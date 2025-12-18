 Skoči na glavni sadržaj

Obrazovanje za poduzetništvo - E4E : znanstveno stručni časopis o obrazovanju za poduzetništvo , Vol. 15 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 18.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2025.

Social entrepreneurship as a tool for sustainable development in the Republic of Croatia (str. 7-21)

Blaženka Bjelić
Pregledni rad

engleski pdf 835kb
Fiscalization in Croatia: Evolution from 1.0 to 2.0 (str. 22-35)

Hrvojka Gojković, Ana Mulović Trgovac
Pregledni rad

engleski pdf 1798kb
Logistics in the medical industry in Croatia: supply chain optimization for safer and more efficient healthcare delivery (str. 36-46)

Davor Grgurević, Petra Tišler Kovač, Mateo Migles
Pregledni rad

engleski pdf 1164kb
Assessment of the financial stability and profitability of logistics companies through the application of financial indicators (str. 47-60)

Dora Kolaric, Ivana Martinčević
Prethodno priopćenje

engleski pdf 1789kb
The relationship between debt, activity, and the profitability of company in the cold supply chain: an analysis of ROA and ROE (str. 61-68)

Ana Magdić, Ivana Martinčević
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 679kb
An Analysis of the Implementation of the Extender Producer Responsibility Scheme in Achieving Waste Management Objectives in Croatia (str. 69-79)

Zvonimir Majić, Tomislava Majić
Pregledni rad

engleski pdf 881kb
Digitalization as a driver of business efficiency in logistics companies: the case of Northwestern Croatia (str. 80-91)

Saša Petar, Ena Štampar, Petra Tišler Kovač
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1264kb
 The role and challenges of entrepreneurial management in ensuring business continuity of family enterprises during intergenerational transition (str. 92-105)

Sven Pirker
Pregledni rad

engleski pdf 737kb
The Role of Business Communication Culture in Work Stress and Burnout: A Quantitative Analysis (str. 106-116)

Špela Skrt Keser, Jelena Ivelić Telišman
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1267kb
 Financial literacy in the context of the education system in the part related to adult education (str. 117-130)

Vedrana Šimunić Rod
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 738kb

