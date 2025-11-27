 Skoči na glavni sadržaj

Prolegomena : Časopis za filozofiju , Vol. 24 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 27.11.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.11.2025.

Sadržaj

Sextus on Academic Philosophy: Neither Dogmatism nor Pyrrhonism (str. 205-236)

Plínio Junqueira Smith
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1144kb
Proturječnosti Montesquieuove filozofije prava (str. 237-254)

Andreja Mihailović, Marko Dokić, Nina Perišić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 933kb
Schelling i Kabala: božanska samokontrakcija i zimzum (str. 255-271)

Matthew Nini
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 1206kb
Gjuro Arnold o ulozi i položaju žena u knjizi Etika i poviest (str. 273-284)

Ivana Skuhala Karasman
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 904kb
Ontological Inflections in Post-Paranoid Theory: Epistemic Prison and Ontological Alternatives (str. 285-314)

Tvrtko Vrdoljak, Darko Vinketa
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 887kb
Artworks or Aesthetic Objects? Applying Kendall Walton’s Normative Thesis to AICAN-generated Digital Objects (str. 315-341)

Ksenija Savčić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 814kb
Mixed Feelings Modeled with the Fuzzy Logical Hexagon (str. 343-370)

Ivan Restović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1259kb
Sažeci / Abstracts (str. 373-380)


Ostalo

hrvatski pdf 467kb

