Transformers Magazine , Vol. 13 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 09.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 14.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Editorial message (str. 11-11)

Mladen Banović
Uvodnik

engleski pdf 341kb
After the boom: What comes next? (str. 40-45)

Mladen Banović
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1491kb
Core and frame insulation of power transformers - Part I: History, past and present issues (str. 54-65)

Vitaly Gurin, Oleg Svyrydenko
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1419kb
Detailed dynamic thermal-hydraulic network model: Application to liquid-immersed power transformers – Part I (str. 66-77)

Zoran Radaković, Marko Novković, Patrick Picher, Federico Torriano
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1656kb
Spurious correlations… (str. 78-83)

Tony McGrail
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 716kb
Embedded Carbon Declaration on transformer nameplates: Towards transparency and accountability in transformer sustainability (str. 84-90)

Dr Bhaba P. Das
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1243kb
Grid operators in the age of autonomous energy systems: How smart grids will transform daily operations – AI article rejected: Experiment in autonomous scientific writing (str. 92-101)

Douglas Maly
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1542kb
Real-time continuous monitoring: A new paradigm for transformer asset management (str. 102-110)

Traci Hopkins
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1240kb

