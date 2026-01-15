 Skoči na glavni sadržaj

Cardiologia Croatica , Vol. 21 No. 1-2, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 19.01.2026.

Sadržaj

Puni tekst

2. Simpozij invazivne kardiologije u Slavonskom Brodu (str. 4-4)

The 2nd Symposium on Invasive Cardiology in Slavonski Brod (str. 4-4)

Katica Cvitkušić Lukenda
Uvodnik

engleski pdf 177kb
Bridging the translational gap: immune-metabolic dysregulation in age-related metabolic and vascular diseases in real-world populations (str. 5-5)

Zvonimir Bosnić, Matija Vuksanović, Blaženka Šarić, Tatjana Bačun, Iva Petričušić, Mislav Omerbašić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 144kb
The immunometabolic interface: anti-inflammatory effects of innovative antidiabetic medications - the need for a more comprehensive understanding (str. 6-6)

Zvonimir Bosnić, Matija Vuksanović, Iva Petričušić, Mislav Omerbašić, Domagoj Vučić, Katica Cvitkušić-Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 139kb
The use automatic syringes for injecting contrast media in the interventional cardiology (str. 7-7)

Adrijana Inđić, Dragan Karan, Lejla Bešić, Slađana Marčeta
Sažetak sa skupa

engleski pdf 133kb
The role of dietary fats in cellular function and metabolic regulation (str. 8-8)

Nataša Moser
Sažetak sa skupa

engleski pdf 132kb
The role of folate metabolism and genetic polymorphisms in coronary artery disease (str. 9-9)

Sergej Nadalin, Domagoj Vučić, Marko Galić, Josip Silović, Jadranka Vraneković, Ivan Majdandžić, Darko Margetić, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 147kb
Diascopy parameters and image quality in interventional procedures (str. 10-10)

Haris Porobić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 137kb
Resistant hypertension – new guidelines (str. 11-11)

Nikolina Bukal Ćaleta, Marijana Kovačević, Ivana Stanušić, Iva Dumančić, Josipa Meter, Ana Kovačević, Maja Franić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 134kb
What do we really know about chronic coronary syndrome? (str. 12-12)

Vedrana Baraban, Nika Srb, Ninoslava Vonić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 146kb
Rational and consistent use of drug-coated balloons in a single percutaneous coronary intervention center in Croatia: five-year experience (str. 13-13)

Marijana Knežević Praveček, Krešimir Gabaldo, Domagoj Mišković, Ivan Bitunjac, Ivica Dunđer, Antonija Raguž, Josip Silović, Zrinko Pešut, Renata Valenčak, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 156kb
Rotational atherectomy of a specific lesion: a case report (str. 14-15)

Domagoj Mišković, Krešimir Gabaldo, Josip Silović, Ivica Dunđer, Zrinko Pešut, Antonija Raguž, Ivan Bitunjac, Domagoj Vučić, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 640kb
Right coronary artery to right atrial fistula: a case report (str. 16-17)

Zrinko Pešut, Ivan Bitunjac, Domagoj Mišković, Ivica Dunđer, Nikola Gotovac, Blaženka Miškić, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1254kb
Mechanical complications of myocardial infarction: a retrospective analysis of five-year experience at the Slavonski Brod General Hospital (str. 18-19)

Josip Silović, Domagoj Mišković, Katica Cvitkušić Lukenda, Krešimir Gabaldo, Marijana Knežević Praveček
Sažetak sa skupa

engleski pdf 392kb
Through the thorny paths of invasive cardiology – complex high-risk percutaneous intervention supported by the Impella system: a case report (str. 20-20)

Alenka Tuličić-Mihelčić, Renata Valenčak, Saša Presežnik, Marina Stanković, Mato Čizmić, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 151kb
Spontaneous left anterior descending artery dissection as a cause of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries in a young woman (str. 21-22)

Ivica Dunđer, Tea Cvetko, Sergej Nadalin, Ines Rajkovača Latić, Vesna Zarezovski Stilin, Katica Cvitkušić Lukenda, Zvonimir Bosnić, Domagoj Vučić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 707kb
Optimal medical treatment of patients with peripheral arterial disease (str. 23-23)

Ivica Dunđer, Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček, Domagoj Mišković, Sanja Radanac, Krešimir Gabaldo
Sažetak sa skupa

engleski pdf 145kb
Early dysfunction of an implanted pacemaker in a patient with complete atrioventricular block (str. 24-25)

Ivica Dunđer, Katica Cvitkušić Lukenda, Ivan Bitunjac, Marijana Knežević Praveček, Krešimir Gabaldo, Domagoj Mišković, Domagoj Vučić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 2515kb
Ablation-induced myocardial infarction: a case report (str. 26-27)

Josip Ereiz, Ante Lisičić, Ana Jordan, Katica Cvitkušić-Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 865kb
Short term results after pulmonary vein isolation with pulsed field ablation in patients with atrial fibrillation (str. 28-28)

Zvonimir Katić, Matija Mlinar, Domagoj Kardum
Sažetak sa skupa

engleski pdf 124kb
Arrhythmogenic cardiomyopathy with primary left ventricular involvement (str. 29-30)

Jurica Petranović, Rea Levicki, Ivan Barišić, Ile Raštegorac, Richard Matasić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 754kb
Pulmonary vein isolation by cryoablation at the General Hospital Slavonski Brod (str. 31-31)

Alenka Tuličić-Mihelčić, Renata Valenčak, Saša Presežnik, Marina Stanković
Sažetak sa skupa

engleski pdf 128kb
Mechanical circulatory support above a mechanical aortic valve during protected high-risk coronary intervention: a case report (str. 32-32)

Ivan Bitunjac, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 384kb
Transcatheter aortic valve implantation without on-site cardiac surgery – first experience at General Hospital “Dr Josip Benčević”, Slavonski Brod (str. 33-33)

Katica Cvitkušić Lukenda, Ivan Bitunjac, Domagoj Vučić, Marijana Knežević Praveček, Krešimir Gabaldo, Ivica Dunđer, Antonija Raguž, Domagoj Mišković, Zrinko Pešut, Josip Silović, Anto Lukenda, Vjekoslav Tomulić, Igor Medved, Jurica Juranić, Josip Samardžić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 155kb
Transcatheter aortic valve implantation: a case report (str. 34-34)

Anita Juričić, Matea Hiller, Ana Bukovac
Sažetak sa skupa

engleski pdf 136kb
Pulmonary regurgitation after repaired tetralogy of Fallot in adults (str. 35-36)

Rea Levicki, Ivan Barišić, Jurica Petranović, Ile Raštegorac, Martina Lovrić Benčić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 1105kb
Pannus versus thrombus: unmasking the cause of mechanical valve obstruction (str. 37-37)

Antonija Raguž, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 142kb
Perioperative nursing care in transcatheter aortic valve implantation procedures (str. 38-38)

Marina Stanković, Alenka Tuličić-Mihelčić, Renata Valenčak, Saša Presežnik
Sažetak sa skupa

engleski pdf 129kb
Valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation in a degenerated bioprosthetic aortic valve with severe aortic stenosis and regurgitation: a case report (str. 39-39)

Kristina Vorkapić, Mario Špoljarić, Krešimir Gabaldo, Katica Cvitkušić Lukenda, Domagoj Mišković, Daniel Unić, Marijana Knežević Praveček
Sažetak sa skupa

engleski pdf 148kb
Interdisciplinary management of a patient with atrial septal defect/patent foramen ovale: a neurology-cardiology case pathway (str. 40-40)

Ana Crnjac, Nataša Đurđević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 130kb
Cardiac functional recovery after acute coronary syndrome: a comparison between smokers and non-smokers (str. 41-42)

Ana Kovačević, Stjepan Kovačević, Iva Dumančić, Marijana Kovačević, Maja Franić, Josipa Meter, Nikolina Bukal, Ninoslav Leko, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 318kb
Health literacy and quality of life in patients with cardiovascular diseases: a cross-sectional study (str. 43-43)

Antonia Majetić, Marijana Knežević Praveček, Barica Stanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 133kb
Culture-negative endocarditis in a patient with Marfan syndrome and a mechanical mitral valve: diagnostic and therapeutic challenges (str. 44-44)

Ines Novak, Marina Baličević, Ivica Čabraja
Sažetak sa skupa

engleski pdf 122kb
Pulmonary embolism as the first manifestation of antiphospholipid syndrome (str. 45-45)

Matilda Pudić, Ivica Dunđer, Josip Silović
Sažetak sa skupa

engleski pdf 127kb
Sedation options in a cardiac catheterization laboratory and coronary care unit: protocol review and clinical experience from General Hospital Slavonski Brod (str. 46-47)

Josip Silović, Domagoj Mišković, Ivan Majdandžić, Marijana Knežević Praveček, Katica Cvitkušić Lukenda
Sažetak sa skupa

engleski pdf 186kb
Concurrent subacute myocardial infarction and bilateral pneumonia presenting as acute heart failure: a case report (str. 48-49)

Mario Špoljarić, Katica Cvitkušić Lukenda, Kristina Vorkapić, Marko Galić, Matea Kirchbauer Špoljarić, Dijana Bešić, Anđela Jurišić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 911kb
A comparative analysis of treatment-emergent cardiovascular events among patients with chronic lymphocytic leukemia treated with Bruton’s tyrosine kinase inhibitors –a single-centre real-world analysis (str. 50-51)

Ivana Vučinić Ljubičić, Hrvoje Holik, Božena Coha, Stjepan Kovačević
Sažetak sa skupa

engleski pdf 188kb
Closure matters: tips & tricks for smooth endings (str. 52-52)

Darko Adžić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 121kb
The nurse’s role in organizing a cardiology outpatient clinic: a collaboration between the Health Centre Brod-Posavina County and the General Hospital “Dr Josip Benčević” (str. 53-53)

Marija Divić, Katarina Ćurić, Ivica Dunđer, Krešimir Gabaldo, Domagoj Mišković, Katica Cvitkušić Lukenda, Marijana Knežević Praveček
Sažetak sa skupa

engleski pdf 145kb
The role of telemedicine in prehospital emergency management of ST-elevation myocardial infarction (str. 54-54)

Karlo Petošić, Marijana Knežević Praveček
Sažetak sa skupa

engleski pdf 136kb
From bedside monitors to mobile technology: a modern approach to cardiac patient monitoring (str. 55-55)

Ivana Simić, Barica Stanić
Sažetak sa skupa

engleski pdf 128kb

Posjeta: 0 *