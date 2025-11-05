 Skoči na glavni sadržaj

Reumatizam , Vol. 72 No. Supp 1, 2025.

  • Datum izdavanja: 05.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 26.11.2025.

Sadržaj

Puni tekst

“Sjőgrenov sindrom – evaluacija dijagnoze i liječenja u svjetlu umjetne inteligencije i transhumanizma – Quo vadis?” (str. 1-8)

hrvatski pdf 1505kb
“Sjőgren’s Syndrome – Evaluation of Diagnosis and Therapy in the Light of Artificial Intelligence and Transhumanism – Quo vadis?“ (str. 1-8)

Jasenka Markeljević
Stručni rad

Kronična upala i kardiovaskularni sustav (str. 9-9)

hrvatski pdf 650kb
Chronic inflammation and the cardiovascular system (str. 9-9)

Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa

Perikarditis u sustavnim autoimunosnim i autoinflamatornim bolestima (str. 10-10)

hrvatski pdf 648kb
Pericarditis in systemic autoimmune and autoinflammatory diseases (str. 10-10)

Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Miokarditis u sistemskim autoimunim upalnim reumatskim bolestima (str. 11-11)

hrvatski pdf 649kb
Myocarditis in systemic autoimmune rheumatic diseases (str. 11-11)

Daniela Marasović Krstulović
Sažetak sa skupa

Venski tromboembolizam i antifosfolipidni sindrom (str. 12-12)

hrvatski pdf 649kb
Venous thromboembolism and the antiphospholipid syndrome (str. 12-12)


Sažetak sa skupa

Plućna arterijska hipertenzija u upalnim reumatskim i sustavnim autoimunim bolestima (str. 13-13)

hrvatski pdf 650kb
Pulmonary arterial hypertension in inflammatory rheumatic and systemic autoimmune diseases (str. 13-13)

Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Srčano zatajivanje u bolesnika s upalnim reumatskim i sustavnim autoimunim bolestima (str. 14-14)

Goran Šukara
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 645kb
Uloga srčanog oslikavanja u reumatologiji (str. 15-15)

hrvatski pdf 645kb
The role of cardiac imaging in rheumatology (str. 15-15)

Nikola Bulj
Sažetak sa skupa

Aritmološki poremećaji u bolesnika s upalnim reumatskim bolestima (str. 16-16)

hrvatski pdf 650kb
Cardiac arrhythmias in patients with autoimmune rheumatic diseases (str. 16-16)

Zrinka Jurišić
Sažetak sa skupa

Procjena kardiovaskularnog rizika u bolesnika sa sistemskom autoimunosnom bolešću s fokusom na sistemski eritemski lupus i bodovni sustav SCORE2 (str. 20-20)

hrvatski pdf 651kb
Assessment of the cardiovascular risk in patients with systemic autoimmune disease with a focus on systemic lupus erythematosus and the SCORE2 assessment tool (str. 20-20)

Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Konvencionalni i biološki bolest-modificirajući lijekovi i kardiovaskularni rizik (str. 21-21)

hrvatski pdf 650kb
Conventional and biological disease- modifying antirheumatic drugs and cardiovascular risk (str. 21-21)

Tatjana Zekić
Sažetak sa skupa

Od upale do percepcije: kako se fibromialgija uklapa u priču o boli u reumatskim bolestima (str. 22-22)

hrvatski pdf 649kb
From inflammation to perception: how does fibromyalgia fit into the story of pain in rheumatic diseases (str. 22-22)

Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

Uloga multimodalne analgezije u liječenju boli (str. 23-23)

hrvatski pdf 646kb
Role of multimodal analgesia in pain treatment (str. 23-23)

Iva Žagar
Sažetak sa skupa

Vježbanje i reumatske bolesti: vježbati ili ne? (str. 24-24)

hrvatski pdf 649kb
Exercise and rheumatic diseases: to exercise or not? (str. 24-24)

Daniela Šošo
Sažetak sa skupa

Kad bol postane svakodnevica: Priče iza osmijeha (str. 25-25)

hrvatski pdf 647kb
When pain becomes an everyday thing: The story behind the smile (str. 25-25)

Slađana Rumpl Tunjić
Sažetak sa skupa

Difficult To Treat Psoriatic Arthritis (str. 26-26)

engleski pdf 649kb
“Difficult to treat” psorijatični artritis (str. 26-26)

Ennio Lubrano
Sažetak sa skupa

2025 EULAR recommendations for the management of SLE with kidney involvement: Overview and application in real- life cases (str. 27-27)

engleski pdf 650kb
Preporuke EULAR-a iz 2025. godine za liječenje SLE-a sa zahvaćanjem bubrega: pregled i primjena u primjerima iz svakodnevnog rada (str. 27-27)

Antonis Fanouriakis
Sažetak sa skupa

How to get the most benefit from DMARDs (str. 28-28)

engleski pdf 648kb
Kako postići najbolji učinak primjenom temeljnih antireumatik (str. 28-28)

Christopher Edwards
Sažetak sa skupa

UEMS Rheum atology Section – its role in Education and Training (str. 29-29)

engleski pdf 651kb
REUMATOLOŠKA SEKCIJA UEMS-A – ULOGA U IZOBRAZBI I SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU (str. 29-29)

Kaushik Chaudhuri
Sažetak sa skupa

Implementation of Competency Based Medic al Education in the European Training Requirements (str. 30-30)

engleski pdf 650kb
Implementacija medicinske izobrazbe temeljene na kompetencijama u standarde europskih specijalističkih programa (str. 30-30)

Nada Čikeš
Sažetak sa skupa

The role of EULAR in supporting education (str. 31-31)

engleski pdf 645kb
Uloga EULA R-a u podržavanju izobrazbe (str. 31-31)

Christopher Edwards
Sažetak sa skupa

Četverogodišnje iskustvo praćenja kardiovaskularnih ishoda u bolesnika s reumatoidnim artritisom (str. 32-32)

hrvatski pdf 650kb
A Four-Year Follow-Up Study of Cardiovasc ular Outcomes in Pa tients with Rheumatoid Arthritis (str. 32-32)

Dijana Perković, Petra Šimac, Daniela Marasović Krstulović, Ivona Božić, Ana Vodanović
Sažetak sa skupa

Frequency of Cardiovascular Risk Factors in Patients with Psoriatic Arthritis: A Cross-Sectional Study (str. 33-33)

engleski pdf 654kb
Učestalost kardiovaskularnih rizičnih čimbenika u bolesnika sa psorijatičnim artritisom: presječno istraživanje (str. 33-33)

Kristina Kovač Durmiš, Iva Žagar, Nadica Laktašić Žerjavić, Sanda Špoljarić Carević, Mislav Pap, Nataša Kalebota, Ivan Ljudevit Caktaš, Nikolino Žura, Porin Perić
Sažetak sa skupa

Periodička prevalencija i obilježja plućne arterijske hipertenzije (PAH) u retrospektivnoj analizi ambulantne kohorte pacijenata s reumatskim upalnim bolestima Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju KBC Zagreb u razdoblju od 10 godina (str. 34-34)

hrvatski pdf 653kb
Periodic prevalence and features of pulmonary arterial hypertension (PAH) in a retrospective outpatient cohort of patients with inflammatory rheumatic diseases in the Division of Clinical Immunology and Rheumatology UHC Zagreb over 10 years (str. 34-34)

Miroslav Mayer, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marija Bakula, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

JAK inhibitori u bolesnika s visokim ka rdiovaskularnim rizikom – pro et contra (str. 35-35)

hrvatski pdf 653kb
JAK inhibitors in patients with high cardiovascular risk – pro et contra (str. 35-35)

Mislav Radiž
Sažetak sa skupa

ASAS klas ifikacijski kriteriji za aksijalni spondiloartritis 2025 (str. 36-36)

hrvatski pdf 650kb
ASAS class ification criteria for axial spondyloarthritis 2025 (str. 36-36)

Simeon Grazio, Frane Grubišić, Hana Skala Kavanagh, Ines Doko Vajdić, Rudolf Vukojević
Sažetak sa skupa

Smanjena mineralna gustoća kostiju povezana je sa subkliničkom aterosklerozom u asimptomatskih ne-dijabetičnih postmenopauzalnih žena (str. 37-37)

hrvatski pdf 652kb
Reduced bone mineral density is associated with subclinical atherosclerosis in asymptomatic non-diabetic postmenopausal women (str. 37-37)

Jehona Ismaili Kadriaj, Gani Bajraktari, Michael Heinen
Sažetak sa skupa

Liječenje sistemskog eritemskog lupusa anifrolumabom – iskustvo jednog centra (str. 38-38)

hrvatski pdf 651kb
Treatment of Syst emic Lupus Erythematosus with Anifrolumab – Single Centre Experience (str. 38-38)

Daniel Victor Šimac, Filip Mirić, Tea Ahel Pavelić, Tatjana Zekić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Procjena incidencije i prevalencije sistemskog eritemskog lupusa u Hrvatskoj temeljem dostupnih javnozdravstvenih podataka (str. 39-39)

hrvatski pdf 649kb
Estimated incidence and prevalence of systemic lupus erythematosus in Croatia based on available public health data (str. 39-39)

Ivan Padjen, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Kardiovaskularne manifestacije sarkoidoze – rezultati istraživanja u grupi oboljelih od sarkoidoze u Republici Hrvatskoj (str. 40-40)

hrvatski pdf 651kb
Cardiovascular manifestations of sarcoidosis – results of research in the Republic of Croatia (str. 40-40)

Ana Gudelj Gračanin, Tea Čubelić, Ana Šmaguc
Sažetak sa skupa

Teža zahvaćenost kože, nefritis i serumski kalprotektin kao prediktori relapsa IgA vaskulitsa u djece (str. 41-41)

hrvatski pdf 652kb
Severe Skin Involvement, Nephritis, and Serum Calprotectin as Predictors of Relapse in Childhood IgA Vasculitis (str. 41-41)

Mario Šestan, Daniel Turudić, Nastasia Kifer, Martina Held, Saša Sršen, Mateja Batnožić Varga, Marijan Frković, Alenka Gagro, Marija Jelušić
Sažetak sa skupa

Asocijacija genskih biljega aterogeneze MTHFR C677T i PPAR-γ Pro12Ala s metaboličkim sindromom i kardiovaskularnim rizikom u Sjögrenovoj bolesti (str. 42-42)

hrvatski pdf 656kb
Association of gene markers of atherogenesis MTHFR C677T and PPAR-γ Pro12Ala with metabolic syndrome and cardiovascular risk in Sjögren’s disease (str. 42-42)

Jasenka Markeljević, Marija Miletić, Nina Kello, Vinka Vukosav, Ana Marija Kovačić, Fanika Mrsić, Anastasija Barić, Valentina Juraga, Nada Božina
Sažetak sa skupa

Usporedba ACR/EULAR klasifikacijskih kriterija s dijagnostičkim kriterijima za kronični nebakterijski osteomijelitis u djece (str. 43-43)

hrvatski pdf 650kb
Comparison of ACR/EULAR classification criteria with diagnostic criteria for chronic nonbacterial osteomyelitis in children (str. 43-43)

Alenka Gagaro, Ana Tripalo Batoš
Sažetak sa skupa

Povezanost tjelesne aktivnosti i kvalitete života ovisno o aktivnosti bolesti u bolesnika s aksijalnim spondiloartritisom: evaluacija jednog tercijarnog centra (str. 44-44)

hrvatski pdf 654kb
Association of physical activity and quality of life depending on disease activity in patients with axial spondyloarthritis: a single tertiary center evaluation (str. 44-44)

Hana Skala Kavanagh, Ana Giljanović, Frane Grubišić, Kristina Štajminger, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

Prevalencija patoloških vrijednosti indeksa gležanj-nadlaktica i brzine širenja pulsnog vala u bolesnika s reumatoidnim artritisom i njihova povezanost s kardiovaskularnim čimbenicima rizika (str. 45-45)

hrvatski pdf 654kb
Prevalence of pathological ancle brachial indeks and pulse wave velocity values in patients with rheumatoid arthritis and their association with cardiovascular risk factors (str. 45-45)

Marija Rogoznica Pavlović, Mila Stazić, Karla Vurić, Stella Sukačić Jakara, Tatjana Kehler, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa

Artificial intelligence in rheumatology in 2025: models for research and clinical practice (str. 46-46)

engleski pdf 645kb
Umjetna inteligencija u reumatologiji u 2025. godini: modeli za istraživanje i kliničku praksu (str. 46-46)

Diego Benavent
Sažetak sa skupa

Kardiovaskularni događaji u bolesnika s reumatoidnim artritisom (str. 47-47)

hrvatski pdf 650kb
Cardiovascular events in patients with rheumatoid arthritis (str. 47-47)

Dora Uršić, Matija Budrovac, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Ana Marija Masle, Mirna Lucić, Antea Marošević-Mandić, Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa

Veliki neželjeni kardiovaskularni događaji u pacijenata liječenih inhibitorima Janus kinaza – podaci iz našeg centra (str. 48-48)

hrvatski pdf 652kb
Major adverse cardiovascular events in patients treated with Janus kinase inhibitors – data from our center (str. 48-48)

Stela Hrkač, Josip Tečer, Karla Lazibat, Ana Ristov, Lea Šalamon, Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović
Sažetak sa skupa

Koncentracija urata u serumu povećava krutost aorte u bolesnika sa spondiloartritisom (str. 49-49)

hrvatski pdf 651kb
Serum urate concentration increases aortic stiffness in patients with spondyloarthritis (str. 49-49)

Mila Stazić, Gordana Laškarin, Marija Rogoznica Pavlović, Tatjana Kehler
Sažetak sa skupa

Primjena bodovnog sustava SLERPI kao klasifikacijskog kriterija za sustavni eritemski lupus i njegova prediktivna vrijednost za prepoznavanje bolesti (str. 60-60)

hrvatski pdf 652kb
Application of the SLERPI scoring system as class ification criteria for systemic lupus erythematosus and its predictive value for diseas e recognition (str. 50-50)

Lucija Totić, Marija Bakula, Ivana Ježić viloćevož, Miroslav Mayer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Aterosklerotske komplikacije i aktivnost bolesti u djece i adolescenata sa sistemskim eritemskim lupusom (str. 50-50)

hrvatski pdf 651kb
Atherosclerotic complications and disease activity in children and adolescents with systemic lupus erythematosus (str. 50-50)

Antonija Gračanin, Nastasia Kifer, Mario Šestan, Domagoj Kifer, Ivan Padjen, Marijan Frković, Branimir Anić, Ana Jelušić
Sažetak sa skupa

Pojavnost fibrilacije atrija u bolesnika s reumatoidnim artritisom u Sp litsko-dalmatinskoj županiji – iskustva tercijarnog centra (str. 51-51)

hrvatski pdf 653kb
Prevalence of atrial fibrillation in patients with rheumatoid arthritis in Sp lit-Dalmatia County – experiences of a tertiary center (str. 51-51)

Diana Meter, Petra Šimac, Zrinka Jurišić, Diana Nonković, Josip Vrdoljak, Dijana Perković, Daniela Marasović Krstulović
Sažetak sa skupa

VEXAS sindrom – nova bolest na reumatološkom horizontu (str. 52-52)

hrvatski pdf 651kb
VEXAS syndrome – a new disease on the rheumatologic horizon (str. 52-52)

Filip Mirić, Daniel Victor Šimac, Tea Ahel Pavelić, Tatjana Zekić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Miokarditis – rijetka manifestacija sistemskih autoimunosnih bolesti – serija bolesnika hospitaliziranih u KBC -u Zagreb u desetogodišnjem razdoblju (str. 53-53)

hrvatski pdf 652kb
Myocarditis – a rare manifestation of systemic autoimmune diseases – a series of patients hospitalized at the University Hospital Center Zagreb over a ten-year period (str. 53-53)

Ivana Ježić Vukičević, Martina Held, Darija Šperanda, Miroslav Mayer, Ivan Padjen, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Izolirana IgG4 povezana bolest srednjeg uha kod mlade bolesnice – prikaz rijetke lokalizacije i terapijskog odgovora (str. 54-54)

hrvatski pdf 651kb
Isolated IgG4-related middle ear disease in a young patient – a report of rare localization and therapeutic response (str. 54-54)

Martina Held, Ljiljana Smiljanić Tomičević, miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Uloga serumskog kalprotektina kao biomarkera akutne upale – pilot istraživanje (str. 55-55)

hrvatski pdf 651kb
The role of serum calprotectin as a biomarker of acute inflammation – a pilot study (str. 55-55)

Lucija Šimunić, Marko Barešić, Ana Lončar Vrančić, Dunja Rogić, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Why do we need patient registries in science – a personal experience? (str. 56-56)

engleski pdf 651kb
Zašto su nam potrebni registri pacijenata u znanosti – osobno iskustvo? (str. 56-56)

Jure Aljinović
Sažetak sa skupa

Povećana aktivnost spondiloartritisa je udružena sa smanjenom koncentracijom vitamina D u serumu (str. 57-57)

hrvatski pdf 653kb
Increased activity of spondyloarthritis is associated with reduced serum vitamin D concentration (str. 57-57)

Karla Vurić, Silvija Miletić Gršković, Ana-marija Laškarin, Iva Uravić Bursać, Tatjana Kehler, Dijana Travica Samsa, Viktor Peršić, Gordana Laškarin
Sažetak sa skupa

Aortna regurgitacija u bolesnice sa sindromom preklapanjea reumatoidnog artritisa i sistemskog eritemskog lupusa (rhupus): prikaz slučaja i pregled literature (str. 58-58)

hrvatski pdf 652kb
Aortic Regurgitation in a Patient with Rheumatoid Arthritis/Systemic Lupus Erythematosus Overlap Syndrome (Rhupus): Case Report and Review of Literature (str. 58-58)

Miroslav Radić, Petra Šimac, Dijana Perković, Tina Bečić, Hana Đogaš, Ivana Jukić, Josipa Radić
Sažetak sa skupa

Postoji li povezanost aktivnosti bolesti i funkcionalne sposobnosti s polimorfizmom VDR u psorijatičnom artritisu? (str. 59-59)

hrvatski pdf 652kb
Is there a connection between disease activity and functional capacity with VDR polymorphism in psoriatic arthritis? (str. 59-59)

Alen Vrtarić, Ines Doko Vajdić, Nora Nikolac Gabaj, Frane Grubišić, Marija Božović, Tomislav Pavičić, Hana Skala Kavanagh, Lucija Prtenjača, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

Primjena terapijske izmjene plazme i intravenskih imunoglobulina u liječenju neurološkh manifestacija vaskulitisa u sklopu reumatoidnog artritisa – prikaz slučaja (str. 61-61)

hrvatski pdf 652kb
Therapeutic Plasma Exchange (TPE ) and Intravenous Immunoglobulins (IVIG ) in the treatment of neurological manifestations of vasculitis in the context of rheumatoid arthritis – Case Report (str. 61-61)

Sanja Šarić, Ljubinka Božić Majstorović, Jelena Mrđa, Irma Ovčina, Srđan Mavija
Sažetak sa skupa

Od sumnje na IgG4-RD do Erdheim-Chestero ve bolesti: izazov rijetke diferencijalne dijagnoze (str. 62-62)

hrvatski pdf 652kb
From suspected IgG4-RD to Erdheim-Chester disease: the challenge of a rare differential diagnosis (str. 62-62)

Stipe Ćavar, Ivan Padjen, Barbara Dreta, Maja Bakula, Branimir Anić, Ivana Ilić, Marija Bakula
Sažetak sa skupa

Rekurentni perimiokarditis liječen intravenskim imunoglobulinima – prikaz slučaja (str. 63-63)

hrvatski pdf 651kb
Recurrent perimyocarditis treated with intravenous immunoglobulins – a case report (str. 63-63)

Franka Kunovac, Koraljka Benko, Dijana Travica Samsa, Iva Žuža, Tatjana Zekić
Sažetak sa skupa

Serumski kalprotektin razlikuje aktivnu bolest od remisije u upalnim bolestima u djece (str. 64-64)

hrvatski pdf 651kb
Serum Calprotectin Differentiates Ac tive and Remission Phases in Childhood Inflammatory Diseases (str. 64-64)

Marija Jelušić, Mario Šestan, Ana Lončar Vrančić, Dunja Rogić, Marijan Frković
Sažetak sa skupa

Recidivirajući perikarditis – dijagnostička slagalica (str. 65-65)

hrvatski pdf 649kb
Recurrent pericarditis – a diagnostic puzzle (str. 65-65)

Dora Palčevski, Tea Ahel Pavelić, Iva Žuža, Nikola Bulj, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Plućna arterijska hipertenzija i Sjogrenova bolest: prikaz dva bolesnika i pregled literature (str. 66-66)

hrvatski pdf 650kb
Pulmonary arterial hypertension and Sjogren’s disease: report of two patients and literature review (str. 66-66)

Valentina Juraga, Ana Marija Kovačić, Anastasija Barić, Fanika Mrsić, Vinka Vukosav, Nikolina Ponjavić, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Nedostatak vitamina D u upalnim artritisima: mit ili stvarnost? (str. 67-67)

hrvatski pdf 650kb
Vitamin D Deficiency in Inflammatory Arthritis: Myth or Reality? (str. 67-67)

Tea Čubelić, Nikola Klikić, Margareta Topolovec, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa

Ishodi trudnoća u bolesnica sa SLE -om u KBC -u Split (str. 68-68)

hrvatski pdf 649kb
Pregnancy outcomes in SLE patients in UHC Spl it (str. 68-68)

Dijana Perković, Lucija Tabain, Katarina Borić, Daniela Marasović Krstulović, Mislav Radić
Sažetak sa skupa

Kardiološke manifestacije u eozinofilnoj granulomatozi s poliangiitisom – prikaz bolesnika (str. 69-69)

hrvatski pdf 651kb
Cardiac manifestations in eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – patient report (str. 69-69)

Ana Ristov, Josip Tečer, Irzal Hadžibegović, Mirna Vergles, Joško Mitrović, Majda Golob
Sažetak sa skupa

Dinamika, trendovi te profil opterećenja poliklinike Zavoda za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC Zagreb reumatološkim pacijentima (str. 70-70)

hrvatski pdf 652kb
Dynamics, trends and load profile of the outpatient clinic of the Department of Clinical Immunology and Rheumatology, Department for Internal Medicine, UHC Zagreb, for rheumatology patients (str. 70-70)

Miroslav Mayer, Ivan Padjen, Marija Bakula, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Boris Karanović, Marija Šćepović-Ljucović, Ivana Ježić Vukičević, Darija Šperanda, Mislav Čaić, Ivana Papić, Danijela Blažević, Marica Petričević, Kristina Jurković, Mia Vuković, Dinko Klinec, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Heterogenost trombotskih mikroangiopatija u sistemskim bolestima vezivnog tkiva: prikaz dva klinička slučaja (str. 71-71)

hrvatski pdf 651kb
Heterogeneity of thrombotic microangiopathies in systemic connective tissue diseases: presentation of two clinical cases (str. 71-71)

Tea Ahel Pavelić, Tatjana Zekić, Filip Mirić, Ana Carević, Ivan Bubić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Povezanost miozitis-specifičnih protutijela s intersticijskom bolešću pluća u idiopatskim upalnim miopatijama (str. 72-72)

hrvatski pdf 653kb
Association of myositis-specific antibodies with interstitial lung disease in idiopathic inflammatory myopathies (str. 72-72)

Robert Marčec, Marija Bakula, Krešimir Rukavina, Marija Šćepović-Ljucović, Nada Tomić, Ana Kozmar, Mislav Čaić, Ljiljana Smiljanić Tomičević, Marko Barešić, Boris Karanović, Miroslav Majer, Branimir Anić, Ivan Padjen
Sažetak sa skupa

Informiranost liječnika o kardiovaskularnom riziku bolesnika s reumatoidnim artritisom (str. 73-73)

hrvatski pdf 651kb
Physicians’ awareness of cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis (str. 73-73)

Josip Tečer, Stela Hrkač, Sara Tomašinec, Antica Mihaliček, Majda Golob, Goran Šukara, Ivana Piteša Košutić, Joško Mitrović
Sažetak sa skupa

A Rare Orbital Presentation of p-ANCA-Assoc iated Vasculitis Succ essfully Treated with Methotrexate and Rituximab (str. 74-74)

engleski pdf 651kb
Rijetka orbitalna prezentacija p-ANCA -vezanog vaskulitisa uspješno liječena rituksimabom i metotreksatom (str. 74-74)

Iva Šaravanja, Jelena Zovko
Sažetak sa skupa

Recidvirajući apscesi dojke – rijetka manifestacija granulomatoze s poliangitsom (str. 75-75)

hrvatski pdf 650kb
Recurrent breast abscesses – a rare manifestation of granulomatosis with polyangiitis (str. 75-75)

Mirna Lucić, Ana Marija Masle, Ana Posavi, Antea Marošević-Mandić, Dora Uršić, Željka Kardum, Ivana Kovačević, Sonja Vukadin, Jelena Miletić, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Miokarditis u SLE – dijagnostički i terapijski izazov (str. 76-76)

hrvatski pdf 652kb
Myocarditis in SLE – a diagnostic and therapeutic challenge (str. 76-76)

Lucija Prtenjača, Ivana Ježić Vukičević, Ivan Padjen, Blanka Glavaš-Konja, Miroslav Mayer
Sažetak sa skupa

Psorijatični artritis i sarkopenija: preliminarni rezultati presječne studije iz dijela doktorskog rada (str. 77-77)

hrvatski pdf 653kb
Psoriatic arthritis and sarcopenia: preliminary results of a cross-sectional study (str. 77-77)

Sanda Špoljarić Carević, Danijela Kolarić Matešić, Kristina Kovač Durmiš, Nadica Laktašić Žerjavić
Sažetak sa skupa

Povezanost tenosinovitisa i hiperlipidemije: prikaz bolesnika (str. 78-78)

hrvatski pdf 650kb
The association between tenosynovitis and hyperlipidemia: A case report (str. 78-78)

Lucija Prtenjača, Velimir Altabas, Simeon Grazio
Sažetak sa skupa

Kongenitalni srčani blok jednog od blizanaca povezan s majčinim protutijelima SS-A (str. 79-79)

hrvatski pdf 650kb
Congenital heart block in one twin associated with maternal SS-A antibodies (str. 79-79)

Martina Held, Marko Barešić
Sažetak sa skupa

Balneotherapy compared to additional thermotherapy in the treatment of chronic nonspecific low back pain (str. 80-80)

Balneoterapija u odnosu na dodatnu termoterapiju u liječenju kronične nespecifične križobolje (str. 80-80)

Dinko Kolarić, Ana Kolarić, Dajana Lukić Demeter, Luka Slivar, Domagoj Sirovec, Anamarija Čurlić, Dejan Miščević
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 651kb
Kardiovaskularni i plućni simptomi u ankilozantnom spondilitisu: prikaz slučaja (str. 91-91)

hrvatski pdf 651kb
Cardiovascular and Pulmonary symptoms in ankylosing spondylitis: a case report (str. 81-81)

Tea Čubelić, Vanesa Muharemović Medenčević, Iva Gračanin, Barbara Karačić, Ana Gudelj Gračanin
Sažetak sa skupa

Značaj asimptomatskih intrakapsularnih poremećaja temporomandibularnog zgloba u bolesnika sa spondiloartritisom (str. 81-81)

hrvatski pdf 652kb
Significance of asymptomatic intracapsular temporomandibular disorders in patients with spondyloarthritis (str. 81-81)

Ana Marija Laškarin, Gordana Laškarin, Tatjana Kehler, Nikša Dulčić
Sažetak sa skupa

Lumbosakralni pleksitis i CRPS kao atipične manifestacije MPO-ANCA pozitivnog vaskulitisa (str. 82-82)

hrvatski pdf 650kb
Lumbosacral plexitis and CRPS as atypical manifestations of MPO-ANCA positive vasculitis (str. 82-82)

Stipe Ćavar, Miroslav Mayer, Branimir Ivan Šepec
Sažetak sa skupa

Use of Rituximab in a patient with Undifferentiated Connective Tissue Disease and Au toimmune Hepatitis-Case Report (str. 83-83)

engleski pdf 647kb
Primjena rituksimaba u bolesnika s nediferenciranom bolešću vezivnog tkiva i autoimunim hepatitisom – prikaz slučaja (str. 83-83)

Blerta Rexhepi-Kelmendi, Mjellma Rexhepi
Sažetak sa skupa

Ankiloza vratne kralješnice: AS ili DISH? (str. 84-84)

hrvatski pdf 649kb
Cervical ankylosis: AS or DISH? (str. 84-84)

Antonela Tomić, Nino Zahirović, Ana Vrbanović, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa

Adropin – regulatorni peptid u autoimunim reumatskim bolestima (str. 85-85)

hrvatski pdf 649kb
Adropin – A Regulatory Peptide in Autoimmune Rheumatic Diseases (str. 85-85)

Petra Šimac, Marin Petrić, Marijana Janković Danolić, Mislav Radić, Ivana Erceg Maleš, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Multidisciplinarni tim u liječenju sistemskog eritemskog lupusa: prikaz bolesnice (str. 86-86)

hrvatski pdf 647kb
Multidisciplinary team in the treatment of systemic lupus erythematosus: a patient report (str. 86-86)

Marcela Romić, Damir Mišura, Iva Gračanin, Ana Gudelj Gračanin
Sažetak sa skupa

Interplay Between Psoriatic Arthritis and Atherosclerotic Vascular Di sease in an Elderly Male: A Case-Based Analysis (str. 87-87)

engleski pdf 650kb
Međusobni odnos psorijatičnog artritisa i aterosklerotske vaskularne bolesti kod starijeg muškarca: analiza na temelju slučaja (str. 87-87)

Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi-Kelmendi, Dardan Kocinaj
Sažetak sa skupa

Disease-specific knowledge of systemic lupus erythematosus patients from Croatia – based on the Systemic Lupus Assessment Tool for Essential Knowledge (SLAKE ) (str. 88-88)

engleski pdf 652kb
Znanje HRVATSKIH BOLESNIKA SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM o njihovo j bolesti temeljem upitnika SLAKE (Systemic Lupus Assessment Tool for Essential Knowledge) (str. 88-88)

Ivan Padjen, Mislav Čaić, Robert Marčec, Laurent Arnaud
Sažetak sa skupa

Rjedak slučaj polimiozitisa i sistemske skleroze (sindrom preklapanja) s visokim razinama troponina – Pr ikaz slučaja (str. 89-89)

hrvatski pdf 650kb
A rare case of polymyositis and systemic sclerosis (overlap syndrome) with high troponin levels – Case report (str. 89-89)

Arta Baftiu-Gashi, Gent Gashi, Rita Gashi, Xhavid Gashi
Sažetak sa skupa

Aseptic meningitis as a manifestation of adult-onset Still’s disease – case report (str. 90-90)

Aseptični meningitis kao manifestacija Stillove bolesti odrasle dobi – prikaz slučaja (str. 90-90)

Nika Nikolac, Filip Mirić, Daniel Victor Šimac, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

hrvatski pdf 651kb
Sistemska skleroza koja se javila u pacijentice s malignim melanomom, a pod terapijom nivolumabom- paraneoplastična manifestacija ili nuspojava imunoterapije? (str. 92-92)

hrvatski pdf 651kb
Systemic sclerosis occurring in a patient with malignant melanoma treated with nivolumab – a paraneoplastic manifestation or a side effect of immunotherapy? (str. 92-92)

Tanja Tatalović, Felina Anić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Terapijski izazovi u bolesnika s CVID-om, GLILD-om i psorijatičnim artritisom (str. 93-93)

hrvatski pdf 649kb
Therapeutic challenges in patients with CVID, GLILD and psoriatic arthritis (str. 93-93)

Dora Palčevski, Daniel Victor Šimac, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Simptomatska dilatacijska kardiomiopatija kao ekstraskeletna manifestacija ankilozantnog spondilitisa potaknuta bolešću CO VID-19: prikaz bolesnika (str. 94-94)

hrvatski pdf 654kb
Symptomatic dilated cardiomyopathy as an extraskeletal manifestation of ankylosing spondylitis triggered by CO VID-19: a case report (str. 94-94)

Danijela Kolarić Matešić, Sanda Špoljarić Carević, Sanja Švarc Janjanin
Sažetak sa skupa

MPO-ANCA intersticijska bolest pluća – prikaz bolesnice (str. 95-95)

hrvatski pdf 650kb
MPO-ANCA interstitial lung disease – pa tient report (str. 95-95)

Stipe Ćavar, Anastasija Barić, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Metastaze ili intersticijska bolest pluća u antisintetaznom sindromu – prikaz bolesnice (str. 96-96)

hrvatski pdf 650kb
Metastases or interstitial lung disease in antisynthetase syndrome – patient report (str. 96-96)

Anastasija Barić, Ivana Folonžić, Valentina Juraga, Fanika Mrsić, Ana Marija Kovačić, Vinka Vukosav, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Miokarditis, miozitis, miastenija gravis sindrom preklapanja – prikaz bolesnika (str. 97-97)

hrvatski pdf 650kb
Myocarditis, myositis, myasthenia gravis overlap syndrome – case report (str. 97-97)

Anastasija Barić, Valentina Juraga, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Refraktorna hipervolemija uzrokovana bosentanom u bolesnice sa sistemskom sklerozom (str. 98-98)

hrvatski pdf 649kb
Bosentan-induced refractory hypervolemia in patients with systemic sclerosis (str. 98-98)

Ana Marija Kovačić, Valentina Juraga, Vinka Vukosav, Fanika Mrsić, Anastasija Barić, Jasenka Markeljević
Sažetak sa skupa

Paraneoplastični Raynaudov fenomen kod bolesnice s uvealnim melanomom – prikaz slučaja (str. 99-99)

hrvatski pdf 651kb
Paraneoplastic Raynaud’s phenomenon in a patient with uveal melanoma – a case report (str. 99-99)

Sanda Špoljarić Carević, Lara Vasari, Danijela Kolarić Matešić, Marija Bakula
Sažetak sa skupa

Kožne manifestacije dirofilarioze u ljudi: prikaz slučaja (str. 100-100)

hrvatski pdf 649kb
Cutaneous lesions as clinical manifestation of dirofilariosis in humans: a case report (str. 100-100)

Karla Lazibat, Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa

Akutni infarkt miokarda udružen s psorijatičnim artritisom: prikaz bolesnika (str. 101-101)

hrvatski pdf 648kb
Acute myocardial infarction associated with psoriatic arthritis: a case report (str. 101-101)

Damir Mišura, Marcela Romić, Iva Gračanin, Ana Gudelj Gračanin
Sažetak sa skupa

Nintedanib izvan pluća: prikaz slučaja sistemske skleroze s dominantnim GI simptomima (str. 102-102)

hrvatski pdf 651kb
Nintedanib beyond the lungs: a case report of systemic sclerosis with predominant gastrointestinal involvement (str. 102-102)

Filip Mirić, Srđan Novak
Sažetak sa skupa

Livedoidna vaskulopatija u pacijentice s anamnezom preboljele COVID -19 infekcije tijekom trudnoće: prikaz slučaja (str. 103-103)

hrvatski pdf 651kb
Livedoid vasculopathy in a patient with a history of COVID -19 infection during pregnancy: a case report (str. 103-103)

Iva Domić, Ilenia Romić, Majda Vrkić Kirhmajer, Joško Mitrović, Jadranka Morović-Vergles
Sažetak sa skupa

Bolest miješanog vezivnog tkiva s početkom u djetinjstvu – prikazi bolesnika (str. 104-104)

hrvatski pdf 649kb
Childhood-Onset Mixed Connective Tissue Disease: Clinical Case Presentations (str. 104-104)

Ivana Radoš Slišković, Mandica Vidović, Alenka Gagro
Sažetak sa skupa

Endokarditis u bolesnice sa Stillovom bolesti odrasle dobi i MAS -sindromom – okidač ili pridruženi nalaz (str. 105-105)

hrvatski pdf 653kb
Endocarditis in a patient with adult-onset still’s disease and MAS -syndrome- a causal factor or an associated complication? (str. 105-105)

Ana Marija Masle, Marino Narančić, Željka Kardum, Damir Mihić, Lana Maričić, Jasminka Milas-Ahić
Sažetak sa skupa

Borrelia burgdorferi i perikardijalni izljev – prikaz slučaja (str. 106-106)

hrvatski pdf 651kb
Borrelia burgdoferi and pericardial effusion – a cAse report (str. 106-106)

Tatjana Zekić, Mario Franolić, Aleksandar Čubranić, Tomislav Jakljević, Koraljka Benko
Sažetak sa skupa

Akutna infekcija parvovirusom B19 kao mogući okidač NXP2-pozitivne idiopatske upalne miopatije – prikaz slučaja (str. 107-107)

hrvatski pdf 652kb
Acute parvovirus B19 infection as a potential trigger for NXP2-positive idiopathic inflammatory myopathy – case report (str. 107-107)

Margareta Topolovec, Tea Čubelić, Borna Pribanić, Paula Kilić, Marina Ikić Matijašević
Sažetak sa skupa

Neuobičajena dob, uobičajeni izazovi: rijetka prezentacija autoinflamatorne bolesti (str. 108-108)

hrvatski pdf 651kb
An uncommon age, common challenges: a rare manifestation of an autoinflammatory disorder (str. 108-108)

Diana Meter, Ivona Božić, Ana Vodanović, Marijana Matijaš, Marin Petrić, Daniela Marasović Krstulović, Dijana Perković
Sažetak sa skupa

Ekstranodalni CD20 pozitivni B-stanični ne-Hodgkinov limfom tipa MALT želuca u bolesnice s reumatoidnim artritisom (str. 109-109)

hrvatski pdf 651kb
Extranodal CD20-positive B-cell non-Hodgkin’s lymphoma of the gastric MALT type in a patient with rheumatoid arthritis (str. 109-109)

Danijela Kolarić Matešić, Sanda Špoljarić Carević, Sanja Švarc Janjanin
Sažetak sa skupa

Panuveitis kao manifestacija granulomatoze s poliangiitisom (str. 110-110)

hrvatski pdf 649kb
Panuveitis as a manifestation of granulomatosis with polyangiitis (str. 110-110)

Dora Palčevski, Marija Šćepović-Ljucović, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Bilateralna avaskularna nekroza oba kuka i oba ramena u bolesnika nakon alogene transplantacije hematopoetskih matičnih stanica – prikaz slučaja (str. 111-111)

hrvatski pdf 648kb
Bilateral avascular necrosis of hip and shoulder joints in patient after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation – a case report (str. 111-111)

Tamara Vukić
Sažetak sa skupa

Kronična bolest presatka protiv primatelja kao kasna komplikacija u bolesnika nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica – prikaz slučaja (str. 112-112)

hrvatski pdf 649kb
Chronic graft-vs-host disease (CGVHD ) as a late complication in patient after hematopoietic stem cell transplantation – a case report (str. 112-112)

Tamara Vukić
Sažetak sa skupa

Assessment of Cognitive Functions in Psoriatic Arthritis Patients (str. 113-113)

engleski pdf 652kb
Procjena kognitivnih funkcija u bolesnika sa psorijatičnim artritisom (str. 113-113)

Kristina Kovač Durmiš, Nadica Laktašić Žerjavić, Iva Žagar, Mislav Pap, Nataša Kalebota, Nikolino Žura, Marina Boban, Porin Perić
Sažetak sa skupa

Lumbosakralni pleksitis kao inicijalna prezentacija nodoznog poliarteritisa (str. 114-114)

hrvatski pdf 650kb
Lumbosacral plexitis as the initial presentation of polyarteritis nodosa (str. 114-114)

Antea Marošević, Ana Marija Masle, Dora Uršić, Mirna Lucić, Sonja Vukadin, Jelena Miletić, Ivana Kovačević, Željka Kardum, Jasminka Milas Ahić
Sažetak sa skupa

Osteoporotske frakture kralježaka kao posljedica dugotrajne primjene kortikosteroidne terapije u bolesnice sa sistemskim eritematoznim lupusom – prikaz slučaja (str. 115-115)

hrvatski pdf 649kb
Osteoporotic vertebral fractures as a complication of long-term corticosteroid therapy in a patient with systemic lupus erythematosus – a case report (str. 115-115)

Tamara Vukić
Sažetak sa skupa

Kardiovaskularni sustav u reumatskim bolestima (str. 116-116)

hrvatski pdf 646kb
Cardiovascular system in rheumatic diseases (str. 116-116)

Karla Šiljevinac, Andreja Jakolić, Gabriela Pop, Lovro Kerhač
Sažetak sa skupa

Sistemski eritemski lupus kompliciran sindromom aktivacije makrofaga – prikaz slučaja (str. 117-117)

hrvatski pdf 651kb
Systemic lupus erythematosus complicated with macrophage activating syndrome – report of a patient (str. 117-117)

Darija Šperanda, Ivana Ježić Vukičević, Ana Andrić, Ivan Padjen, Krešimir Rukavina, Miroslav Mayer, Branimir Anić
Sažetak sa skupa

Pristup bolesniku s reumatoidnim artritisom i kardiovaskularnim manifestacijama na biološkoj terapiji (str. 118-118)

hrvatski pdf 649kb
Approach to the patient with rheumatoid arthritis and cardiovascular manifestations on biological therapy (str. 118-118)

Lea Tadić
Sažetak sa skupa

Povezanost korištenja nesteroidnih antireumatika sa povišenjem krvnog tlaka (str. 119-119)

hrvatski pdf 645kb
The connection between the use of nonsteroidal antirheumatic drugs and increased blood pressure (str. 119-119)

Nikola Zvonimir Martinović, Borna Miholić
Sažetak sa skupa

Sistemska skleroza (str. 120-120)

hrvatski pdf 642kb
Systemic sclerosis (str. 120-120)

Petra Klasić, Lorena Kezerić
Sažetak sa skupa

Uloga medicinske sestre u prevenciji kardiovaskularnih bolesti kod reumatoloških bolesnika (str. 121-121)

hrvatski pdf 647kb
The role of the nurse in the prevention of cardiovascular diseases in rheumatology patients (str. 121-121)

Ivka Blažević, Edita Kneif, Nikolina Vidaković
Sažetak sa skupa

Zdravstvena njega bolesnika s vaskulitisom i kardiovaskularnim manifestacijama (str. 122-122)

hrvatski pdf 645kb
Specifics of the care for patients with vasculitis and cardiovascular manifestations (str. 122-122)

Ivana Došen, Valentina Barbarić
Sažetak sa skupa

Specifičnosti zdravstvene njege bolesnika s reumatoidnim artritisom (RA ) I spondiloartritisom (SpA) s udruženim kardiovaskularnim komorbiditetima (str. 123-123)

hrvatski pdf 651kb
Specifics of healthcare for patients with rheumatoid arthritis (RA ) and spondyloarthritis (SpA) with associated cardiovascular comorbidities (str. 123-123)

Nikolina Kapetanović, Petra Burić
Sažetak sa skupa

Kompetencije medicinskih sestara i tehničara u procjeni i prevenciji kardiovaskularnih rizika kod reumatoloških pacijenata: usporedba europskih i hrvatskih iskustava (str. 124-124)

hrvatski pdf 650kb
Nurses Competenc ies in Cardiovascular Risk Assessment and Prevention Among Rheumatology Patients: European and Croatian Perspectives (str. 124-124)

Dinko Klinec, Kristina Jurković
Sažetak sa skupa

Kawasakijeva bolest i sindrom aktivacije makrofaga u dojenačkoj dobi: multidisciplinarno liječenje s fokusom na sestrinsku skrb (str. 125-125)

hrvatski pdf 649kb
Kawasaki disease and macrophage activation syndrome in infancy: multidisciplinary treatment with a focus on nursing care (str. 125-125)

Luja Ivanković, Danica Grgurić
Sažetak sa skupa

Suživot reumatologije i kardiologije u Thalassotherapiji Opatija (str. 126-126)

hrvatski pdf 644kb
Coexistence of rheumatology and cardiology in Thalassotherapia Opatija (str. 126-126)

Marina Črnjarić Kalčić, Kristina Sobol, Arijela Žigman
Sažetak sa skupa

Posjeta: 0 *