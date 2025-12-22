 Skoči na glavni sadržaj

ADMET and DMPK , Vol. 13 No. 6, 2025.

  • Datum izdavanja: 22.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 27.12.2025.

A simple UiO-66-NH2@MWCNTs based electrochemical sensor for the sensitive detection of metronidazole

Noor Abd Alkhudhur Salman, Israa A. Jassem, Isam Nghaimesh Taeb
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 562kb
Development of a carbon paper-based electrochemical immunosensor for trimethoprim detection in fishery species: monitoring antibiotic contaminants

Maria Freitas, Vitória Dibo, Rita Ribeiro, Cristina Delerue-Matos, Simone Morais, Álvaro Torrinha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1048kb
ZnO-modified carbon paste electrode for electrochemical sensing of dopamine in the presence of tyrosine

Ali Obaid Imarah, Nada Hasan, Mustafa G. Alabbasi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 563kb
Electrochemical determination of calcium folinate in the presence of methotrexate and 5-fluorouracil using UiO-66/CdS composite modified screen-printed carbon electrode

Raed Muslim Muhibes, Fatma A.Khazaal, Qasim Mezban Salih, Raad Radi Karabat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 655kb
Electrochemical detection of chloramphenicol using gadolinium tungstate with sulphur-doped carbon nitride nanocomposite

Trishul Alanahally Mallu, Gagankumar Sakleshpur Kumar, Santhosh Arehalli Shivamurthy, Nalini Seetharamaiah, Manoj Kumar Basavarajappa, Sandeep Shadakshari
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1436kb
TiO2-embedded molecularly imprinted polymer as electrochemical sensor for ultrasensitive determination of glycopyrronium bromide

Zehra Dogan, Ensar Piskin, Ahmet Cetinkaya, Esen Bellur Atici, Sibel Aysil Ozkan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 816kb
Y-Co metal-organic framework for sensitive electrochemical determination of doxorubicin hydrochloride

Somayeh Mir, Niloufar Akbarzadeh Torbati, Vahid Amani, Somayeh Tajik, Hadi Beitollahi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1169kb
Electrochemical sensing and quantification of theobromine in cocoa products at polyvaline functionalized graphite paste sensor electrode

Sharmila Battira Madappa, Jamballi G. Manjunatha
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1417kb
Efficient electrochemical determination of dopamine in the presence of uric acid in real samples using tungsten disulfide nanostructure modified electrode

Ibrahim Ayad Jihad, Thekrayat Joodi Jassim, Zainab Naeif Mageed
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 586kb

