ADMET and DMPK , Vol. 13 No. 6, 2025.
- Datum izdavanja: 22.12.2025.
- Objavljen na Hrčku: 27.12.2025.
Sadržaj
Puni tekst
Noor Abd Alkhudhur Salman, Israa A. Jassem, Isam Nghaimesh Taeb
Izvorni znanstveni članak
Maria Freitas, Vitória Dibo, Rita Ribeiro, Cristina Delerue-Matos, Simone Morais, Álvaro Torrinha
Izvorni znanstveni članak
Ali Obaid Imarah, Nada Hasan, Mustafa G. Alabbasi
Izvorni znanstveni članak
Raed Muslim Muhibes, Fatma A.Khazaal, Qasim Mezban Salih, Raad Radi Karabat
Izvorni znanstveni članak
Trishul Alanahally Mallu, Gagankumar Sakleshpur Kumar, Santhosh Arehalli Shivamurthy, Nalini Seetharamaiah, Manoj Kumar Basavarajappa, Sandeep Shadakshari
Izvorni znanstveni članak
Zehra Dogan, Ensar Piskin, Ahmet Cetinkaya, Esen Bellur Atici, Sibel Aysil Ozkan
Izvorni znanstveni članak
Somayeh Mir, Niloufar Akbarzadeh Torbati, Vahid Amani, Somayeh Tajik, Hadi Beitollahi
Izvorni znanstveni članak
Sharmila Battira Madappa, Jamballi G. Manjunatha
Izvorni znanstveni članak
Ibrahim Ayad Jihad, Thekrayat Joodi Jassim, Zainab Naeif Mageed
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 0 *