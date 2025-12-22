 Skoči na glavni sadržaj

Zbornik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu , Vol. 23 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 22.12.2025.

Sadržaj

Puni tekst

Prognostička svojstva odabranih konjunkturnih pokazatelja hrvatskog tržišta rada (str. 1-14)

Petar Sorić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 633kb
A realized covariance approach in reexamining crypto and fx currencies as safe havens and hedges (str. 15-34)

Maria Čuljak, Josip Arnerić, Saša Žiković, Salah Uddin Gazi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 774kb
Objedinjeni pristup analizi diferenciranih oligopola (str. 35-46)

Tomislav Herceg
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 486kb
Mrežna analiza prometa dionica: uvid u strukturalne obrasce unutar indeksa CROBEX (str. 47-65)

Silvija Vlah Jerić, Toni Gligić
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 901kb
Spol (ni)je važan: kontingencijski pristup preferiranim ponašanjima vođa (str. 67-85)

Jasenko Ljubica
Prethodno priopćenje

hrvatski pdf 506kb
Zeleni krediti kao financijski proizvod banaka za poticanje održivosti (str. 87-108)

Ivana Čufer, Ana Ivanišević Hernaus, Branka Tuškan Sjauš
Pregledni rad

hrvatski pdf 624kb
Identifying new special interest tourism development opportunities in Croatia: a Generation Z perspective (str. 109-127)

Ema Roginić, Danijela Ferjanić Hodak
Pregledni rad

engleski pdf 711kb
Kritički prikaz knjige – Thomas Piketty: Kratka povijest jednakosti (str. 129-132)

Filip Novinc
Stručni rad

hrvatski pdf 127kb

Posjeta: 0 *