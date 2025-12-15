 Skoči na glavni sadržaj

Časopis za suvremenu povijest , Vol. 57 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 15.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.

The Faculty of Philosophy in Zagreb in the Context of Austro-Hungarian Universities at the Beginning of the 20th Century, with Special Emphasis on the Natural Sciences and Mathematics Teaching Staff (str. 306-306)

engleski pdf 524kb
Mudroslovni fakultet u Zagrebu u kontekstu austrougarskih sveučilišta početkom XX. stoljeća, s posebnim osvrtom na nastavnike prirodoslovlja i matematike (str. 281-306)

Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 524kb
The Fate of a Croatian Family in the Turmoil of the Great War: The Spouses Mile and Ivka Budak from the Pre-War Period to the Collapse of Serbia (1912–1915) (str. 326-326)

engleski pdf 202kb
Sudbina jedne hrvatske obitelji u vrtlogu Velikoga rata: supružnici Mile i Ivka Budak od predraća do sloma Srbije (1912. – 1915.) (str. 307-326)

Edi Miloš, Toni Dukić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 202kb
Memorial Plaque to Janez/Ivan Maček: Between Politics and Nation (str. 363-363)

engleski pdf 2329kb
Spomen-ploča Janezu/Ivanu Mačeku: između politike i nacija (str. 327-363)

Ivan Smiljanić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 2329kb
Zagreb Football Championship 1946 (str. 402-402)

engleski pdf 1737kb
Nogometno prvenstvo Zagreba 1946. godine (str. 365-402)

Hrvoje Gržina
Pregledni rad

hrvatski pdf 1737kb
Cooperation in the Yugoslav Agricultural Sector in the First Half of the 1960s (str. 430-430)

engleski pdf 237kb
Kooperacija u jugoslavenskom poljoprivrednom sektoru u prvoj polovini 60-ih godina XX. stoljeća (str. 403-430)

Nikola Perković
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 237kb
A Digital Window into Croatia’s Past: The Analytical Functionality of Google Ngram Viewer and Digital Humanities in Historical Analysis and History Teaching (str. 467-467)

engleski pdf 2656kb
Digitalni prozor u hrvatsku prošlost: digitalna humanistika i analitička funkcionalnost alata Google Ngram Viewer u povijesnoj analizi i nastavi povijesti (str. 431-467)

Tado Jurić
Pregledni rad

hrvatski pdf 2656kb
Sabrina P. Ramet, Torbjørn L. Knutsen, Njemačka moralna i politička filozofija od 1785. do 1908. Kratki uvod (Zagreb: Durieux; Libertas međunarodno sveučilište, 2025.), 209 str. (str. 471-473)

engleski pdf 61kb
Sabrina P. Ramet, Torbjørn L. Knutsen, Njemačka moralna i politička filozofija od 1785. do 1908. Kratki uvod (Zagreb: Durieux; Libertas međunarodno sveučilište, 2025.), 209 str. (str. 471-473)

Nikica Barić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 61kb
Adnan Kaljanac, U stranoj zemlji. Ćiro Truhelka u Bosni i Hercegovini = In a Foreign Country. Ćiro Truhelka in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2024.), 236 str. (str. 473-476)

engleski pdf 68kb
Adnan Kaljanac, U stranoj zemlji. Ćiro Truhelka u Bosni i Hercegovini = In a Foreign Country. Ćiro Truhelka in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2024.), 236 str. (str. 473-476)

Husnija Kamberović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 68kb
Pisma Hamdije Kreševljakovića Muhamedu Hadžijahiću (1938-1959), priredio Amer Maslo (Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut; Historijski arhiv Sarajevo, 2025.), 188 str. (str. 476-477)

engleski pdf 53kb
Pisma Hamdije Kreševljakovića Muhamedu Hadžijahiću (1938-1959), priredio Amer Maslo (Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Orijentalni institut; Historijski arhiv Sarajevo, 2025.), 188 str. (str. 476-477)

Ajdin Muhedinović
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 53kb
Ivo Tijardović, Život i vrijeme. Memoari slavnog Splićanina, priredio Marin Kuzmić (Split: Gradska knjižnica Marka Marulića, 2024.), 400 str. (str. 477-480)

engleski pdf 68kb
Ivo Tijardović, Život i vrijeme. Memoari slavnog Splićanina, priredio Marin Kuzmić (Split: Gradska knjižnica Marka Marulića, 2024.), 400 str. (str. 477-480)

Stipica Grgić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 68kb
Ivana Dobrivojević Tomić, Između nebrige i neznanja. Žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918-1991) (Beograd: Arhipelag; Institut za savremenu istoriju, 2022.), 278 str. (str. 480-485)

engleski pdf 83kb
Ivana Dobrivojević Tomić, Između nebrige i neznanja. Žene, seksualnost i planiranje porodice u Jugoslaviji (1918-1991) (Beograd: Arhipelag; Institut za savremenu istoriju, 2022.), 278 str. (str. 480-485)

Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 83kb
Ivan Ćiro Buković, Mislim si ja svoje: izbor iz dnevnika od 1961. do 1974. godine, 838 str.; Mislim si ja svoje: izbor iz dnevnika od 1975. do 1989. godine, 874 str., izabrao i uredio Josip Pandurić (Zagreb: Disput, 2023.) (str. 486-492)

engleski pdf 90kb
Ivan Ćiro Buković, Mislim si ja svoje: izbor iz dnevnika od 1961. do 1974. godine, 838 str.; Mislim si ja svoje: izbor iz dnevnika od 1975. do 1989. godine, 874 str., izabrao i uredio Josip Pandurić (Zagreb: Disput, 2023.) (str. 486-492)

Davor Marijan
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 90kb
Bojan B. Dimitrijević, Od JNA do srpske vojske: srpska vojna iskušenja na kraju 20. veka (Beograd: Institut za savremenu istoriju; Medija centar „Odbrana”, 2022.), 375 str. (str. 492-494)

engleski pdf 60kb
Bojan B. Dimitrijević, Od JNA do srpske vojske: srpska vojna iskušenja na kraju 20. veka (Beograd: Institut za savremenu istoriju; Medija centar „Odbrana”, 2022.), 375 str. (str. 492-494)

Mateo Čalušić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 60kb
Vera Lengsfeld, Ist mir egal. Wie Angela Merkel die CDU und Deutschland ruiniert hat (Augsburg: Achgut Edition, 2024.), 195 str. (str. 494-497)

engleski pdf 65kb
Vera Lengsfeld, Ist mir egal. Wie Angela Merkel die CDU und Deutschland ruiniert hat (Augsburg: Achgut Edition, 2024.), 195 str. (str. 494-497)

Nikica Barić
Recenzija, prikaz

hrvatski pdf 65kb

