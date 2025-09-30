 Skoči na glavni sadržaj

Geodetski list , Vol. 79 (102) No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 30.09.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.11.2025.

Ispitivanje interferencije signala na bespilotne letjelice (str. 151-176)

hrvatski pdf 3871kb
Analysis of Signal Interference in UAV Operations (str. 151-176)

Marin Dubrović, Zvonimir Nevistić, Željko Bačić
Izvorni znanstveni članak

Učinkovito prikupljanje otpada: GIS metoda optimizacije rute (str. 177-198)

Efficient Waste Collection: A GIS Approach to Route Optimization (str. 177-198)

Sandeep Singla, Anjali Gupta, Anupama Pankaj, Priyanka Singh, Vishan Kumar Gupta
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3662kb
Format opažanja RINEX i GPPS CROPOS-a (str. 199-222)

hrvatski pdf 2896kb
RINEX Observation Format and CROPOS GPPS (str. 199-222)

Danijel Šugar, Petar Jelić
Pregledni rad

Novi geodetsko-geoinformatički nazivi 6 (str. 223-227)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 179kb
WorldSkills Croatia 2025 – Državno natjecanje učenika strukovnih škola (str. 228-231)

Tomislav Debeljak, Antonio Tupek
Vijest

hrvatski pdf 2087kb
GeoAI – geoinformacije i umjetna inteligencija (str. 232-235)

Miljenko Lapaine
Vijest

hrvatski pdf 211kb
Dodijeljene nagrade zaposlenicima Geodetskog fakulteta za ak. god. 2024./2025. (str. 236-236)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 140kb
Dobitnici Nagrade Geodetskog fakulteta za ak. god. 2024./2025. (str. 236-236)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 140kb
Sveučilišni prvostupnici (baccalaureusi) inženjeri geodezije i geoiformatike (str. 237-237)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 127kb
Sveučilišni magistri inženjeri geodezije i geoinformatike (str. 238-240)

Mladen Zrinjski
Vijest

hrvatski pdf 129kb
Alati za mjerenje površina Google Eartha i Google Mapsa i umjetna inteligencija (str. 241-244)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 308kb
Osvrt na tri časopisa namijenjena primjeni umjetne inteligencije u geoznanostima i obrazovanju (str. 244-245)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 245kb
Suvremeni pogled na geomatiku (str. 246-246)

Nedjeljko Frančula
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 101kb
Aspekt kartografske projekcije i umjetna inteligencija (str. 247-251)

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 208kb
In memoriam Damir Dubravac, dipl. ing. geodezije, (20. 1. 1966. – 20. 8. 2025.) (str. 252-253)

Udruga geodeta Bjelovarsko-bilogorske županije
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

hrvatski pdf 295kb
Predstojeći događaji (str. 254-254)

hrvatski pdf 236kb
Forthcoming Events (str. 254-254)

Mladen Zrinjski
Ostalo

engleski pdf 236kb

