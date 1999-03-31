 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 21 No. 1, 1999.

  • Datum izdavanja: 31.03.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednika (str. 3-3)


Uvodnik

hrvatski pdf 1660kb
Program (str. 4-4)


Ostalo

hrvatski pdf 673kb
Riječ o kolokviju (str. 4-4)


Ostalo

hrvatski pdf 734kb
Uvodna riječ u rad Kolokvija (str. 5-6)

Anton Peranić
Uvodnik

hrvatski pdf 3592kb
Pastoral mladih u nas devedesetih godina (str. 7-31)

hrvatski pdf 45964kb
Jugendpastoral in Kroatien in den 90-er Jahren (str. 7-31)

Rudi Paloš
Izvorni znanstveni članak

Profil mladih danas (str. 32-44)

hrvatski pdf 23005kb
Profil der Jugendlichen heute (str. 32-44)

Valentina Mandarić
Izvorni znanstveni članak

Udruge i postojeći modeli rada s mladima (str. 45-51)

hrvatski pdf 12444kb
Vereine und vorhandene Arbeitsmodelle mit den Jugendlichen (str. 45-51)

Ivica Jagodić
Pregledni rad

Odgoj u vjeri - škola (str. 52-55)

hrvatski pdf 7935kb
Erziehung im Glauben und Schule (str. 52-55)

Mirjana Vučica
Pregledni rad

Odgoj u vjeri - mladi i župna zajednica (str. 56-58)

hrvatski pdf 4572kb
Erziehung im Glauben - Jugendliche und Pfarrgemeinde (str. 56-58)

Marijan Gradinščak
Pregledni rad

Studentski domovi i problematika mladih (str. 59-67)

hrvatski pdf 15157kb
Studentenheime und Problematik der Jugendlichen (str. 59-67)

Jozo Čikeš
Izvorni znanstveni članak

Statut Hrvatskoga katoličkog zbora "Mi" (str. 69-73)

Darko Bedek
Ostalo

hrvatski pdf 8721kb
Statut Franjevačke mladeži Crkve u Hrvata (str. 73-77)


Ostalo

hrvatski pdf 6862kb
Statut Katoličke udruge mladih Istre (str. 77-79)


Ostalo

hrvatski pdf 4454kb
Pravila Mladeži Euharistijskog pokreta (MEP) (str. 81-83)


Ostalo

hrvatski pdf 3982kb
Planinarska bratovština Sv. Bernarda - Samobor (str. 82-82)


Ostalo

hrvatski pdf 750kb
Akademsko katoličko društvo "Jeronim" - Rijeka (str. 82-83)


Ostalo

hrvatski pdf 868kb
Hodočašće povjerenja na zemlji: Taizé i susreti mladih (str. 83-84)


Ostalo

hrvatski pdf 2978kb
Euharistijski pokret mladih (str. 84-86)

Stjepan Kuzmić
Ostalo

hrvatski pdf 3727kb
Euharistijski pokret mladih (str. 86-87)

Božidar Nagy
Ostalo

hrvatski pdf 1492kb
Pokret "True love waits - prava ljubav čeka" (str. 87-87)


Ostalo

hrvatski pdf 1299kb
Uvodna misao o odgoju animatora za skupine mladih (str. 88-88)

Ivica Jagodić
Ostalo

hrvatski pdf 1597kb
Mladi i obitelj (str. 89-91)

Ivana Rihter
Ostalo

hrvatski pdf 4931kb
Mladi u liturgiji (str. 91-91)

Deodata Kočonda
Ostalo

hrvatski pdf 1276kb
Mladi i slobodno vrijeme (str. 92-92)

Mirjana Vučica
Ostalo

hrvatski pdf 1440kb
Mladi pred izazovom novih religijskih pokreta i sljedbi (str. 92-95)

hrvatski pdf 5993kb
Jugendliche vor der Herausforderung neuer religioser Bewegungen und Sekten (str. 92-95)

Mijo Nikić
Izlaganje sa skupa

Mladi pred izazovom novih religijskih pokreta i sljedbi (str. 95-96)

Zlatko Sudac
Ostalo

hrvatski pdf 1165kb
Udruživanje mladih (str. 96-97)

Matilda Kolić
Ostalo

hrvatski pdf 2090kb
Mladi i mediji (str. 97-97)

Branka Čoh
Ostalo

hrvatski pdf 865kb
Nakon predavanja R. Paloša, V. Mandarić te I. Jagodića (str. 98-104)


Ostalo

hrvatski pdf 14670kb
Nakon predavanja M. Vučice i M. Gradinšćaka (str. 104-107)


Ostalo

hrvatski pdf 8287kb
Nakon predavanja Joze Čikeša (str. 108-109)


Ostalo

hrvatski pdf 2574kb
Okrugli stol. Perspektive rada s mladima u vrijeme slobode i demokracije u svjetlu poruka Ivana Pavla II. (str. 109-114)


Ostalo

hrvatski pdf 12791kb
Plenum (str. 115-119)


Ostalo

hrvatski pdf 10187kb
Pastoral mladih na pragu trećeg tisućljeća. Kolokvij o pastoralu mladih. Samobor, Kuća susreta "Tabor", 27. i 28. studenog 1998. (str. 120-122)


Kratko priopćenje

hrvatski pdf 6638kb

