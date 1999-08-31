 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 21 No. 3, 1999.

  • Datum izdavanja: 31.08.1999.
  • Objavljen na Hrčku: 16.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Riječ urednika (str. 207-207)


Uvodnik

hrvatski pdf 1640kb
U moru, plivajući prema cilju. O duhovnosti religioznih pedagoga i pedagoginja (str. 208-214)

hrvatski pdf 14137kb
Im Meer Zielorientiert schwimmen. Zur Spiritualität von Religionspädagogen/-innen (str. 208-214)

Bernhard Jendorff
Izvorni znanstveni članak

Kateheza odraslih - prioritetni zadatak hrvatske Crkve (str. 215-229)

hrvatski pdf 28274kb
Erwachsenenkatechese - die Prioritätsaufgabe der kroatischen Kirche (str. 215-229)

Stipe Nimac
Izvorni znanstveni članak

Iskustvo transcendencije i njegov odnos prema prenošenju vjere (str. 230-242)

hrvatski pdf 26602kb
Transzendenzerfahrung und ihr Verhältnis zur Glaubensvermittlung (str. 230-242)

Joseph Gevaert
Izvorni znanstveni članak

Dijalog Ivana Pavla II. i mladih (str. 243-253)

hrvatski pdf 20873kb
Dialog von Johannes Paul II. und Jugendlichen (str. 243-253)

Riccardo Tonelli
Izvorni znanstveni članak

Ivan Merz (1896.-1928.) - odgojitelj kršćanske mladeži (str. 254-269)

hrvatski pdf 29425kb
Ivan Merz (1896-1928). Erzieher der christlichen Jugend (str. 254-269)

Božidar Nagy
Pregledni rad

Teologija svjetlosti u Starom i Novom zavjetu. Pomoć za praktični kršćanski život (str. 270-277)

hrvatski pdf 13862kb
Theology of the Light in the Old and in the New Testament (str. 270-277)

Nikola Hohnjec
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 13862kb
Kateheza prvopričesnika u dijaspori (str. 278-283)

hrvatski pdf 12010kb
Erstkommunikantenkatechese in der Diaspora (str. 278-283)

Stipe Nosić
Pregledni rad

Srednjoškolski vjeronauk. Mogućnost ili nemogućnost ostvarenja aktualnog plana i programa (str. 284-287)

Mirjana Vučica
Ostalo

hrvatski pdf 6141kb
Župna kateheza. Mogućnosti i nemogućnosti ostvarenja (str. 288-289)

Vinko Sanader
Ostalo

hrvatski pdf 3448kb
Kršćanska inicijacija... Inicijacija u što? (str. 290-292)

Petar Bašić
Ostalo

hrvatski pdf 4344kb

Posjeta: 0 *