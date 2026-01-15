- Datum izdavanja: 15.01.2026.
- Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.
Sadržaj
Puni tekst
Ngoc Duong Hoang, Tat Thang Pham, Van Nhu Tran, Xuan Ngoc Nguyen, Thanh Lam Vo, Thanh Tam Tran
Izvorni znanstveni članak
Sonja Jozić, Ivana Dumanić Labetić, Boris Delipetar, Šimun Janjić
Izvorni znanstveni članak
Natalija Dolić, Franjo Kozina, Ivana Bunjan
Izvorni znanstveni članak
Murari Shaw
Izvorni znanstveni članak
Đorđe Šarčević, Nenad Stanojević, Stefan Panić, Petar Spalević, Nikola Gligorijević, Čedomir Vasić
Izvorni znanstveni članak
Ganesh Babu Mattaparthi, Srinivasa Rao Nayak P
Izvorni znanstveni članak
Nilesh Deokar, Ashok Kumar Jhala
Izvorni znanstveni članak
Sapana Bhande, Vinod Kumar Chandrakar
Izvorni znanstveni članak
Zeeshan Ahmad Arfeen, Syed Kamran Ali Shah, Shahrin Md Ayub, Sardi Salim, Muhammad Rashid, Zain-ul-Abiden Akhtar, Saleh Masoud Abdallah Altbawi
Izvorni znanstveni članak
Nadikatla Chandrasekhar, Peddakrishna Samineni, Sreedhar Kollem
Izvorni znanstveni članak
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