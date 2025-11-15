 Skoči na glavni sadržaj

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja , Vol. XXIII No. 3, 2025.

Sadržaj

Sadržaj (str. 449-450)

Contents (str. 449-450)


Kamenovanje u židovskom pravu (סקילה) i dilema svetog Josipa (str. 453-467)

Stoning in Jewish Law (סקילה) and St. Joseph's Dilemma (str. 468-468)

Vanja-Ivan Savić
Pregledni rad

The Theological and Spiritual relationship between Jesus Christ and John the Baptist in Sufism (str. 469-482)

Teološko-duhovna veza Ise (Isusa Krista) i Jahje (Ivana Krstitelja) u sufizmu (str. 483-483)

Kenan Čemo
Izvorni znanstveni članak

Intencionalnost i praznina – fenomenološka analiza i budistička perspektiva svijesti (str. 485-496)

Intentionality and Emptiness: A Phenomenological Analysis and the Buddhist Perspective on Consciousness (str. 497-497)

Hrvoje Vuković
Izvorni znanstveni članak

The Melian Dialogue as a Thought Experiment (str. 499-511)

Meljski dijalog kao misaoni eksperiment (str. 512-512)

Stipe Buzar
Izvorni znanstveni članak

Žena iza kamere, žena u kadru - Rodna reprezentacija u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji (str. 513-533)

Woman Behind the Camera, Woman on Screen: Gender Representation in Contemporary Croatian Cinema (str. 534-534)

Irena Sever Globan, Magdalena Magdić
Pregledni rad

Istraživanje inojezičnog identiteta studenata kroz motivaciju, emocije i samoregulaciju (str. 548-548)

Exploring L2 Learner Identity Through Motivation, Emotion, and Self-Regulation (str. 535-547)

Anna Martinović
Izvorni znanstveni članak

Mišljenje odgojitelja o upotrebi informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (str. 549-566)

Educators' Opinions on the Use of Information and Communication Technology in the Early and Preschool Education System (str. 567-567)

Edita Rogulj, Marko Pavlović, Tanja Pap
Prethodno priopćenje

The Rise of Loneliness Among Young People: Exploring the Impact of Digital Media (str. 569-584)

Porast usamljenosti među mladima: Istraživanje utjecaja digitalnih medija (str. 585-585)

Roman Globokar, David Kraner, Marko Weilguny
Izvorni znanstveni članak

Mein Kampf i jezik nacionalsocijalizma - Povijesna obilježenost pojmova kao argument za zabranu političke stranke (str. 587-602)

Mein Kampf and the Language of National Socialism. Historical Implications of Terms as an Argument for the Banning of a Political Party (str. 603-603)

Damir Velički
Izvorni znanstveni članak

Doprinos glazbenika njemačkoga govornog područja glazbenom životu grada Osijeka u 19. i prvoj polovici 20. stoljeća (str. 605-627)

The Contribution of German-Speaking Musicians to the Musical Life of the City of Osijek in the 19th and the First Half of the 20th Century (str. 628-628)

Dubravka Papa, Jasna Šulentić Begić
Pregledni rad

Historiografija u službi državotvornih ciljeva: inicijalni okvir »srpskih zemalja« (str. 629-641)

Historiography in the service of state-building goals: the initial framework of the »Serbian lands« (str. 641-641)

Saša Mrduljaš
Pregledni rad

Mental Disorder: A Conceptual Engineering Approach (str. 645-661)

Mentalni poremećaj: Pristup inženjerstva pojmova (str. 662-662)

Luca Malatesti
Izvorni znanstveni članak

Prošlost u sadašnjosti, sadašnjost za budućnost (str. 664-678)

Miroslav Modrić
Esej

Europa začetnica ratova (str. 679-679)

Ljiljana Matković-Vlašić
Esej

Sijanje mržnje (str. 680-680)

Ljiljana Matković-Vlašić
Esej

Vrijedna knjiga o Ruđeru Boškoviću - Stipe KUTLEŠA, Ruđer Bošković. Znanstvenik, književnik i diplomat, Dubrovnik, Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 2024, 268 str. (str. 682-685)

Đuro Vidmarović
Recenzija, prikaz

Recenzenti, br. 1 – 3, god. 2025. (str. 686-688)


Poezija (str. 689-689)

Sanja Matešić
