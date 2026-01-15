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Engineering Review : Međunarodni časopis namijenjen publiciranju originalnih istraživanja s aspekta analize konstrukcija, materijala i novih tehnologija u području strojarstva, brodogradnje, temeljnih tehničkih znanosti, elektrotehnike, računarstva i građevinarstva , Vol. 46 No. 1, 2026.

  • Datum izdavanja: 15.01.2026.
  • Objavljen na Hrčku: 16.07.2026.

Sadržaj

Puni tekst

Analysis of the influence of manufacturing materials on stress and deformation of continuously variable transmission (CVT) pulleys (str. 1-9)

Ngoc Duong Hoang, Tat Thang Pham, Van Nhu Tran, Xuan Ngoc Nguyen, Thanh Lam Vo, Thanh Tam Tran
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1366kb
Computer simulation use in sand casting process optimisation (str. 10-21)

Sonja Jozić, Ivana Dumanić Labetić, Boris Delipetar, Šimun Janjić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 755kb
Spatial distribution of tensile properties in direct chill cast EN AW-5083 alloy ingots (str. 22-38)

Natalija Dolić, Franjo Kozina, Ivana Bunjan
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 945kb
A low-profile circular disk microstrip antenna for dual ism band (902MHz and 2.4GHz) application (str. 39-48)

Murari Shaw
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1404kb
Performance evaluation of hybrid RF/FSO systems using Nakagami-m and Gamma-Rician models for one-hop and multi-hop scenarios (str. 49-61)

Đorđe Šarčević, Nenad Stanojević, Stefan Panić, Petar Spalević, Nikola Gligorijević, Čedomir Vasić
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 957kb
Design and analysis of feedback controller for WPT-PV-fed dual-input onboard EV charger using JAYA optimization algorithm (str. 62-82)

Ganesh Babu Mattaparthi, Srinivasa Rao Nayak P
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 3526kb
A fractional order PID-based STATCOM control strategy for high-efficiency and resilient microgrid operations (str. 83-98)

Nilesh Deokar, Ashok Kumar Jhala
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1628kb
Power system security enhancement by NARX ANN model based static synchronous series compensator (str. 99-112)

Sapana Bhande, Vinod Kumar Chandrakar
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1236kb
Improved power flow resilience in grid-connected photovoltaic systems using PV design software (str. 113-129)

Zeeshan Ahmad Arfeen, Syed Kamran Ali Shah, Shahrin Md Ayub, Sardi Salim, Muhammad Rashid, Zain-ul-Abiden Akhtar, Saleh Masoud Abdallah Altbawi
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1655kb
RNN-GRU hybrid deep learning framework for heart disease prediction (str. 130-147)

Nadikatla Chandrasekhar, Peddakrishna Samineni, Sreedhar Kollem
Izvorni znanstveni članak

engleski pdf 1471kb

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