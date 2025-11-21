 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 10 No. supplement 1, 1978.

  • Datum izdavanja: 20.12.1978.
  • Objavljen na Hrčku: 21.11.2025.

The spin and parity of the 10.9 MeV resonance in ¹⁶O + ¹²C (str. 1-2)

N. Cindro, G. Vourvopoulos, X. Aslanoglou, G. Andritsopoulos, P. Assimakopoulos, P. Bakoyorgos
A semiempirical prediction of the occurrence of resonances in heavy ion reactions (str. 3-6)

D. Počanić, N. Cindro
High-spin states in ⁶⁰Cu and a simple shell-model description of the Jπ = 6⁻ and 9⁺ states in the odd–odd Cu isotopes (str. 7-8)

Tsan Ung Chan, M. Agard, J. F. Bruandet, A. Dauchy, A. Giorni, F. Glasser, J. E. Koops, C. Morand, B. Chambon, D. Drain
High-spin states in ⁴⁸Ti (str. 9-10)

F. Glatz, P. Betz, H. Röpkе
Study of high spin states in ³⁰P and ³²P (str. 11-12)

P. Baumann, A. M. Bergdolt, G. Bergdolt, R. M. Freeman, F. Haas, B. Heusch, A. Huck, G. Walter
Band structure of ⁷³Kr (str. 13-14)

H. P. Hellmeister, J. Keinonen, K. P. Lieb, R. Rascher, R. Ballini, J. Delaunay, H. Dumont
Ground-state alpha-cluster correlation in sd-shell nuclei (str. 15-16)

W. Chung, J. van Hienen, B. H. Wildenthal, C. L. Bennett
Beta decay of ⁴⁴Ar and weak coupling predictions for neutron rich argon and potassium nuclei (str. 17-18)

A. Huck, G. Klotz, A. Knipper, C. Miehé, G. Walter, C. Richard-Serre, Isolde Collaboration
β-delayed particle emission from very neutron-rich light nuclei (str. 19-20)

C. Detraz
Lifetime measurements of negative parity states in ³⁴Cl (str. 21-22)

P. Baumann, A. M. Bergdolt, G. Bergdolt, A. Huck, G. Walter
The B(E2) value of the 3/2⁻ → 7/2⁻ 1381 keV transition in ⁴⁹Ti (str. 23-24)

P. A. Mandò, P. Sona, N. Taccetti, G. Liberati
Particle-γ coincidences in ¹⁶O + ⁴⁸Ti reaction at 120 MeV (str. 25-26)

D. H. Koang, A. Dauchy, A. Giorni, A. J. Cole, J. P. Longequeue, J. Menet
