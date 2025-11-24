Hrvatski ljetopis za kaznene znanosti i praksu , Vol. 32 No. 1, 2025.
- Datum izdavanja: 24.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Marin Bonačić
Uvodnik
Marko Mrakovčić, Petra Šprem, Reana Bezić
Izvorni znanstveni članak
Nevena Aljinović
Pregledni rad
Davor Posilović, Dinko Ljubić
Pregledni rad
Dževad Mahmutović, Sedžad Milanović, Ilda Ibrić
Prethodno priopćenje
Dunja Milotić
Izvorni znanstveni članak
Ivana Jaramaz Reskušić, Dunja Milotić, Ivan Milotić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Vidaković
Recenzija, prikaz
Nikša Vojvoda
Recenzija, prikaz
Zlata Đurđević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 364 *