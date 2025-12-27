 Skoči na glavni sadržaj

Educatio biologiae , Vol. 11. No. 1., 2025.

  • Datum izdavanja: 27.12.2025.
  • Objavljen na Hrčku: 06.01.2026.

Učinci aktivnosti građanske znanosti na znanje o komarcima i razvoj istraživačkih vještina učenika (str. 1-13)

Irena Labak, Enrih Merdić, Nataša Bušić, Tea Gutić
Izvorni znanstveni članak

hrvatski pdf 258kb
Utjecaj istraživačkog kolaborativnog učenja na sadržajno, proceduralno i epistemičko znanje učenika petih razreda (str. 19-30)

hrvatski pdf 356kb
Marina Balažinec, Ines Radanović
Izvorni znanstveni članak

Izgradnja biološkog aspekta koncepta energije tijekom gimnazijskog obrazovanja (str. 31-40)

hrvatski pdf 250kb
Ana Bakarić, Dorotea Vrbanović Lisac, Ines Radanović
Izvorni znanstveni članak

Uloga praktičnih ekoloških radionica i lokalnih aktivnosti na razvoj ekološke svijesti učenika (str. 42-57)

hrvatski pdf 3687kb
Katarina Medić, Adriana Ivandić
Stručni rad

Od miskoncepcija do prilika za učenje (str. 58-69)

hrvatski pdf 396kb
Melita Povalec, Vida Bilogrević Gatolin
Stručni rad

Uloga edukacije u borbi protiv antimikrobne rezistencije uz istraživanje literaturnih izvora (str. 70-77)

hrvatski pdf 417kb
Karmela Brčić Đapić
Stručni rad

Poučavanje na osnovu učestalosti konzumacije alkoholnih pića u mladih (str. 78-82)

hrvatski pdf 3326kb
Ivana Ozimec, Irena Radojčić
Stručni rad

