRAVA VLASNIŠTVA (str. 69-90)

DEALING WITH TEMPORARILY CONFISCATED VEHICLES AND THE PROTECTION OF OWNERSHIP RIGHTS (str. 69-90)

Davor Posilović, Dinko Ljubić
Pregledni rad

PRAVOSUĐE I UMJETNA INTELIGENCIJA: BOSANSKOHERCEGOVAČKA KAZNENOPRAVNA PERSPEKTIVA (str. 93-122)

THE JUDICIARY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THE BOSNIA AND HERZEGOVINA CRIMINAL LAW PERSPECTIVE (str. 93-122)

Dževad Mahmutović, Sedžad Milanović, Ilda Ibrić
Prethodno priopćenje

„PUČKI SUDIJE“ U DALMACIJI: UVOĐENJE I POČETAK DJELOVANJA (1848.–1874.) (str. 125-152)

TRIAL BY JURY IN DALMATIA: THE INTRODUCTION AND BEGINNING OF ITS APPLICATION (1848–1874) (str. 125-152)

Dunja Milotić
Izvorni znanstveni članak

FENOMENOLOGIJA DELIKTA MAGIJE U RIMSKOM PRAVU I UTJECAJ RIMSKIH SHVAĆANJA: PITANJE ZAŠTIĆENOGA DOBRA (str. 153-177)

PHENOMENOLOGY OF THE DELICT OF MAGIC IN ROMAN LAW AND THE INFLUENCE OF ROMAN CONCEPTIONS: THE QUESTION OF PROTECTED LEGAL INTEREST (str. 153-177)

Ivana Jaramaz Reskušić, Dunja Milotić, Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak

XXXVII. REDOVITO SAVJETOVANJE HRVATSKOG UDRUŽENJA ZA KAZNENE ZNANOSTI I PRAKSU: AKTUALNE TEME I TRENDOVI U HRVATSKOM KAZNENOM PRAVU Opatija, 5.–7. prosinca 2024. (str. 181-191)

Ivan Vidaković
Recenzija, prikaz

KONFERENCIJA „IMPLEMENTACIJA ODABRANIH PROCESNIH DIREKTIVA U PRAKSI I DRUGA PITANJA PREKRŠAJNOG PRAVA“ Zagreb, 6. i 7. ožujka 2025. (str. 193-199)

Nikša Vojvoda
Recenzija, prikaz

HOMMAGE: PETAR NOVOSELEC (1938.–2025.) (str. 201-212)

Zlata Đurđević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

