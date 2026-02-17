 Skoči na glavni sadržaj

Kateheza : časopis za vjeronauk u školi, katehezu i pastoral mladih , Vol. 13 No. 1, 1991.

  • Datum izdavanja: 19.03.1991.
  • Objavljen na Hrčku: 17.02.2026.

Sadržaj

Predgovor (str. 3-4)

Pavao Crnjac
Uvodnik

hrvatski pdf 2618kb
Program rada (str. 7-8)


Ostalo

hrvatski pdf 1054kb
Demokratski procesi i naše kršćansko sudjelovanje. Kateheza u novim prilikama (str. 11-19)

Drago Šimundža
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 12642kb
Utjelovljenje i Vazam. Odrednice prisutnosti i evangelizacijsko-katehetskog djelovanja Crkve (str. 20-34)

Nikola Dogan
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 21324kb
Politički pluralizam i politička dimezija kršćanske poruke (str. 35-41)

Marijan Jurčević
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 9119kb
Reevangelizacija i reinicijacija u našim kršćanskim i vjeronaučnim zajednicama (str. 42-50)

Josip Oslić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 12377kb
Katekumenat u sadašnjem trenutku (str. 51-59)

Marko Jerković
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 11858kb
Vjerski odgoj i obrazovanje - angažirana suodgovornost za čovjeka (str. 60-72)

Josip Baričević
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 18958kb
Medijski odgoj - jedan od najhitnijih zadataka naše Crkve (str. 73-79)

Mirko Mataušić
Izlaganje sa skupa

hrvatski pdf 10549kb
Religiozni odgoj i kateheza u sadašnjim previranjima (sinteza rada XVIII. katehetske ljetne škole) (str. 80-84)

Milan Šimunović
Ostalo

hrvatski pdf 6832kb
Rad u timovima (str. 87-94)


Ostalo

hrvatski pdf 10372kb
Pozdravni govor (str. 97-98)

Ćiril Kos
Ostalo

hrvatski pdf 2821kb
Pozdravni govor (str. 98-99)

Mate Zorić
Ostalo

hrvatski pdf 927kb
Pozdravna riječ (str. 99-99)

Milan Šimunović
Ostalo

hrvatski pdf 1015kb
Naša kateheza i aktualne društvene promjene. Uvođenje u rad XVIII. KLJŠ - Đakovo 1990 (str. 99-103)

Ante Pavlović
Ostalo

hrvatski pdf 6724kb
Riječ zahvale (str. 103-103)

Milan Šimunović
Ostalo

hrvatski pdf 1353kb
Završna riječ (str. 104-105)

Marin Srakić
Ostalo

hrvatski pdf 2309kb
Rezultati ankete na završetku XVIII. KLJŠ - Đakovo '90. (str. 105-105)


Ostalo

hrvatski pdf 1318kb
Vjerničko razmišljanje o višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini (str. 106-106)


Ostalo

hrvatski pdf 1035kb
Prijedlog o vjeronauku (str. 106-107)


Ostalo

hrvatski pdf 883kb
Nova polja evangelizacije i katehizacije (str. 107-107)


Ostalo

hrvatski pdf 1030kb

