 Skoči na glavni sadržaj

Nova mehanizacija šumarstva : Časopis za teoriju i praksu šumarskoga inženjerstva , Vol. 46 , 2025.

  • Datum izdavanja: 16.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 17.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Izazovi primjene mobilnih aplikacija pri utvrđivanju količine sortimenata tvrdih listača (str. 1-8)

Branko Ursić, Karlo Kosić, Dinko Vusić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 747kb
Trendovi i promjene nekih klimatskih elemenata i indeksa u dijelu Like i Velebita (str. 9-19)

Damir Ugarković, Magdalena Žubrinić, Dejan Marjanović, Ivana Medved
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 740kb
Status and Influential Factors of Machinery Used in Forest Operations in Slovenia from 2012 to 2021 (str. 21-28)

Janez Krč
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 607kb
Analysis of Forest Machinery in the Area of Una-Sana Canton B&H (str. 29-39)

Dane Marčeta, Jusuf Ćehajić, Milan Sukur, Vladimir Petković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 530kb
Primjena laserskoga skeniranja (LiDAR DJI Zenmuse L1) za procjenu strukturnih elemenata stabala i šumskih sastojina (str. 41-52)

Mario Ančić, Renata Pernar, Luka Kuljanac, Ante Seletković, Jelena Kolić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 1776kb
Forests and the Economics of Climate Change: A Review of Knowledge, Challenges and Future Directions (str. 53-62)

Karlo Beljan, Filip Pavković, Krunoslav Teslak, Matej Matošević
Pregledni rad

engleski pdf 312kb
Primjena asistivno-zaštitne tehnologije u šumarstvu (str. 63-72)

Matija Landekić, Dorian Majetić, Matija Bakarić, Matej Matošević
Stručni rad

hrvatski pdf 771kb
Mjerenje svjetla i svjetlosnih uvjeta (str. 73-80)

Damir Ugarković, Krešimir Popić, Roman Rosavec, Ivana Medved, Ratko Popović, Nikolina Kelava Ugarković
Stručni rad

hrvatski pdf 924kb
Analiza broja požara i opožarene površine u razdoblju 2013–2023. godine u Republici Hrvatskoj (str. 81-87)

Roman Rosavec, Fran Dekanić, Damir Barčić, Ante Ivanović, Damir Ugarković
Stručni rad

hrvatski pdf 421kb
10. međunarodno savjetovanje »Šumarsko inženjerstvo jugoistočne Europe – stanje i izazovi«, Ohrid, Republika Sjeverna Makedonija, 22. – 24. rujna 2025. (str. 89-90)

Mihael Lovrinčević
Vijest

hrvatski pdf 448kb

Posjeta: 0 *