Folia onomastica Croatica , No. 34, 2025.
- Datum izdavanja: 17.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Kazalo
Ivana Crljenko
Pregledni rad
Emanuel Klotz
Izvorni znanstveni članak
Pavao Krmpotić
Prethodno priopćenje
Orsat Ligorio
Izvorni znanstveni članak
Josip Luzer, Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak
Gergana Petkova
Izvorni znanstveni članak
Antonija Prišlić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
Anđela Frančić
Recenzija, prikaz
Ivana Lončar
Recenzija, prikaz
Gergana Petkova, Vanja Ivanova
Sažetak sa skupa
Gergana Petkova, Albena Ivanova
Sažetak sa skupa
Dušan R. Stefanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
Posjeta: 0 *