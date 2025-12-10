 Skoči na glavni sadržaj

Histria archaeologica : Časopis Arheološkog muzeja Istre , Vol. 55 No. 55, 2024.

  • Datum izdavanja: 10.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Tipološka analiza ulomaka prapovijesne keramike iz Vrsara (str. 5-34)

hrvatski pdf 5879kb
Typological Analysis of Prehistoric Potsherds Recovered in Vrsar (str. 5-34)

Davor Munda
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 5879kb
Prapovijesni šivani brod Zambratija - podizanje iz podmorja i nova zapažanja o brodskoj konstrukciji (str. 35-48)

hrvatski pdf 7065kb
The Zambratija Prehistoric Sewn Boat: Recovery and New Observations Concerning the Boat’s Structure (str. 35-48)

Ida Koncani Uhač, Pierre Poveda, Marko Uhač, Giulia Boetto
Prethodno priopćenje

engleski pdf 7065kb
Novi podaci analize drva prapovijesnog šivanog broda iz Zambratije, Istra, Hrvatska (str. 49-58)

hrvatski pdf 3788kb
New Data from the Analysis of the Wood of the Prehistoric Sewn Boat of Zambratija, Istria, Croatia (str. 49-58)

Alba Ferreira Domínguez, Frédéric Guibal
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3788kb
Ulomci oslikane žbuke s imitacijom alabastra, pronađeni na području rimskih hramova u Nezakciju u razdoblju između 1978. i 1980./1981. (str. 59-78)

hrvatski pdf 10750kb
Fragments of Painted Plaster with Imitation of Alabaster Found at Nesactium’s Roman Temple Precinct from 1978 to 1980/81 (str. 59-78)

Astrid Mirjana Majkić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 10750kb
Stakleni vrčevi i posude za pohranu iz Arheološkog muzeja Istre - izbor (str. 79-174)

hrvatski pdf 19109kb
Glass Jugs and Storage Vessels at the Archaeological Museum of Istria: A Selection (str. 79-174)

Alka Starac
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 19109kb
Numizmatički nalazi s lokaliteta Sipar (str. 175-232)

hrvatski pdf 17932kb
Numismatic Finds from the Sipar Site (str. 175-232)

Branka Milošević Zakić, Erika Trbojević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 17932kb
Izložbe Arheološkog muzeja Istre u 2024. godini (str. 233-245)

hrvatski pdf 6432kb
Archaeological Museum of Istria Exhibitions in 2024 (str. 233-245)

Irena Buršić, Katarina Zenzerović
Vijest

engleski pdf 6432kb

