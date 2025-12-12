 Skoči na glavni sadržaj

Fizika : a journal of experimental and theoretical physics , Vol. 16, supplement 1 , 1984.

  • Datum izdavanja: 12.12.1984.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2025.

Adriatic international conference on nuclear physics: Fundamental problems in heavy-ion collisions, Hvar, Adriatic Coast, Croatia, Yugoslavia September 24–29, 1984 (str. 1-87)


