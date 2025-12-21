 Skoči na glavni sadržaj

Umjetnost riječi : Časopis za znanost o književnosti, izvedbenoj umjetnosti i filmu , Vol. 69 No. 2, 2025.

  Datum izdavanja: 22.12.2025.
  Objavljen na Hrčku: 21.12.2025.

Sadržaj

Kazalo (str. 1-4)

Contents (str. 1-4)


Kazalo

Distribucija kritičkog autoriteta – vrednovanje književnih djela na društvenim mrežama (str. 203-225)

Distribution of Critical Authority – Evaluation of Literature on Social Media (str. 203-225)

Terezija Šijaković Bošković
Izvorni znanstveni članak

Marko Vovchok as a Cultural Mediator: A State-of-the-Art Review (str. 227-256)

Marko Vovčok kao kulturni posrednik: pregled dosadašnjih istraživanja (str. 227-256)

Liudmyla Diachuk, Olga Gortchanina, Anne Delizee
Pregledni rad

Rezovi, šavovi i tkanje teorije: predgovor tematu o Dubravki Ugrešić (str. 257-259)

Cuts, Stitches, and the Weaving of Theory: A Preface to the Thematic Section on Dubravka Ugrešić (str. 257-259)

Maša Kolanović, Danijela Lugarić Vukas, Anera Ryznar
Uvodnik

Between Zagreb, Berlin, and Amsterdam: Dubravka Ugrešić as a Translocal Writer (str. 261-280)

Između Zagreba, Berlina i Amsterdama: Dubravka Ugrešić kao translokalna spisateljica (str. 261-280)

Jasmina Lukić
Izvorni znanstveni članak

Amerika – Berlin – Amsterdam: prostorne dimenzije u djelima Dubravke Ugrešić (str. 281-296)

America – Berlin – Amsterdam: Spatial Dimensions in Dubravka Ugrešić’s Works (str. 281-296)

Lara Pušenjak
Izvorni znanstveni članak

Politika zmije. "Forsiranje romana reke" Dubravke Ugrešić (str. 297-306)

Ophiopolitics. Dubravka Ugrešić’s "Fording the Stream of Consciousness" (str. 297-306)

Nenad Ivić
Izvorni znanstveni članak

Politika žanra – na njezin način (str. 307-322)

The Politics of Genre – In Her Own Way (str. 307-322)

Mirela Dakić
Izvorni znanstveni članak

Avangardni "métaterxies" Dubravke Ugrešić (str. 323-336)

Dubravka Ugrešić’s Avant-Garde "Métaterxies" (str. 323-336)

Marina Protrka Štimec
Izvorni znanstveni članak

Što je bio jugoslavenski socijalizam i što dolazi poslije? Dubravka Ugrešić i društveno znanje književnosti (str. 337-356)

What Was Yugoslav Socialism and What Comes After? Dubravka Ugrešić and the Social Knowledge of Literature (str. 337-356)

Maša Kolanović
Izvorni znanstveni članak

Platonov – “apsurdist” protiv vlastite volje (str. 357-361)

Platonov – An “Absurdist” in Spite of Himself (str. 357-361)

Živa Benčić
Recenzija, prikaz

Viktor Astafyev through the Lens of Past and Present Research. Two Issues in Honour of the Centenary of the Writer’s Birth (str. 361-367)

Aleksander Wawrzyńczak
Recenzija, prikaz

Proturječni junaci Dostoevskog (str. 367-372)

Dostoevsky’s Contradictory Heroes (str. 367-372)

Jasmina Vojvodić
Recenzija, prikaz

One Could Ignore Tarzan […] but It Would Be Stupid (str. 372-376)

Ivana Peruško
Uvodnik

Milivoj Solar (1936–2025) (str. 377-382)

Natka Badurina
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

Reinhard Lauer (1936–2025) (str. 383-386)

Zvonko Kovač
In memoriam, Nekrolog, Obituarij

