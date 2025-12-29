 Skoči na glavni sadržaj

Croatian journal of food science and technology , Vol. 17 No. 2, 2025.

  • Datum izdavanja: 29.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 29.12.2025.

Sadržaj

Evaluation of the effects of vacuum packaging on the shelf life of ready-to-cook (RTC) marine fish sausages at frozen storage conditions (str. 184-200)

Md Faruk Abdulla, Subho Murmu, Mst Tahsin Farzana, Md Rashedul Kabir Mondol, Md Tariqul Islam
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 820kb
Evaluation of the effects of vacuum packaging on the shelf life of ready-to-cook (RTC) marine fish sausages at frozen storage conditions (str. 201-212)

Abdelghani Aboukhalaf, Youssef Lahlou, Adil Kalili, João Miguel Rocha, Rekia Belahsen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 974kb
Moisture sorption behaviour and sensory profile of fruit pulp powders of four mango varieties (str. 213-222)

Vida Opoku Edusei, Firibu Kwesi Saalia, William Odoom, Yaw Gyau Akyereko, Regina Ofori Asante, Maxwell Adu, John Owusu
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 520kb
Chemical composition and biological potential of garlic by-products (str. 223-232)

Andrea Tadić, Danijela Skroza, Martina Čagalj, Roberta Frleta Matas, Maja Veršić Bratinčević, Vida Šimat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 710kb
The conversion of rockrose (Cistus ladanifer L.) shrubland into biodiverse pastures (str. 233-247)

João Vieira, Iván Daniel Filip, Isabel Matos, Alessandra Rodrigues, Ana Rita Trindade, Luís Silva, João Cassinello, Teresa Carita, Maria de Belém Freitas, Alcinda Neves
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1447kb
Lemon essential oil: molecular docking analysis and investigation of antibacterial and antioxidant activities (str. 248-259)

Vesna Antunović, Željka Marjanović Balaban, Aleksandra Šmitran, Žarko Gagić, Nebojša Kladar, Vesna Gojković Cvjetković
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 946kb
Antibacterial properties of the essential oil of Thymus tosevii Vel. subsp. tosevii var. degenii (Lamiaceae) from Pelister, Baba Mountain (Bitola, Macedonia) as a potential natural food preservative (str. 260-273)

Dijana Blazhekovikj - Dimovska
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 969kb
Energy drink consumption among university students: Cross-cultural and gender differences between Croatia and India (str. 274-288)

Valentina Obradović, Surya Mavilla, Marija Grgić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 674kb
Determination of the content of micro and macro elements in laurel samples from the region of Herzegovina (str. 289-297)

Vesna Gojković Cvjetković, Željka Marjanović-Balaban, Vesna Antunović, Milan Vukić, Milenko Smiljanić, Dragan Vujadinović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 652kb
Characterisation of red clover (Trifolium pratense L.) isoflavones under different extraction conditions (str. 298-305)

Marija Kovačević Babić, Mirela Kopjar, Karolina Sušac, Daniela Horvat
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 595kb

