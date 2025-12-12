Skoči na glavni sadržaj
Fizika : a journal of experimental and theoretical physics
, Vol. 16, supplement 1 , 1984.
Datum izdavanja:
12.12.1984.
Objavljen na Hrčku:
12.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Adriatic international conference on nuclear physics: Fundamental problems in heavy-ion collisions, Hvar, Adriatic Coast, Croatia, Yugoslavia September 24–29, 1984
(str. 1-87)
Izlaganje sa skupa
engleski
pdf 6217kb
Posjeta: 0
