Transactions on Maritime Science , Vol. 14 No. 3, 2025.

  • Datum izdavanja: 21.10.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 28.11.2025.

From Editor-in-Chief: Exploring Frontiers in Maritime Research

Igor Vujović
Uvodnik

engleski pdf 124kb
Enhancing Situation Awareness for Safe Maritime Navigation: Towards using High-Resolution Electronic Navigational Charts in Highly Automated Shipping

Christopher Petersen, Fynn Pieper, Arne Bokern, Matthias Steidel
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1156kb
The Limits of Meaningful Human Control of AI in the Maritime Domain

Lukas Albrecht, Hagen Braun, Tim Robin Kosack, Thomas Krüger
Prethodno priopćenje

engleski pdf 188kb
Selection of Pre-training Datasets for Sonar Image Classification

Yannik Steiniger, Jose Luis Quinones Gonzalez, Dieter Kraus, Benjamin Lehmann
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1505kb
Modeling the Impact of Houthi Attacks on Red Sea Trade Routes with the GEO-SHIP Framework

Firat Bolat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1855kb
Submarine Seakeeping and Resistance in Irregular Waves

Saleh Amini, Mahmoud Rostami Varnousfaderany, Mojtaba Dehghan Manshadi, Hossein Norouzi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5295kb
Numerical Investigation of the Strength Assessment and Weight Reduction Sandwich Panel System on Barge Ship Structure

Nadya Paramita Langening Sukma, Achmad Zubaydi, Rizky Chandra Ariesta, Haikal Anjasmara, Abdi Ismail, Tuswan Tuswan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1305kb
Shell Plate Metal Dissolution Time of the Sunken M/V Joe-2 Ship and Its Effects on the Marine Ecosystem

Burhan Taşlı
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 301kb
Comparative Evaluation of Hydrogen with Other Conventional and Alternative Marine Fuels

Caglar Dere, Omer Berkehan Inal
Pregledni rad

engleski pdf 478kb
Optimisation of Muon Portals for Border Controls Using TomOpt

Zahraa Zaher, Maxime Lagrange, Samuel Alvarez, Giles C. Strong, Florian Bury, Tommaso Dorigo, Andrea Giammanco, Aitor Orio, Pietro Vischia, Haitham Zaraket
Prethodno priopćenje

engleski pdf 767kb
Proposal for Adaptation of Sustainable Operational Plan Within Seaport System to Approach Climate Change

Narensh Nair Narandran Nair, Nurul Haqimin Mohd Salleh, Mohamad Rosni Othman, Jagan Jeevan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 406kb
Determining the Characteristics of Replacement Baseline Islands to Counter the Retreat of Indonesian Archipelagic Baselines as a Result of Climate Change

Ria Tri Vinata, Masitha Tismananda Kumala, Cita Yustisia Serfiyani
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 657kb
Beyond Maritime Research: Export Under the Indonesian Transportation Law

Zahry Vandawati Chumaida, Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, Hilda Yunita Sabrie, Mochamad Kevin Romadhona
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1127kb
A Review on the Amendments (2014-2022) to the Maritime Labour Convention (MLC, 2006): Key Topics & Systemic Challenges in Practice

Fatih Yilmaz
Pregledni rad

engleski pdf 351kb
International Maritime Legislation Regulating Military Operations and Activities at Sea

Lorenc Danaj, Myzafer Elezi, Ermal Xhelilaj, Kristofor Lapa
Pregledni rad

engleski pdf 221kb
Supply Chain Mitigation for Shipbuilding in Indonesia Shipyard by using Bayesian Network

Intan Baroroh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 513kb
Developing Accessibility and Connectivity on Gili Iyang Island, Indonesia

Priyambodo Priyambodo, Kristian Buditiawan, Himawan Estu Bagio, Herma Juniati, Abdul Mutholib, Win Akustia, Feronika Sekar Puriningsih, Dedy Arianto, Mutharuddin Mutharuddin, Novi Irawati, Albertus Purwoko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 2332kb
Re-Examining the Sources of Inefficiency in Hub's European Ports

Nouha Aloulou, Younes Boujebene
Pregledni rad

engleski pdf 504kb
Cost of Container Shipping Delays in International Trade: A Quantile Approach

Nergis Özispa, Abdullah Açık
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 523kb
Economic Evaluation of Safety Input-Output Efficiency of Arctic Ship Operators Based on the DEA Model

Junjie Wan, Raphael Baumler
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 466kb
A Conceptual Model on Green Logistics Performance and Sustainable Development: A Methodical Review

Ali Umar Ahmad, Jagan Jeevan, Siti Marsila Mhd Ruslan
Prethodno priopćenje

engleski pdf 394kb
The Efficiency of CEE Countries Innovation System

Davor Vlajčić, Margareta Gardijan Keđo, Davor Filipović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 779kb
Logistics Service Centers as Drivers of Innovation and Competitiveness in Nautical Tourism Ports – Case Study of ACI Marina Šimuni

Marin Donadić, Alen Jugović, Miljen Sirotić, Ivan Peronja
Pregledni rad

engleski pdf 348kb
Healthcare Planning and Control on Cruise Ships as a Safety Factor

Ante Mihanović, Zlatko Kljajić, Tihomir Luković
Prethodno priopćenje

engleski pdf 539kb
Exploring Social Interactions on the Adriatic Network

Žiga Velkavrh
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 566kb
The Perspectives of Maritime Professionals on Mentoring Programs: A Pilot Study

Catalin Popa, Filip Nistor
Prethodno priopćenje

engleski pdf 323kb
List of Reviewers

Igor Vujović
Ostalo

engleski pdf 163kb

