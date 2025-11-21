 Skoči na glavni sadržaj

Colloquia Maruliana , Vol. 34 No. 34, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 25.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

MS Gesuitico 522 i nepoznata povijest Marulićeva Repertorija (str. 5-35)

Ms Gesuitico 522 and the Unknown History of Marulić's Repertorium (str. 36-37)

Neven Jovanović
Izvorni znanstveni članak

Marulićev »mili školski drug« don Marko Prodić i njegov rod (str. 39-47)

Marulić's »Dear Schoolfriend« Don Marko Prodić and his Family (str. 51-52)

Testamento del Paroco di Prasnize Reverendo Don Marco Prodich; Testamento del Molto Reverendo Don Bernardino Prodi (str. 47-51)

Josip Vrandečić
Izvorni znanstveni članak

Spisi obitelji Marulić u fondu Općine Split Državnoga arhiva u Zadru (str. 53-67)

Records of the Marulić Family in the Commune of Split Fonds of the State Archives in Zadar (str. 68-68)

Robert Leljak
Pregledni rad

Personal Experience and Politics in Venetian Imperial Humanism (1470–1482) (str. 69-80)

Osobno iskustvo i politika u mletačkom imperijalnom humanizmu (1470–1482) (str. 81-81)

Monique O’Connell
Izvorni znanstveni članak

Tranquillus Andronicus’ Dialogus Sylla and Two Poems by Michael Nardinus (str. 83-119)

Dialogus Sylla Trankvila Andronika i dvije pjesme Mihovila Nardina (str. 120-120)

Hester Schadee
Izvorni znanstveni članak

Croatian Lands in Late Medieval and Early Renaissance Astrological Predictions and Astronomical Studies. Examples from Central European Sources (str. 121-137)

Hrvatske zemlje u kasnosrednjovjekovnim i ranorenesansnim astrološkim predviđanjima i astronomskim spisima – primjeri iz srednjoeuropskih izvora (str. 137-138)

Tomislav Matić
Izvorni znanstveni članak

Nagrade Dana hrvatske knjige 2024. (str. 141-147)

Tihomil Maštrović, Cvijeta Pavlović, Dubravka Brezak Stamać
Ostalo

Godina Marka Marulića: pregled događanja u povodu obilježavanja petstote obljetnice smrti (1524–2024) (str. 149-164)

Luka Marković
Recenzija, prikaz

Marko Marulić, The Davidiad, edited and translated by Edward Mulholland, LYSA, Gent, 2024. (str. 167-173)

Neven Jovanović
Recenzija, prikaz

Bibliografija Marka Marulića 2024. (str. 177-200)

Luka Marković
Bibliografija

Referiranost (str. 201-203)

Uredništvo Colloquia Maruliana
Vijest

Upute suradnicima (str. 205-208)

Instructions for contributors (str. 209-212)

Uredništvo Colloquia Maruliana
Ostalo

