Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja , Vol. 34 No. 4, 2025.

  • Datum izdavanja: 04.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 24.02.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Kako etički vođe potiču ponašanje zaposlenika usmjereno na traženje povratnih informacija? Model serijalne medijacije (str. 425-447)

How do Ethical Leaders Promote Employees' Feedback-Seeking Behaviours? A Serial Mediation Model (str. 425-447)

Wasim Ul Rehman, Mustafa Bekmezci, Lütfi Sürücü, Kamran Ali, Anam Mustansar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 305kb
Više povratnih informacija, manje nezadovoljstva? Istraživanje utjecaja povratnih informacija na aplikacijama za upoznavanje na nezadovoljstvo tijelom (str. 449-471)

More Feedback, Less Dissatisfaction? Exploring the Impact of Dating App Feedback on Body Dissatisfaction (str. 449-471)

Tony Fengfang, Bin Li, Shuang Chen
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 296kb
Preobrazovanost i plaće u Hrvatskoj: nalazi iz PIAAC-a (str. 473-493)

Overeducation and Earnings in Croatia: Evidence from PIAAC (str. 473-493)

Marija Bečić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 272kb
Manjinski stres i mentalno zdravlje: uloga samosuosjećanja (str. 495-517)

hrvatski pdf 303kb
Minority Stress and Mental Health: The Role of Self-Compassion (str. 495-517)

Ivona Hemen Erdeli, Karla Bojić, Tomislav Pavlović
Izvorni znanstveni članak

Posvojenje od osoba homoseksualne orijentacije s osvrtom na Republiku Hrvatsku (str. 519-541)

hrvatski pdf 296kb
Adoption by Persons of Homosexual Orientation with Reference to the Republic of Croatia (str. 519-541)

Matko Guštin
Pregledni rad

Medijacijska uloga ispitne anksioznosti u odnosu između automatskih misli i školskog uspjeha učenika osnovne škole (str. 543-564)

hrvatski pdf 305kb
The Mediating Role of Test Anxiety in the Relationship Between Automatic Thoughts and Academic Achievement in Elementary School Students (str. 543-564)

Ivana Ivančić
Izvorni znanstveni članak

