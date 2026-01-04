Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja , Vol. 34 No. 4, 2025.
- Datum izdavanja: 04.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 24.02.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Wasim Ul Rehman, Mustafa Bekmezci, Lütfi Sürücü, Kamran Ali, Anam Mustansar
Izvorni znanstveni članak
Tony Fengfang, Bin Li, Shuang Chen
Izvorni znanstveni članak
Marija Bečić
Izvorni znanstveni članak
Ivona Hemen Erdeli, Karla Bojić, Tomislav Pavlović
Izvorni znanstveni članak
Matko Guštin
Pregledni rad
Ivana Ivančić
Izvorni znanstveni članak
Posjeta: 276 *