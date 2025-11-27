Prolegomena : Časopis za filozofiju , Vol. 24 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 27.11.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.11.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Plínio Junqueira Smith
Izvorni znanstveni članak
Andreja Mihailović, Marko Dokić, Nina Perišić
Izvorni znanstveni članak
Matthew Nini
Izvorni znanstveni članak
Ivana Skuhala Karasman
Izvorni znanstveni članak
Tvrtko Vrdoljak, Darko Vinketa
Izvorni znanstveni članak
Ksenija Savčić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Restović
Izvorni znanstveni članak
Ostalo
Posjeta: 0 *