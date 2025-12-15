Časopis za suvremenu povijest , Vol. 57 No. 2, 2025.
- Datum izdavanja: 15.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 15.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Tihomir Vukelja
Izvorni znanstveni članak
Edi Miloš, Toni Dukić
Izvorni znanstveni članak
Ivan Smiljanić
Izvorni znanstveni članak
Hrvoje Gržina
Pregledni rad
Nikola Perković
Izvorni znanstveni članak
Tado Jurić
Pregledni rad
Nikica Barić
Recenzija, prikaz
Ajdin Muhedinović
Recenzija, prikaz
Stipica Grgić
Recenzija, prikaz
Zdravka Jelaska Marijan
Recenzija, prikaz
Mateo Čalušić
Recenzija, prikaz
Nikica Barić
Recenzija, prikaz
Posjeta: 0 *