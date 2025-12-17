 Skoči na glavni sadržaj

Folia onomastica Croatica , No. 34, 2025.

  • Datum izdavanja: 17.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. V-VI)


Kazalo

Standardizacija zemljopisnih imena i egzonimi (str. 1-37)

Standardization of Geographical Names and Exonyms (str. 1-37)

Ivana Crljenko
Pregledni rad

Die slawischen Namen der Gemeinde Thurn (Osttirol) – Slavia Tirolensis VIII (str. 39-57)

Slavenska imena u općini Thurn u Istočnom Tirolu (str. 39-57)

Emanuel Klotz
Izvorni znanstveni članak

Povijesna toponimija Turopolja (str. 59-82)

Historical toponymy of Turopolje (str. 59-82)

Pavao Krmpotić
Prethodno priopćenje

Jedna varijanta ličnog imena Mihovil u svjetlu pojava dalmatoromanskog jezika (str. 83-92)

Jedna inačica osobnog imena Mihovil u svjetlu pojava dalmatoromanskog jezika (str. 83-92)

Orsat Ligorio
Izvorni znanstveni članak

Kraljevička toponimija (str. 93-155)

The toponymy of Kraljevica (str. 93-155)

Josip Luzer, Martina Bašić
Izvorni znanstveni članak

Ономастични казуси в съвременната латинска медицинска терминология. Епоними – общи характеристики, синтактични конструкции и тематични класификационни полета (str. 157-186)

Onomastički aspekti suvremene latinske medicinske terminologije: eponimi – opće značajke, sintaktičke konstrukcije i tematska klasifikacijska polja (str. 157-186)

Gergana Petkova
Izvorni znanstveni članak

Pogled u toponimiju Brijeste i Dančanja na Pelješcu (str. 187-204)

An overview of the toponymy of Brijesta and Dančanje on Pelješac (str. 187-204)

Antonija Prišlić, Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak

Slovenská onomastická terminológia (str. 205-209)

Anđela Frančić
Recenzija, prikaz

La antroponimia del Reino de Sevilla. Estudios (str. 210-215)

Ivana Lončar
Recenzija, prikaz

Proceedings of the Sixth International Conference on Onomastics “Name and Naming”: (In)correctness in Onomastics (str. 216-221)

Gergana Petkova, Vanja Ivanova
Sažetak sa skupa

28-ми международен конгрес по ономастика, Хелзинки (Финландия) (str. 222-224)

Gergana Petkova, Albena Ivanova
Sažetak sa skupa

Dragoljub Petrović (str. 225-227)

Dušan R. Stefanović
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

